Grupo Cipriani vendió los primeros apartamentos de lujo que estarán en el exhotel San Rafael: así son

La preventa de los apartamentos del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, en Punta del Este, ya está abierta. Con un valor de entre US$ 6.500 y US$ 7.850 por m2, los apartamentos se venderán entre US$ 1.085.500 y US$ 10.456.200.

Los precios por metro cuadrado fueron confirmados a El Observador por la inmobiliaria Sotheby's International Realty, elegida por el empresario Giuseppe Cipriani para vender las unidades del proyecto de real state que se construirá donde solía estar el Hotel San Rafael. Según informaron desde la inmobiliaria, las consultas de clientes son constantes, ya hubo venta de unidades y hay reservas confirmadas. Leé también A cuatro años del anuncio, el Grupo Cipriani empezó las obras en el exhotel San Rafael Uruguay Sotheby El apartamento más barato se vende en US$ 1.085.500. ¿Cuándo estará pronto? El complejo de apartamentos, diseñado por el arquitecto recientemente fallecido Rafael Viñoly, contará con tres torres residenciales, algunas de 30 y otras de 60 pisos. Se espera que la reconstrucción del antiguo San Rafael y la primera torre, de 45 pisos, esté terminada a finales de 2025, informó la inmobiliaria con sede en La Barra y José Ignacio. A propósito, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este - Maldonado, Javier Sena, explicó a El Observador que es común en el mercado inmobiliario comenzar una preventa "desde el pozo", es decir, ofrecer los apartamentos previo a que se concrete la obra, como en este caso. Uruguay Sotheby Render del proyecto. Cine, cava y un muro para escalar Quienes quieran comprar un apartamento en este proyecto de lujo podrán elegir entre varias opciones, propiedades con dos, tres o cinco dormitorios. El apartamento más caro es el penthouse duplex, que cuenta con un cine y una cava propia. Los apartamentos de menor tamaño, de 167 m2 cuentan con dos dormitorios, dos baños y un toillette, además del living y una cocina comedor. Estos también son los más económicos del complejo. Por otro lado, la unidad de mayor tamaño es el penthouse duplex, un espacio de 1.332 m2 que se divide en cinco dormitorios, ocho baños, tres toilettes, living, comedor, cocina, cámara de frío, gimnasio, estudio, sauna, playroom, cine, cava, piscina privada interior, lavadero y cinco terrazas. Esta propiedad tiene acceso privado por ascensor. Uruguay Sotheby Los apartamentos cuestan entre US$ 6.500 y US$ 7.850 por m2, dependiendo de la unidad. El complejo contará con varios espacios de esparcimiento, como piscina, exterior e interior, un bowling, un muro para escalar (con un instructor para la actividad), una pista de skate, un simulador de golf, canchas de tenis, paddle, un gimnasio y una sala de juegos para niños. Además habrá un spa con sauna, salas de tratamiento holístico, un salón para eventos y uno para servicios de belleza personal, indica la web de la inmobiliaria. Uruguay Sotheby La obra no está terminada pero sí se difundieron los renders del proyecto. También tendrá estaciones de carga de vehículos eléctricos y una “interfaz inteligente para servicios esenciales del edificio, como conserjería, valet y seguridad”, indica la inmobiliaria. También se construirá una galería con tiendas de lujo, una escuela de surf y un servicio de playa exclusivo para los residentes. Además, para quienes sean usuarios del gimnasio se ofrecerá un servicio de entrenamiento personal. Uruguay Sotheby La inmobiliaria ya confirmó ventas realizadas. Leé también Sembrando abrió un llamado de becas de inglés para hacer negocios: mirá los requisitos