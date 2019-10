El dólar avanzó 0,6% en la semana y BCU vendió más de US$ 90 millones

La presión alcista para el tipo de cambio en Uruguay se mantuvo en el último día hábil de actividad. Este viernes el tipo de cambio cerró estable a $ 37,368 (avanzó 0,09% en wk promedio interbancario), pero la última transacción se negoció a $ 37,39 a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). En la pizarra al público del BROU, el dólar avanzó cuatro centésimos respecto al jueves y quedó a $ 36,64 para la venta y $ 38,14 para la compra. En los cambios privados, la punta vendedora se ofrecía a $ 38,35 en algunas pantallas.

Así, el billete verde se anotó una suba semanal de 24 centésimos (0,6%), con un rol muy activo del Banco Central (BCU) buscando contener la depreciación del peso uruguayo. En la operativa de este viernes, por ejemplo, de un total transado por US$ 49,3 millones, la autoridad monetaria vendió US$ 30,3 millones buscando "pisar" el avance de la moneda estadounidense. En el acumulado semanal, el BCU redujo en US$ 90,6 millones sus reservas por sus intervenciones en el mercado cambiario. El dólar se fortaleció 1,3% en lo que va de octubre y más de 15% en el año.

Viernes positivo para el resto

Las monedas y bolsas de América Latina subieron en su mayoría este viernes, impulsadas por un retroceso global del dólar, positivos datos de la economía china y mejores perspectivas con respecto al desarrollo de las conversaciones entre Estados Unidos y China para poner fin a la prolongada guerra comercial. El dólar cedió ante una canasta de monedas de referencia luego de negativos datos de la economía estadounidense y rumores sobre más posibles recortes de tasas de interés que podría contribuir a su mayor caída semanal desde junio.

En tanto positivos datos de China, como un crecimiento en la inversión en propiedades, en infraestructura y en la producción industrial, amortiguaron el impacto de una caída en el crecimiento del PIB en la segunda economía del mundo. Asimismo, declaraciones del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, sobre el conflicto comercial con China agregaron una cuota más de optimismo a los mercados.

"Estamos en la senda hacia Chile para una reunión de los dos presidentes a mediados de noviembre. Y el plan ahí es tener un acuerdo, así que ya veremos lo que ocurre", dijo Navarro en una entrevista con Fox Business Network, en referencia a los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping.

Los mandatarios se reunirían durante el desarrollo de la cumbre de la Asociación Económica del Asia-Pacífico que se llevará a cabo en noviembre en Chile. El peso mexicano se apreció un 0,3%, a 19,1300/19,1350 unidades por dólar, con lo que completó su octava jornada consecutiva de ganancias, impulsado también por el avance de un Brexit negociado. El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajó un 0,77% a 43.146,82 puntos.

El real brasileño anotó un avance de un 1,22%, a 4,11 unidades por billete verde, mientras que el índice de acciones Bovespa cayó un 0,33%, a 104,674 puntos.

En Argentina, el peso cerró la jornada del viernes con una depreciación marginal de un 0,05%, a 64,75/65,25 unidades por dólar, al tiempo que el índice Merval de la bolsa cerró estable, con una ganancia semanal de un 0,54%. De todas forma, el dólar minorista avanzó 50 centavos en la semana y trepó a 60 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación.

El peso chileno cedió gran parte de sus ganancias de primera hora y cerró la jornada del viernes con un tímido avance de un 0,04%, a 711,60/711,90 unidades por dólar, mientras que el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, anotó un alza de un 0,39%.

El peso colombiano cerró con una alza de 0,71% a 3.426,50 unidades por dólar, mientras que el índice Colcap de la Bolsa de Colombia terminó estable en 1.578,61 puntos. El sol peruano subió un 0,34%, al cierre de las operaciones del viernes, mientras que el referente de la bolsa escaló un 0,29%.

Con Reuters