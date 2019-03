El dólar tuvo la mayor suba diaria desde octubre

Luego de casi dos meses con mínimas oscilaciones el dólar cerró este jueves con un aumento de 0,75%. La moneda tuvo la suba diaria más alta de los últimos cinco meses.

El billete mayorista cotizó en la jornada a $ 32,926 con un incremento promedio de 0,75%. La última operación realizada a través de las pantallas de Bevsa fue a $ 33. La operativa total fue por US$ 40,8 millones sin intervenciones del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios.

En lo que va del año, la autoridad monetaria ya adquirió más de US$ 500 millones para evitar una baja de la moneda y sostenerla encima de los $ 32. En los tres primeros meses de 2019 la divisa estadounidense se fortaleció 0,9%. En 2018 terminó con un fortalecimiento de 12,6%.

La suba diaria fue la más alta desde el 4 de octubre del año pasado cuando se fortaleció un 0,9%.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU) el dólar cerró en $ 32.30 a la compra y a $ 33,70 a la venta., 29 centésimos por encima de su cotización anterior.

Jean Luis Sienra de la mesa de operaciones de Cambio Val dijo a El Observador que a pesar de la suba hubo poco movimiento en la plaza. Añadió que el público se retrae cuando la moneda empieza a subir. “Compra solo el que tiene necesidad y el que quiere vender espera un poco para ver si sigue subiendo”, explicó. Además, señaló que el fortalecimiento de la divisa acompaña el comportamiento regional y mundial.

Mercados

En Argentina, el billete trepó este jueves a un ritmo casi desquiciado, que lo llevó a superar en una sola rueda la barrera de los 42 pesos y sobre el final a saltar por encima de los 43 en la plaza minorista. De esta forma, marcó un alza del 4,12% y tocó un nuevo récord, luego de acumular un avance del 3,85% en las primeras dos jornadas de marzo.

Así, en el mercado mayorista la divisa cerró a 42,50 pesos argentinos lo que representó un alza de 1,75 pesos. El dólar minorista mostró un comportamiento similar y sumó 1,90 pesos en las pantallas del Banco Nacion (BNA) hasta colocarse en 43,50. El promedio entre instituciones que realiza el Banco Central (BCRA) colocó el precio en 43,41, con una suba de 1,70 pesos.

Por su parte, en Brasil la divisa cotizó a 3,8919 reales con un aumento diario de 1,38%.

A nivel global, el euro se hundió este jueves a su menor nivel frente al dólar desde junio de 2017, luego de que el Banco Central Europeo (BCE) pospuso al menos hasta el 2020 su primera alza de tasas posterior a la crisis financiera y lanzó una nueva ronda de créditos económicos para bancos.

La decisión del BCE de ajustar su guía sobre las tasas de interés fue una sorpresa para muchos inversores. El banco central también redujo sus proyecciones de crecimiento e inflación hasta 2021.

El euro descendió 0,81% a US$ 1,1216 en las operaciones del mediodía en Estados Unidos, luego de caer a su menor nivel desde mediados de 2017 a US$ 1,1206. El euro corre riesgo de perforar el nivel de US$ 1,10 en las próximas semanas, dijeron analistas.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde contra una canasta de seis divisas, subió 0,63% a 97,483, luego de tocar su mayor nivel desde el 17 de diciembre a 97,499.

Con información de El Cronista y Reuters