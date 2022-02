El día después de Andrés Silva: de la pista a profe, el cierre de su carrera y los recuerdos olímpicos

Luego de 23 años en el deporte, Andrés Silva puso fin a su carrera como atleta profesional y comenzó su nueva etapa como entrenador. Luego de quedarse con el sabor amargo de no poder lograr sus quintos Juegos Olímpicos en Tokyo 2020, pero conforme y con la frente en alto porque hizo todo lo posible para lograrlo, a sus 35 años dejó la pista y los zapatos de clavos para ser instructor, para lo que se fue formando mientras competía.

“Después que terminé el período de clasificación a los Juegos, hasta el 29 de junio (de 2021), me tomé un tiempo para descansar de lo que había sido la previa de los Juegos, intentar clasificar, los entrenamientos de alta intensidad”, contó a Referi desde Maldonado, la ciudad a la que llegó desde Tacuarembó y que lo adoptó.

Comenzó con entrenamientos personalizados, sumó grupos de corredores que querían competir de forma amateur y profesional, y tras ubicarse en el terreno de un alumno, presentó una propuesta a Ituzaingó, el histórico club de futbol fernandino, que fue aceptada, lo que le permitió instalar su Academia Andrés Silva en esa institución.

Marcelo Umpiérrez

Andrés Silva

“En principio era buscando la calidad de vida saludable, no tanto la competencia, y se fue dando con el tiempo, vinieron alumnos que tenían chicos que querían hacer competencias, o que estaban compitiendo, y nos tocó estar compitiendo a nivel nacional en las pruebas de velocidad”, agregó el exatleta, quien da clases a alumnos de todos los niveles y edades.

El día después

Olímpico en cuatro juegos, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, el corredor de 400 metros y luego 400 vallas sabía que Tokyo 2020 iba a marcar el fin de su carrera, estando o no estando en ellos. “Ya me venía preparando”, señaló. “En algún momento me tocó decirlo, que iba a ser mi último período si bien había alguna idea de alguna persona que me decía que había Andrés para rato, yo sentí que para mí este era el final y lo dije: clasificando a mis quintos juegos olímpicos culmino carrera y no clasificando también la voy a culminar”.

La motivación de los quintos juegos tenía el plus que de alcanzarlos le permitiría ser el único uruguayo con esa marca.

Pero no se dio. Pese a eso, el atleta no tuvo reproches ni lamentos. “Quedé conforme con el cierre de mi temporada, porque entre el entrenamiento, el trabajo y las competencias, no tuve más nada para intentar hacer”, señaló.

Facebook Federación Ecuatoriana de Atletismo

En una de sus últimas carreras: bronce en el Sudamericano de Atletismo de Guayaquil

Las ventanas de clasificación estuvieron marcados por la pandemia y las distintas posibilidades de correr en el primer semestre de 2021. “Pude salir y experimentar afuera las competencias, pero también ver otra realidad: generaciones nuevas, con más energía, con mejores condiciones atléticas, con mejores condiciones económicas, mejores pretemporadas, con mejores competencias y mejores ciclos de preparación para un objetivo, como debe ser, y nosotros veníamos saliendo de nuestra casa y metiéndonos en una pista a competir contra todo eso”, contó.

“Me parece que era el momento para poder decir: bueno, gracias por todo lo que me diste, pero mi camino llega hasta acá. Y fue eso lo que hice”, agregó.

"Fue un cierre acorde a mi estado anímico, a mi emoción, a mi estado físico, y lo mejor de todo es que sentí y siento que hice todo lo que tenía para hacer, di todo lo que tenía para dar y no me quedó ninguna cuenta pendiente".

Uno de los aspectos que destacó de su decisión es que la tomó él y que pudo cerrar su carrera sano, sin lesiones.

“Conforme y contento”, son las palabras con las que define su final en el deporte de elite. “Lo cerré de una manera normal, tranquila, totalmente entendible. Me sentí supercómodo en el proceso”.

El balance de su trayectoria deportiva lo considera “impecable”. “Cuatro Juegos Olímpicos consecutivos, períodos de cuatro años cada uno con altos y bajos pero muy buenos. Sin duda creo que hubiese sido el broche de oro poder llegar a un quinto, como me lo planteé”.

Diego Battiste

Andrés Silva

"Mi prioridad era entrenar, competir, clasificar, representar a tu país una vez más en el extranjero y tenés que rendir porque estás ahí. Y la medalla viene después, es como un broche de oro. Uno va pasando esas etapas, verlas, darse cuenta y saber cerrar, creo que es una experiencia que pocos la han podido vivir", comentó

Agregó que su carrera será “difícil de igualar”. “Con resultados extraordinarios en todo momento, siempre estando en el podio, representando a Uruguay en todos los eventos que hay, no me quedó ninguno por ir… Creo que gané todas las medallas que hay, me falta solo la olímpica. Después, de todos los eventos, Sudamericanos, Panamericanos, Iberamericanos y mundiales, las tengo”.

Además de sus logros, que los tiene guardados con recortes de diarios, destacó que lo más importante son las amistades que hizo alrededor del mundo gracias al deporte, algo que considera “impagable” y que le dejó puertas abiertas de cara al futuro. "El otro día me escribió una persona de Rosario, Argentina, por redes sociales, me dijo que yo iba a competir por ahí, que ahora estaba encargado de la parte de atletismo y quería hacer algo juntos en algún momento. Y eso es impagable. Lo mismo me pasó en Perú, en Paraguay", comentó.

Andrés Silva y Rafa Nadal

"Más allá de obtener una medalla, para mí ser campeón del mundo en menores fue fascinante, campeón sudamericano de 400 vallas, en las pruebas combinadas, clasificar a un Mundial y estar en semifinales, en semifinales de Juegos Olímpicos, todo es muy valioso. Las medallas tienen su logro porque es un premio", comentó, "pero lo que uno adquiere luego de correr, recorrer el mundo y conocer personas que nunca hubiese pensado conocer, es algo que valoro muhco y me quedó con eso".

Mientras da clases en el Ituzaingó, no descarta la posibilidad de volver a los Juegos Olímpicos como entrenador. “Es un desafío importante pero no creo que sea imposible”, señaló. “Hay que trabajar de a poquito, pensando a largo plazo, sin saltear etapas y formar. Soy un convencido de la formación y el desarrollo deportivo, lo viví en carne propia. Hay que formar más e incentivar más, captar a los gurises que quieran y se pongan las pilas, apostar a ellos”, señaló.

Ya retirado, volvió a competir pero en una 10K con sus alumnos. “Corrí la San Fernando y vamos a la Doble San Antonio, siempre para acompañar, ya no salgo con la elite, ahora salgó en el montón”.

Los numéros de "pies alados":

Récord de 13 medallas Sudamericanas

21 récords Nacionales

6 récords Sudamericano

1 récord Iberoamericano

1 récord Mundial.

1 Oro Panamericano

3 Oros Iberoamericanos

1 Oro Mundial

4 veces atleta Olímpico

Los recuerdos de los Juegos

“Atenas me sorprendió porque nunca había ido a unos Juegos Olímpicos”, dijo sobre su debut en 2004 con 18 años. “Obviamente, después que fui Beijing en 2008 me sorprendió más, porque nunca había visto tanta gente. Eran 3.5 millones de personas en la organización de los Juegos, como todo Uruguay, fue espectacular”, agregó.

“Londres fue más normal. Porque ya venía con la sorpresa de China, en ayudantes, en la inauguración, las coreografías y todo lo que fue. Ya no tenía la misma sensación que al inicio”, recordó.

En Londres 2012

“Y Río fue Río. La inauguración fue espectacular, lo disfruté un poco más. Ya estaban las redes sociales y tuve una faceta de hacer videos y contarle a la gente cómo era la villa. Me lo tomé de otra forma y realmente disfruté los Juegos. Esos fueron sin dudas los que disfruté más y compartí más. Cada uno tuvo su instancia, pero si me das a elegir me quedo con el de Río”.

Las clasificaciones olímpicas al límite

“Para Atenas 2004, antes de ir a los Juegos estaba afuera de la clasificación y surgió una competición en Barquisimeto, Venezuela, donde tenía que correr los 400 planos. Me pedían, más o menos, 46.90 de marca para correr en el 95% de la marca y entraba a a los Juegos. Y corrí en 46.20 y entré con 105%. Era la última prueba que me quedaba y corrí tan bien que me hizo clasificar directo, aunque siempre con repechaje, nunca directo”.

En el año 2011

"En Beijing 2008 pasó algo similar pero hice pretemporada y clasifiqué estando en Europa, también en 400 planos. Faltaban tres fechas y en la segunda clasifiqué. En 2012 también fue en las competencias finales, por el calendario que tenemos acá. Me fui a Europa, no clasifiqué, me vine a Brasil y clasifique en Brasil. Y en 2016 corrí el Iberoamericano en Río. Me pedían 49.40 y yo corrí en 49.48. Y en una semana dije, me tengo que ir a Europa porque me sentía bien, y sabía que ahí la hacía. Y en la primera carrera salió y la hice en 49.39”.

El momento del atletismo uruguayo y la renovación

“El atletismo uruguayo está muy bien. Creo que deberíamos tener un recambio generacional ya. Y está difícil de verlo. Hoy ya no va a haber más un Andrés Silva. Hoy está Déborah, Emiliano y María Pía, y los chicos nuevos que van saliendo en los fondistas, están los Cuestas… En ese aspecto, está bueno que ellos sigan ahí y siendo referencia, pero me parece que hace falta una camada nueva. Cuando no estén más ellos, no sé quién va a venir atrás. Son ellos. El atletismo de alto nivel internacional es representado por los mismos deportistas de hace 20 años, no puede ni debe pasar eso. No considero que no tengamos la posibilidad, somos recapaces, tenemos los entrenadores, están todos ahí, pero está bueno tener una generación fuerte, nueva, que venga, se cuide. Hay gurises nuevos que anduvieron bien en competencias internacionales que serían como la parte joven del atletismo, pero hay que consolidar más, competir más y apostar”.