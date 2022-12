El elogio de Pelé a una gloria de Peñarol: "Cabeceando era mejor que yo"

Pelé se enfrentó varias veces en la década de 1960 contra Peñarol.

Incluso en 1969, los aurinegros le hicieron un homenaje y le regalaron la camiseta con el número 1.000 en la espalda, debido a que pocos días antes había convertido su gol 1.000.

Aquella noche salió al campo de juego del Estadio Centenario con esa camiseta.

Uno de los futbolistas a quien enfrentó varias veces Pelé, fue a Pablo Forlán.

En enero de 1970 se fue a Sao Paulo. Hacía 13 años que el club no lograba el Campeonato Paulista y Pablo lo consiguió no solo esa temporada, sino también en 1971 y 1975. “Ni bien llegué le dije al presidente: ‘Vamos a salir campeones’. Y me preguntó por qué: ‘Porque vengo de un club que en el que salimos campeones todos los años’. Y lo conseguimos tres veces contra equipos como Palmeiras -con un equipazo con Ademir Da Guia- y Santos de Pelé. Meses después que yo, fue Rocha. Fue un momento muy importante de mi carrera. En el equipo estaba Gerson, campeón del mundo de 1970”, contó Forlán a Referí en mayo de 2022.



El salto felino de Spencer ante Real Madrid en el Centenario

A Pelé lo enfrentó varias veces con Peñarol y luego lo hizo con Sao Paulo.

Y recordó entonces una de las tantas anécdotas que tuvo con el exastro brasileño.

“Nos encontrábamos siempre en la cancha, fue algo extraordinario para mí. ‘Los goles de cabeza que hiciste’, le dije un día charlando. Y me contestó: ‘Hubo uno mejor que yo: Alberto (Spencer). Yo precisaba hacer el doble ritmo para subir, Alberto tenía resortes en los pies y la clavaba contra el palo’ me dijo Pelé”.