La jugada de Pelé a Mazurkiewicz en el Mundial de México 70 que cautivó al mundo

El miércoles 17 de junio Brasil de Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, enfrentaba Uruguay en las semifinales del Mundial de México 1970.

Los brasileños debían haber viajado a la capital, el DF mexicano para jugar ese encuentro, pero se movieron en la FIFA y obligaron a que los celestes viajaran hasta Guadalajara en donde ellos ya eran locales con el apoyo total del público.

Tostao filtró un pase para Pelé que fue el gran jugador de aquella Copa del Mundo.

Él y el arquero de la selección uruguaya, Ladislao Mazurkiewicz, fueron por la pelota en un mano a mano que ganó el 10 brasileño con una jugada alucinante.

La pelota corrió a la derecha del arquero y Pelé se fue a la izquierda para luego reencontrarse con el balón.

El desenlace de la jugada aún emociona por la belleza de la misma.

Con el paso del tiempo, Mazurkiewicz –ya fallecido– en 2013 habló con buen humor de esa jugada.

Se sentía triunfante, a pesar del engaño: "Yo salí y Pelé hizo una jugada excepcional, pero no fue gol, y eso es lo que yo siempre quise en mi vida, que no me hicieran goles".

Finalmente, Brasil, que comenzó perdiendo 1-0 con gol de Luis Cubilla, ganó 3-1 y llevó a que los celestes jugaran por el tercer puesto ante Alemania Occidental, con la que cayeron 1-0.

Aquí se puede ver el video de aquella jugada: