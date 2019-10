El dólar bajó tras nuevas ventas del BCU

El dólar bajó este miércoles, con el Banco Central (BCU) que volvió a intervenir en el mercado tal cual lo viene haciendo en los últimos días, mientras que en Argentina el billete verde trepó a niveles récord a pocos días de las elecciones.

En el mercado local la divisa se negoció en el promedio mayorista a $ 37,374, un valor 0,09% inferior al del martes. Fue un día con operaciones por US$ 19,2 millones y ventas del BCU en el mercado spot por US$ 5,9 millones.

La autoridad monetaria intervino por quinta sesión consecutivo para suavizar la suba. Su participación en el mercado no es algo nuevo. En lo que va de octubre vendió reservas por US$ 328,7 millones y en agosto había colocado casi US$ 400 millones.

Por su parte, en la pizarra del Brou el billete verde bajó levemente y cotizó a $ 36,64 para la compra y $ 38,14 para la venta. En las pantallas de los cambios privados el dólar se ofrecía en la franja de $38,35.

A nivel regional, en Argentina el dólar llegó a los 62 pesos y superó el récord alcanzado tras las paso. Finalmente en las pantallas del Banco Nación subió 75 centavos hasta 61.5 pesos, y el mayorista terminó con un alza de 35 centavos a 59 pesos. La presión alcista responde al nerviosismo del mercado por la cercanía de las elecciones presidenciales que se celebran el domingo. En tanto, el dólar blue se negociaba a 69,75 pesos

Y en Brasil el dólar bajaba 1,19% y cotizaba a 4,0351 reales por unidad.

Bonos de EEUU se recuperan

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se recuperaron de mínimos y cerraron con pocos cambios, porque los inversores consolidaron posiciones ante la falta de informaciones que le dieran dirección al mercado.

Al principio de la sesión, los rendimientos habían caído, en línea con los alemanes y británicos, ante la preocupación por la persistente incertidumbre que rodea la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Sin embargo, los rendimientos estadounidenses recuperaron terreno y las compras disminuyeron a medida que avanzaba la sesión.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cerraron casi estables en 1,769% desde el 1,766% de la víspera. Los de las notas a 30 años terminaron en 2,257% desde el 2,251% del martes.

En el extremo corto de la curva, los retornos de la deuda a dos años cayeron al 1,585% desde el 1,591% del día previo.

(Con información de El Cronista y Reuters)