El descargo de Marcelo Tejera, representante de Laquintana, por la molestia de Peñarol por el pase a Brasil

El representante de Ignacio Laquintana, el exfutbolista de Peñarol, Nacional, Defensor Sporting y la selección uruguaya, entre otros, Marcelo Tejera, hizo su descargo luego de la molestia que mostró Peñarol este domingo por el intempestivo pase del extremo, quien ya viajó sorpresivamente a Brasil para firmar por cinco años con Red Bull Bragantino.

Como informó Referí, este domingo habló Ignacio Ruglio en el programa Punto Penal de canal 10 y mostró su molestia no con el futbolista, sino con el propio Tejera.

El presidente carbonero dijo que Laquintana "viajó sin autorización de Peñarol a San Pablo, a influjos de su representante (Marcelo Tejera)".

Y añadió: "Tejera primero me dijo que no se iba a hacer el pase, después que quería que jugara en Brasil, después que si igualábamos la misma oferta del club brasileño, cosa que hicimos, el jugador se quedaba. Finalmente, decidió viajar".

"Tejera nos dijo que si le mandábamos por escrito que igualábamos la oferta, lo firmaba y se quedaba. Pero no lo hizo", agregó Ruglio.

Más allá de ello, Tejera brindó su versión de los hechos y difiere con lo que dijo Ruglio.

"Hace 20 días hablé con el vicepresidente de Peñarol (Eduardo Zaidensztat) para intentar que el futbolista se quedara hasta agosto (cuando terminaba su contrato) con una mejora salarial, y le dije: 'Contestá rápido', y la respuesta llegó después de la oferta de Bragantino", explicó Tejera quien ya se encuentra en San Pablo esperando al jugador, en declaraciones a Punto Penal de canal 10.

Según aclaró, "uno no elige cuando llegan las ofertas. Yo no fui a buscar a Bragantino, el club me citó a mí y me explicó que lo necesitaban ahora porque habían vendido a un futbolista a Palmeiras. Yo cumplí con mi obligación de hablarlo con Laquintana".

Además, añadió un dato importante: "Es imposible mejorar esta oferta porque Bragantino tiene mucho dinero y después, es una decisión del jugador".

Según explicó, "de entrada (Laquintana) me dijo que quería cambiar y que se quería ir, pero quería jugar el clásico".

Según Tejera, "la oferta la presentamos el miércoles de noche. Laquintana le pidió permiso ayer (este sábado luego del triunfo clásico) al entrenador (Alfredo Arias) si podía salir de la concentración para viajar este domingo. Se despidió de todos los jugadores y le dijeron que era su oportunidad y que la aprovechara".

"Si me pongo en lugar del presidente, estoy de acuerdo en que no me puedo quedar callado, pero tampoco decir cosas que no son".

Tejara añadió: "Se esperó tanto, que cuando llegó la oferta, ahora se buscan cosas que no son ciertas para tratar de quedar bien".

En el contrato de Laquintana con Peñarol, "existe una cláusula que dice que si excede cierto monto, el jugador se puede ir. Lo que nadie quería era que se fuera ahora, pero los plazos no los ponemos nosotros".

"No tengo problemas que Peñarol se la agarre conmigo y me ataque a mí, pero con Laquntana no, porque no tiene la culpa", dijo Tejera, aunque ese no es el caso, porque la molestia del club aurinegro es justamente con él y no con el futbolista.

Y replicó: "Acá no hay culpables, es una situación que se podía dar. Son cosas que pasan, yo lo veo de esa manera. Lógico que entiendo al hincha de Peñarol que esté enojado y sé que reacciona desde el fanatismo y estoy de acuerdo con él, pero tiene que entender que no es culpa nuestra".

Este lunes se cierra el período de pases en el fútbol de San Pablo y por eso Laquintana viajó este domingo bien temprano, para hacerse rápido los análisis previos para firmar contrato con el que será su nuevo club: Red Bull Bragantino.