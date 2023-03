Así son los apartamentos de hasta US$ 10 millones que se construyen donde estaba el exhotel San Rafael

Este miércoles se conoció que Grupo Cipriani ya comenzó con la preventa de los apartamentos de lujo que componen su proyecto Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, en Punta del Este.

Los apartamentos que se construirán donde antes estaba el hotel San Rafael tendrán un valor de entre US$ 6.500 y US$ 7.850 por m2, por lo que los apartamentos se venderán entre US$ 1.085.500 y US$ 10.456.200.

El apartamento más caro es el penthouse duplex de 1.332m2, que cuenta con cinco dormitorios, ocho baños, tres toilettes y cinco terrazas. Además tiene un cine, cava propia, playroom ascensor y piscina privada, entre otras amenitties.

La unidad de planta completa mide 666m2 con cinco dormitorios, seis baños y toilette y también cuenta con cine y lavadero, entre otros .

Luego están las unidad media planta y la unidad esquina que son las más económicas, y por tanto con menos amenitties. Miden 333m2 y 167m2 respecticamente.

En construcción

El complejo de apartamentos, diseñado por el arquitecto recientemente fallecido Rafael Viñoly, contará con tres torres residenciales, algunas de 30 y otras de 60 pisos. Se espera que la reconstrucción del antiguo San Rafael y la primera torre, de 45 pisos, esté terminada a finales de 2025, informó la inmobiliaria con sede en La Barra y José Ignacio.