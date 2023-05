El exhotel Rafael ya tiene fecha de apertura: ¿cuándo quedará operativo el proyecto de Cipriani?

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, expresó este viernes que esta semana se presentó ante la Dirección de Urbanismo el equipo de trabajo técnico que llevará adelante la construcción del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino de Punta del Este (exhotel San Rafael).

Durante la reunión, los técnicos expusieron el plan de trabajo en el predio donde se encontraba el icónico hotel San Rafael de Maldonado, y esperan que para 2025 esté culminado tanto el hotel como el casino de complejo del Grupo Cipriani, que comanda el empresario italiano Giuseppe Cipriani.

Según informó la Intendencia de Maldonado, para principios de 2025 también se espera que comiencen los trabajos para las plataformas de las tres torres que forman parte del predio.

Antía, que habló en rueda de prensa al presentar la adecuación presupuestal ante la Junta Departamental este viernes, señaló que comenzaron las excavaciones. El intendente de Maldonado expresó además que la importante inversión apunta a continuar atrayendo a personas desde otras partes del mundo a este departamento.

Intendencia de Maldonado

El predio donde se levantará el complejo en la actualidad.

Los que no creyeron en la concreción del proyecto “deberán morderse la lengua”, apuntó Antia.

Por otra parte, la preventa de los apartamentos del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, en Punta del Este, abrió a finales de marzo de 2023. Con un valor de entre US$ 6.500 y US$ 7.850 por m2, los apartamentos se venderán entre US$ 1.085.500 y US$ 10.456.200.

Los precios por metro cuadrado fueron confirmados a El Observador por la inmobiliaria Sotheby's International Realty, elegida por el empresario Giuseppe Cipriani para vender las unidades del proyecto de real state que se construirá donde solía estar el Hotel San Rafael.

Tras varios idas y vueltas, las obras de excavación en el predio correspondiente al histórico hotel San Rafael comenzaron en el mes de enero de 2023. El Grupo Cipriani adquirió el predio del hotel por US$ 50 millones en 2018, ubicado en la Parada 12 de la Playa Brava y en 2019 demolió el recinto tradicional, decisión que valió varias críticas a la Intendencia de Maldonado y a la empresa gestora.