Exarquero de Peñarol, que sonó para el aurinegro y sintió "dolor" por no volver, atajará en Brasil

Un exarquero de Peñarol y formado en la cantera del club, que en el reciente período de pases sonó como opción de volver a los aurinegros, tiene encaminada su llegada al fútbol de Brasil para atajar en uno de los equipos de ese país que este año jugó copas de Conmebol.

Se trata de Washington Aguerre, el golero de 30 años que en el fútbol uruguayo se consolidó en Cerro Largo FC.

En Brasil informan que América Mineiro, equipo que recientemente fue eliminado de la Copa Sudamericana, tiene encaminada la contratación del guardameta que está en condición de libre.

Dante Fernández/FocoUy

Washington Aguerre

Aguerre estaba atajando en Querétaro de México, club al que llegó a mediados de 2021.

Según informó GloboEsporte, América espera la llegada de Aguerre a Belo Horizonte en el comienzo de la semana para que se haga los controles y se anunciado.

El contrato será hasta fin de la temporada, agregaron.

El dolo por no llegar a Peñarol

En el reciente período de pases Aguerre sonó para Peñarol, que buscaba arquero, pero finalmente los aurinegros ficharon a Guillermo De Amores.

Staff Images / Conmebol

Washington Aguerre

El golero manifestó que sintió “dolor” por no poder llegar a Peñarol.

"Me llamaron (el director deportivo de Peñarol, Pablo) Bengoechea y (el presidente, Ignacio) Ruglio. Me llamaron los dos y me dijeron que estaba muy encaminada mi llegada al club. Yo les dije que sí, que estaba dispuesto a rescindir mi contrato con Querétaro y que estaba dispuesto a venir. Ellos me dijeron que me esperaban, que eso se podía resolver en unos días. Y bueno, de un día para el otro, me enteré que arregló (Guillermo) De Amores", dijo a "100% Deporte" de Sport 890 el pasado 7 de agosto.

Y añadió: "Ellos me llamaron y me dijeron que era la opción número 1 para el arco de Peñarol. Me dijeron que en la semana hablaríamos, pero después de ahí, no me llamaron más. Estaba contento con la llamada, pero bueno, todos sabemos cómo es Peñarol, todos los períodos de pases hay muchos nombres. Además, no es la primera vez que me llaman. El año pasado también me llamaron, me dijeron lo mismo, pero al final no se dio".

"Me dolió un poco, porque estaba muy ilusionado de volver al equipo de mis amores, pero bueno, por algo pasan las cosas", dijo Aguerre.