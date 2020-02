El dólar subió por tercer día consecutivo y el mayorista roza los $ 38

El dólar aumentó por tercer día consecutivo en el mercado local, con una suba de 0,36% respecto al cierre de este martes y se negoció en promedio a $ 37,910, un valor que no alcanzaba desde el pasado 11 de diciembre.

El Banco Central (BCU) no intervino en el mercado spot este miércoles, tras ocho días en los que había comprado más de US$ 180 millones para evitar la caída de la moneda estadounidense en el mercado local. Este miércoles apenas se operaron US$ 13 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). En lo que va del año, el dólar se apreció un 1,5%.

En pizarra del Banco República (BROU) el dólar cerró 20 centésimos por arriba del lunes, a $ 37,25 para la compra y $ 38,75 para la venta. En cambios privados la venta superó los $ 38,90 en algunas pantallas.

Tras varios días yendo a contracorriente y sostenido por el Banco Central, el billete verde siguió este miércoles la tendencia de la región donde el dólar también subió. En Argentina, pese a ser un mercado totalmente regulado y acorsetado, el dólar también mostró una tendencia alcista. En medio de la tensión por la decisión del gobierno argentino de postergar el pago del bono por 92.000 millones de pesos argentinos que vencen este jueves, el dólar cerró 11 centésimos por encima de la jornada de ayer y se ubicó en 61,23 pesos argentinos.

En Brasil, en tanto, el dólar aumentó un 0,42% en la jornada de este miércoles y se ubicó en 4,34 reales por dólar tras romper a lo largo del día el récord de 4,35 reales.

“El Banco Central lo ha venido manteniendo por una presión existente un poco a la baja pero la realidad es que nivel internacional el dólar está presionando al alza”, dijo a El Observador un agente de una mesa de cambios de un banco privado.

Uruguay se venía moviendo “por fuera de mercado” y al ser un mercado chico alguna operación grande “te lo mueve”. Pero, en principio, en los próximos días, Uruguay seguirá la tendencia de la región y el dólar continuará aumentando, consideró.

Máximo de dos años frente al euro

El dólar tocó este miércoles un máximo de más de dos años frente al euro, debido a que los inversores pusieron más dinero en el mercado bursátil estadounidense ante las crecientes expectativas de que el brote de coronavirus que surgió en China se haya frenado. El euro cayó un 0,41% frente al billete verde a 1,0869 dólares, su nivel más bajo desde mayo de 2017.

El dólar se ha fortalecido frente al euro, además, debido a que datos económicos han mostrado un panorama económico más positivo para Estados Unidos que para la zona euro.

China reportó el miércoles el menor número de nuevos casos de coronavirus en dos semanas, reforzando la evaluación del principal asesor médico de China sobre que la epidemia alcanzaría su punto álgido este mes y que podría terminar en abril. Aún así, persisten los temores a una mayor propagación internacional.

"El mercado está razonablemente seguro de que China podrá controlar el virus, aunque puede llevar algo de tiempo", dijo Steve Englander, jefe de investigación global en Standard Chartered en Nueva York. "El hecho de que no parece ser tan mortal fuera de China es algo que consuela a los mercados". El S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos este miércoles y los inversores también se sintieron más cómodos con los activos de riesgo al considerar que es probable que los bancos centrales sigan una política monetaria más expansiva si el coronavirus golpea a la economía global.

El martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo al Congreso que la economía de Estados Unidos pasa por un buen momento, aunque citó la amenaza potencial del coronavirus en China y algunas preocupaciones a largo plazo.