El dólar se calma en Argentina y el gobierno confía en el agro para frenar la corrida cambiara

En medio de la escalada del dólar, desde el gobierno argentino salieron a remarcar que en los próximos meses esperan divisas del agro por hasta US$ 25.000 millones. Así lo estimaron desde el ministerio de Hacienda. Las exportaciones de soja serán las principales generadoras de divisas por hasta US$ 17.200 millones. Las exportaciones de maíz alcanzarían US$ 4.874 millones en 2019 (año calendario), con una mirada conservadora, y así aumentarán 13% respecto a 2018. Esto es el valor más alto desde 2013, cuando el precio de exportación era un 73% mayor.

El precio del dólar se desbocó este jueves, cuando en una sola rueda superó no solo la barrera de los 42 pesos argentinos, si no que fue por más y avanzó por encima de los 43. Fue una jornada mala para todos los mercados emergentes, pero el peso argentino fue el más golpeado. En la última rueda de esta semana corta, el billete retrocedía 1,50 y se colocaba así en los 41 pesos en el mercado mayorista.

El grueso de estas exportaciones se concentrarán entre marzo y agosto. Según datos del Ministerio de Hacienda, las perspectivas para la producción de maíz en la campaña actual (2018/2019) son muy buenas, con el 90% de los cultivos en estado normal a excelente. Los rindes registrados en el área cosechada, aunque se calcula que se cosechó solo el 4% del área sembrada, marcan récords de productividad. En el mercado minorista, mostraba un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA) donde perdía 1,50 centavos y se colocaba en los 42.

Por su parte, en Uruguay el dólar opera estable este viernes. Tras la suba de 0,6% del jueves, en esta jornada la pizarra al público del BROU opera sin cambios a $ 32,30 para la compra y $ 33,70 para la venta. Luego de casi dos meses con mínimas oscilaciones el dólar cerró este jueves con un aumento de 0,75% y tuvo la suba diaria más alta de los últimos cinco meses.

Ayuda del agro

En el caso de las exportaciones de soja (y subproductos) aumentarían 18% hasta US$ 17.200 millones. Las perspectivas de la campaña actual (2018/2019) son muy buenas, con el 90% de los cultivos en estado normal a excelente, destacaron desde la cartera que conduce Nicolás Dujovne.

“Para soja estimamos una producción de 54 millones de toneladas, aumentando un 45% respecto de la campaña anterior, afectada por la sequía”, agregaron. En cuanto a trigo, cuya cosecha finalizó sobre fin de año, esperan US$ 3.200 millones de exportaciones para 2019. Esto se debe a una producción récord de 19,5 millones de toneladas, superando el máximo alcanzado en la campaña anterior. La mayor parte de las ventas se concentran entre diciembre y abril.

Con El Cronista-RIPE