Vuela el dólar Argentina, que se encamina a los 43 pesos argentinos

El dólar no cede en su raid alcista y pasado el mediodía suma hasta un peso en la City porteña. De esta forma, el billete no solo superó la barrera de los 42 pesos argentinos este mañana, si no que ya se encamina a alcanzar los 43. En el mercado mayorista, la divisa operaba 77 centavos arriba hasta los 41,52 en el mayorista.

El dólar minorista sumaba 1 peso en las pantallas del Banco Nación (BNA) hasta colocarse en los 42,60, mientras que en los bancos privados se vendía en un promedio de 42,35. Para hoy la zona de no intervención fija un piso de 38,79 y un techos de 50,19 pesos argentinos.

"Cada vez que se opera, como las ofertas son chiquita, sube a cinco centavos. A eso se suma que todo el panorama está feo y riesgo país feo", señaló Claudio García de Oubiña Cambios.

Señaló que el mercado está atento a posibles intervención en el mercado a futuros. Tanto ayer como hoy agentes del mercado calculan que podría hacer algunas operaciones. En la última disparada del billete el 20 de febrero pasado, el Banco Central (BCRA) recurrió a operaciones en futuros y suba de tasas para contener el precio.

Por su parte, el economista Amilcar Collante planteó que el contexto internacional muestra un dólar a nivel global que se está fortaleciendo y monedas de emergentes que se están depreciando, aunque en menos magnitud que el peso argentino. "Obviamente esto te lleva a una salida de los papeles argentinos, suba de riesgo país y en el corto la tasa de interés va a ajustar", remarcó.

El miércoles la divisa avanzó casi un peso y volvió a enceder las alertas. Fue después de haber avanzado 70 centavos el viernes pasado y de dos ruedas sin operaciones por el feriado de Carnaval en la que los Adrs (un título físico que respalda el depósito en banco estadounidense de acciones) mostraron números rojos y el riesgo país escaló hasta casi rozar los 750 puntos. Este jueves el BCRA ofrecerá al mercadoLetras de Liquidez a 7 días por 190.000 millones de pesos argentinos, en un día con vencimientos por 160.000 millones, lo que hace esperar una buena absorción de pesos, tal como sucedió en la rueda de ayer.

Uruguay más calmo

En el arranque de la operativa cambiaria de este jueves el dólar avanzaba en Uruguay, aunque no al ritmo de la vecina orilla. En la pizarra al público del BROU, el dólar sube 14 centésimos frente al cierre del miércoles para cotizar a $ 32,15 en la punta compradora y a $ 33,55 en la venta. En Uruguay el tipo de cambio ha estado prácticamente planchado desde fines del año pasado y con un rol activo del Banco Central (BCU) con compras que ya superan los US$ 500 millones para apuntalar su cotización.

Con El Cronista-RIPE