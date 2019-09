El discurso del ministro Benech: rendición de cuentas con una "salida de libreto"

“Quien pretenda decir que está todo bien, es un deshonesto intelectual o vive en otro planeta”, comenzó diciendo el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en su discurso en el acto de clausura de la Expo Prado 2019, realizado al mediodía de este sábado.

El jerarca optó por utilizar su tiempo para rendir cuentas sobre las tareas realizadas en su mandato, muchas de las cuales sirvieron a modo de respuesta al discurso emitido por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) –institución responsable de la muestra–, Gabriel Capurro, quien habló antes que Benech.

El jerarca apuntó a que sectores como la lechería y el arroz viven momentos complicados, pero preguntó: “¿Les parece que no hemos avanzado?”, y enumeró 31 acuerdos, avances o ayudas logradas durante su gestión.

En primer lugar, aludió al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. También hizo referencia a la reapertura del mercado cárnico bovino a Japón; a la habilitación para colocar carne ovina en Estados Unidos; y a la actualización del protocolo con China y aprobación del protocolo para la soja, son otros de los puntos mencionados.

Recordó que es la tercera vez que le tocó subir a esa tribuna, por lo que mencionó que la primera vez enfatizó en que había agenda; en la segunda manifestó que “más que preocupados, estamos ocupados”; y esta vez se ocupó en rendir cuentas.

En dos ocasiones, en el discurso, aportó novedades.

Por un lado, anunció que las cifras preliminares de stock bovino y ovino se han mantenido estables con relación al año pasado. Según supo El Observador, en base a los datos de la declaración jurada, en Uruguay hay 11.162.976 cabezas vacunas y 6.418.703 ovinas.

Por otro lado, informó que viajará este domingo a México en procura de reafirmar las condiciones de acceso del arroz a ese mercado.

“Reconocemos que el sector arrocero viene sufriendo problemas, que pese a contar con producción de altísima calidad, rendimientos superiores a nivel mundial, han perdido participación en mercados como Irán y Brasil”, expresó.

De igual forma, reconoció los problemas de la lechería.

En ese sentido, el mandatario enumeró una serie de medidas que apuntan a dar mejores condiciones para la producción.

Entre ellas, habló de una misión comercial a China para fortalecer los lazos con industrias lácteas, soja no transgénica para consumo humano, sorgo, carne aviar, cítricos y arándanos. Además, contó sobre otra misión a Vietnam para la habilitación de la carne vacuna, ovina, aviar y cítricos. También hizo referencia a que los 25 frigoríficos exportadores están habilitados en China y que se habilitaran dos nuevos compartimentos ovinos para exportar na Estados Unidos.

El ministro también recordó que en este año electoral se debe contar “siempre con adversarios y nunca con enemigos”, dijo.

“Los desafíos de hoy, con un vecindario muy complicado en términos económicos, hacen que primero tengamos que valorar y reconocer los avances concretados”, concluyó.

Juan Samuelle

El centro que le tiró el presidente de la ARU

En el único momento en el que Benech no leyó su discurso, fue cuando aclaró una situación mencionada por Capurro en el discurso previo.

“Quiero dar una explicación a la sociedad, Gabriel (Capurro) me levantó un centro: habló de los pases en comisión y de los cargos de confianza. Les quiero decir algo, en este momento, en mi escritorio hay varios expedientes, de diversos sectores políticos, del mío alguno, pero la mayoría son de otros, de pedidos de pases a comisión que yo no los firmé”, indicó el ministro y fue aplaudido por el público. Agregó que no sabía si iba a poder aguantar, tal vez aludiendo a presiones para que firme esos permisos.

También afirmó que tiene cargos de confianza, pero que todos ellos están subidos en la web, con su curriculum y su trabajo y esas personas son “algunos de los directores de las unidades ustedes reconocieron que están trabajando”, señaló y fue aplaudido nuevamente.

Por último, informó que cuando ingresó a su puesto, no renovó tres cargos de confianza y que todos los pases en comisión que tiene el MGAP están colgados en la página web del Ministerio desde el primero momento.

“Revísenlos, porque se van a llevar sorpresas”, concluyó.

Lea el discurso completo del ministro Enzo Benech:

