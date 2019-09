Animalistas invadieron el ruedo y cortaron el discurso del presidente de la ARU

Un grupo de personas que se definieron como “defensores de los animales”, gritando como principal consigna: “¡Liberación animal!”, se manifestó sorpresivamente este miércoles durante el acto inaugural de la Expo Prado, en el centro del ruedo de la Rural del Prado, interrumpiendo el discurso que allí brindaba Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural Uruguay (ARU), la entidad anfitriona de la principal muestra ganadera del país, en la que serán calificados unos 2.000 vacunos, ovinos, equinos, suinos, caprinos, aves y conejos.

En una gestión veloz, sin recurrir a la violencia –apenas hubo un leve forcejeo entre uno de los manifestantes y un funcionario de la organización–, los manifestantes fueron desalojados primero del ruedo y posteriormente del predio de exposiciones por uno de los accesos que da a la avenida Buschental.

Andrea Galeano, jefa de exposiciones de la ARU, confirmó a El Observador que los manifestantes, un grupo de alrededor de 10 personas aunque al dispersarse fue complicado estimarlo, ingresó a la Expo Prado abonando la entrada (el costo es $ 230).

La decisión de la expulsión de esos manifestantes del ruedo y del predio fue adoptada por las autoridades de la ARU, y ejecutada por sus funcionarios, porque esas personas se estaban manifestando sin autorización e interrumpiendo un acto protocolar del que no formaban parte.

Rafael Ferber, director de exposiciones de la ARU, concluido el acto que contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y el ministro de Ganadería, Enzo Benech, señaló a El Observador que “es lamentable que no nos hayan solicitado permiso para expresarse, lo hubiésemos considerado. Es obvio que nos reservamos el derecho de admisión, pero acá siempre escuchamos a todos y en un marco de respeto dejamos que todos se expresen, pero no de esta forma”, cuestionó.

Carteles y bengalas

Los manifestantes, jóvenes todos ellos, ingresaron al ruedo saltando el vallado de madera que rodea al mismo, desde la zona donde está el palco oficial. Tenían escondidos en sus mochilas carteles y bengalas de humo azul. Además de corear “¡liberación animal!”, otros gritaban: “¡los animales no son cosas para el consumo; los animales no se comen; los animales no son nuestros objetos!”.

La protesta sucedió a pocos metros donde estaba el Coro Departamental de escolares que había entonado el Himno Nacional, de una selección de vacunos de diversas razas expuestos por sus cabañeros y de integrantes del Ballet Foklórico Nacional de Canelones, quienes representaban diversos cuadros de Juan Manuel Blanes. Ese era el marco del acto inaugural.

Capurro había hablado apenas dos minutos cuando sucedió la interrupción, en lo que fue un breve discurso, que duró cuatro minutos y estuvo interrumpido durante uno de esos minutos por la inesperada manifestación.

Apenas los jóvenes ingresaron al ruedo a los gritos y se acercaron a donde habían sido izados los pabellones patrios, Capurro, quien pronunciaba su discurso al costado del comunicador Juan Carlos López (maestro de ceremonias), dijo: “Vamos a dejarlos que se desahoguen un ratito (…).

Luego, entre otras consideraciones, al reanudar el discurso, el presidente de la ARU expresó: “Siempre hay alguna gente que no entiende lo que es el trabajo, el trabajo del sector (…) hemos visto en los últimos años mucha información tergiversada sobre lo que es el sector agropecuario”, explicando posteriormente lo que se hace desde el sector privado y desde el público con relación al cuidado de los animales y del ambiente.

“Vamos a seguir trabajando, no desde el punto de vista emocional, sino con el respaldo científico que tienen que tener las cosas”, complementó.

Esta situación, inesperada, no registra antecedentes en la Expo Prado. Si hubo acciones similares en la Semana Criolla, durante las jineteadas. Diversos directivos de ARU consultados este martes mostraron una mezcla de malestar y tristeza por lo ocurrido y dijeron que estarán atentos para que no se reitere, a la vez que señalaron que la institución "está abierta" a quienes, por la vía del respeto, deseen expresarse.

La manifestación en este día inaugural de la 114ª Exposición Ganadera de la ARU (se extenderá hasta el domingo 15 de setiembre), hizo recordar a una similar que sucedió este año, en la Expo Palermo, en Buenos Aires, en la muestra que organiza la Sociedad Rural Argentina (SRA), institución gremial similar a la ARU.