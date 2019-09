El fenómeno Maradona: un viaje al mundo de gimnasia y Esgrima del “10”

En Gimnasia y Esgrima La Plata no se juega más con los números 13 y 17. Retiraron todo lo de color verde del vestuario, y se terminaron los feriados. Los pedidos fueron órdenes. Los utileros del club, que la noche previa al encuentro con Diego Armando Maradona no pudieron dormir de los nervios por vestir a quien fue considerado el mejor jugador del mundo, empezaron a guardar todas las prendas verdes en bolsones gigantes.

“Para que tengan una idea los jugadores que tenían zapatos verdes los tuvieron que esconder. Y nosotros acá teníamos indumentaria verde que la mandamos para las inferiores”, contó Omar Valenzuela, uno de los integrantes de la utilería del Lobo.

Referí se metió en las entrañas del viejo club platense en un viaje que permitió conocer los pedidos del 10, la talla de su ropa, cómo es Maradona en el trato, la revolución que se generó en el club y los extraños pedidos que llegaron a Gimnasia para estar cerca del mundo maradoniano.

“Es raro esto, viste. Le estás preparando la ropa a una persona que en realidad no es normal. Fue el mejor jugador del mundo, una persona muy famosa, un extraterrestre. El día anterior no dormí de los nervios, pensando en no errarle a ningún talle y que no le faltara nada”, dijo Omar, uno de los dos utileros de Gimnasia, en charla con Referí.

El funcionario del Lobo recordó como fue el primer encuentro con Maradona en la utilería. “De entrada nos dijo: ‘Acá es a cara de perro. No hay feriados, no hay nada. Acá vamos a necesitar de todos. ¿Estamos de acuerdo?’. Nosotros le dijimos que sí y nos dijo: ‘Ahora a laburar’”.

La ropa de Maradona

La utilería de Gimnasia le prepara el día previo la indumentaria a Maradona, y se la entrega en un bolso que el 10 se lleva a su casa, después del entrenamiento de ese día. “El problema era la talla, ahí no le queríamos errar”, reveló Omar. El tema es que las modas cambian. Y la dificultad mayor es que la nueva tendencia en materia de indumentaria deportiva es que la ropa es ajustada al cuerpo. A Maradona se le proporciona indumentaria talla XXL en remeras, camperas y buzos, al tiempo que los pantalones son XL.

“Todo salió bien porque la verdad que Diego es muy humilde y se pone lo que le dan”, agregó.

Cuando terminan los entrenamientos Maradona se va con la ropa del club. El bolso se lo entregan al representante del 10 para que el técnico llegue al otro día vestido con la indumentaria de la institución y no se tenga que cambiar en el vestuario.

Club revolucionado

La vida de Diego no es normal. Maradona no puede ir a comer a un restorán porque se genera un escándalo. Si va al cine seguramente no se proyecte la película. Lo dijo alguna vez el propio Diego Forlán: “Para bajar a la playa primero van mis amigos a ver si hay mucha gente, porque si vamos ellos pasan mal porque viene todo el mundo a pedir una foto o un autógrafo, y no estoy con ellos”.

Para que tengan idea de lo que pasa con Maradona, funcionarios del club revelaron que “ni los propios empleados salen de su asombro y están todo el día atrás de Diego”.

Los utileros Leandro Ladogana y Omar Valenzuela están esperando al 10 para compartir unos mates. “Diego llega todos los días media hora antes del entrenamiento lo que demuestra su compromiso”, dijo Omar.

La escenografía de los entrenamientos cambió radicalmente. Antes la cobertura de Gimnasia quedaba reducida a la prensa local. Ahora hay móviles de televisión todos los días.

Desde el club confirmaron a Referí que Gimnasia recibió 1.200 pedidos de acreditaciones para el debut de Maradona el domingo ante Racing. Fueron acreditados casi 500 periodistas cuando el club tiene una media de 150 en el torneo local. Hay pedidos de cobertura de lugares tan extraños como Filipinas y Tailandia.

El pasado domingo, cuando el técnico fue presentado, hubo 10 transmisiones radiales en vivo y 25 canales de televisión de Argentina y el mundo mostrando lo sucedido.

Movida social

El desembarco de Maradona también modificó la vida en la sede social. Oscar González Arzac, vocal y responsable del área social del club, definió con la palabra “delirio” todo lo que están viviendo.

“La definición que suelo utilizar para graficar esto es: un delirio. Estos días repito otra cosa y es que ningún club está preparado para recibir a Maradona y mucho menos de un día para el otro. Gimnasia suele tener entre deportistas y socios 50 trámites diarios y acá estamos haciendo 500 por sede social y otros 100 por web”, dijo González a Referí.

@gimnasiaoficial

Ante la innumerable cantidad de gente que empezó a hacer cola en la sede, el club decidió comunicar a través de sus redes sociales la entrega de números para atender los requerimientos. Se pasó de 200 a 250 números, y se terminó la semana entregando 300.

¿Cómo venderán entradas?

Bajo estas perspectivas se impone la pregunta sobre la forma en que Gimnasia canalizará la venta de entradas para el debut de Maradona, el domingo ante Racing, y los siguientes partidos que jugará el equipo esta temporada, porque la fiebre por ver al 10 no se apagará fácilmente.

“Todavía no consideramos hacer ningún ranking porque la capacidad del estadio es de 25 mil personas y hoy estamos tocando los 30 mil socios, pero hay muchos vitalicios que no van al estadio por edad, hay muchos niños y socios al nacer. No hay razón alguna para hacer ranking ni prioridad para la venta de las entradas. Además, los socios del club entran gratis. Por eso esta avalancha de gente interesada en asociarse al club. Hay gente acampando en la puerta. Una locura”, dijo González Arzac.

La llegada de Maradona modificó la rutina en la ciudad de La Plata, que por estos días vive un fenómeno social extraño que solo el fútbol y Maradona son capaces de generar.

SOLICITUDES DESDE REPÚBLICA CHECA Y JAMAICA PARA SER SOCIOS DE GIMNASIA

Desde el arribo de Diego Armando Maradona, el club recibió los pedidos más insólitos que puedan imaginar de gente interesada en recibir el carné social de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Entre las innumerables cosas insólitas que llegaron, recién acabo de leer un mail de República Checa de un tipo que mandó los datos de la tarjeta. ¡Te dan los datos de su tarjeta! Para que le envíen una camiseta firmada por Maradona a República Checa”, dijo el responsable del área de socios de Gimnasia y Esgrima La Plata, Oscar González Arzac, a Referí.

El dirigente agregó: “Gente de Napoli (donde Maradona jugó y se convirtió en ídolo eterno) también se comunicó para ser socio, y querían que les mandaran el carné”.

“También nos escribieron desde Jamaica. Pero en este momento no nos estamos ocupando de esa gente sino de la gran demanda de aficionados argentinos que concurren a la sede para hacerse socios”.

Por otra parte, el departamento de marketing de la institución platense está trabajando a ritmo acelerado.

“Recién se cumplió una semana, porque se confirmó el jueves pasado a las cinco de la tarde la llegada de Maradona, y ya vivimos toda esta locura. El equipo de marketing estuvo enfocado en la presentación y ahora en el partido debut, pero hay un montón de situaciones abiertas ya sea de merchandising o espónsores esperando respuestas”, dijo González.

El dirigente agregó: “Todo lo que está en el club se estampa y se está vendiendo. La gente nos pide hasta las camisetas viejas que no estaban a la venta. Lo que suele quedar en depósito, que se regalaba o se utilizaba para entrenar, ahora se vendió. Voló todo”.

Sobre los espónsores indicó: “Nosotros respetamos los espónsores, no podemos decirle a Escudo Seguros, que nos acompañó todo este tiempo, que tenemos otras propuestas. Tenemos que respetar pero están abiertas las negociaciones por la publicidad estática en el estadio”.

EL SALUDO DE LOS RIVALES PINCHARRATAS

Estudiantes de La Plata, el acérrimo enemigo de Gimnasia y Esgrima, no permaneció indiferente al desembarco de Diego Armando Maradona en el Lobo.

Los pincharratas, como se los conoce históricamente, saludaron a través de las redes sociales la incorporación de Maradona como técnico de Gimnasia.

“Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela”, expresó Estudiantes en su cuenta de twitter, ilustradando el mensaje con una foto del 10 junto a un ídolo pincharrata como Carlos Salvador Bilardo.

El presidente de Estudiantes es Juan Sebastián Verón, un exjugador que fue compañero de Maradona en Boca Junior y en la selección.

Los hinchas de Estudiantes de La Plata no pueden creer que el año en que tienen previsto inaugurar su estadio no se hable de otra cosa que no sea de Maradona y Gimnasia.

Es tal el grado de atención que generó la vuelta del 10, que los fanáticos sacaron su foco del cruce entre Boca y River por las semifinales de la Copa Libertadores. Esa es la prueba más contundente de lo que provoca el fenómeno Maradona.

LOCURA POR MARADONA

LAS CAMISETAS

La estampadora trabajaba de madrugada

La locura que generó Maradona en La Plata llevó a la marca de indumentaria deportiva, Le Coq Sportif, a producir camisetas de Gimnasia diariamente con un nivel de producción que no es común en el club argentino, que está comprometido en el descenso. Todos los días sacan partidas de 300 a 400 camisetas, informaron desde el club a Referí.

SOCIOS

Fueron 3.000 nuevos socios los que hizo gimnasia en tres días , en la última semana. A un ritmo de registro de 1.000 nuevos por día. Por si fuera poco, hay pendientes 2.000 pedidos para asociarse al club de forma online. El equipo de socios del club debió reforzar el personal.

