El engorroso trámite que desestimula las compras web del exterior de aparatos con wifi y Bluetooth

El sector de comercio electrónico uruguayo cuestiona una reglamentación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) porque perjudica y desincentiva la compra de productos electrónicos desde el exterior.

A día de hoy, según el Decreto N° 336/2015 y su modificación de diciembre de 2016, los uruguayos pueden realizar sus compras en el exterior y recibir su envío en Uruguay mediante encomienda postal y sin pagar impuestos, tres veces al año. Siempre y cuando los envíos no superen los US$ 200 de valor de compra, los 20 kg de peso bruto y sean para uso personal.

El hecho de que las compras ingresen exentas de impuestos responde a un acuerdo bilateral firmando entre Uruguay y Estados Unidos en el 2008, en el que se apuntó a facilitar procedimiento y exonerar impuestos con el fin de fomentar el comercio transfronterizo.

Fuentes del sector explicaron a El Observador que la demanda se origina porque desde el año 2017, para que los envíos de productos con conectividad wifi o Bluetooth no sean retenidos por Aduana y puedan ingresar al país, se requiere una certificación de la Ursec ya que son considerados peligrosos para el espectro radioeléctrico y podrían hacer interferencia con otros equipos.

Este control surge del Decreto 152/989 referido al régimen de importación y comercialización de equipos emisores radioeléctricos y transceptores que apunta al control del espectro radioeléctrico y los equipos de alta potencia que lo utilicen (radios de comunicación, antenas o radares).

No obstante, las fuentes indicaron que “por falta de ejecución en la actualización de las normas, terminó abarcando equipos de baja potencia que ni siquiera existían en ese momento”, como, por ejemplo, teclados o mouse inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes, o cualquier dispositivo con wifi o Bluetooth.

Para obtener la certificación de Ursec, cada persona debe registrarse en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), iniciar el trámite que tiene una demora de hasta 48 horas, pagar $ 194 y esperar a que el ente regulador lo autorice.

Productos como auriculares inalámbricos requieren esta certificación que, según las fuentes, “carece de lógica” ya que ese aparato “no puede generar ningún tipo de interferencia”.

Mirada del sector y respuesta de la Ursec

Según Federico Nogueira, presidente de la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC), este proceso es “claramente negativo” y va “en contra con la idea de avanzar como país en ese sector”.

“Uno de los grandes pilares del comercio electrónico es la simplificación de procesos que favorezcan al consumidor. Los usuarios que compran en plataformas online buscan que todo sea lo más rápido y simple posible. Tener que gestionar una certificación ante un ente público y tener que pagar un extra, para poder traerse, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos, es un gran desincentivo”, declaró a El Observador.

Nogueira sostuvo que desde la CUC han tenido varias reuniones con autoridades de la Ursec pero que aún no se han realizado cambios al respecto.

“Desde que se comenzó a fiscalizar empezamos a recibir muchas quejas de los usuarios, que con sentido no encontraban una lógica a este control. A partir de eso, concretamos distintas reuniones con la Ursec, donde coincidimos en que un equipo que solo contenga Bluetooth o wifi no podía generar ningún riesgo, pero no sabemos porque aún no actualizaron este procedimiento”, cuestionó.

La cámara que agrupa a los couriers presentó ante la Ursec en octubre de 2020 una petición administrativa donde se proponían una lista de artículos que, según Nogueira, por su baja potencia no podían generar ningún tipo de interferencia.

“La intención era que la aduana no solicitara presentar la certificación a esos productos, y que los usuarios no tuvieran que realizar una gestión y pago extra. Al día de hoy no recibimos una respuesta, sigue siendo necesario certificar y pagar por el mismo producto cientos de veces”, cuestionó.

La presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dijo a El Observador que desde el ente son conscientes de la inquietud del sector pero explicó: “La obligación de la homologación surge de diversos decretos, el fin de la misma es asegurar que no se generen interferencias perjudiciales al espectro radioeléctrico”.

En ese sentido, agregó: “A veces se declaran cosas distintas. Por ejemplo, ha pasado que se declara que es un equipo que no utiliza espectro pero termina siendo un receptor satelital para recibir señales ilegales o sucede que traen teléfonos inalámbricos que generan interferencia en las redes móviles”.

De todas formas, Aramendía manifestó que desde la Ursec se está trabajando para que “los trámites sean más simples y que algunos equipos, de acuerdo a sus condiciones técnicas, puedan ingresar de forma simplificada”.