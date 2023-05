El fin del Ricardito: Bimbo y sindicato acordaron propuesta para trabajadores despedidos de Ricard

El cierre de la línea de producción de chocolate Ricard que decidió el Grupo Bimbo Uruguay días atrás generó el fin del Ricardito, la mítica golosina uruguaya, pero también provocó incertidumbre en el personal despedido de la fábrica. Luego de una serie de negociaciones entre la empresa, la cámara del sector y el sindicato se acordó una solución para los trabajadores despedidos.

La semana pasada Bimbo Uruguay tomó la decisión de cerrar la línea de chocolate Ricard y cesar a los 62 trabajadores que cumplían funciones en ese sector. Con esa medida, dejó de producir el tradicional Ricardito, además de barras de cereales y turrones.

Bimbo Uruguay informó que el cierre respondía a una definición estratégica global del grupo de consolidar su liderazgo en alimentos basados en granos y enfocarse en las categorías de panificación y snacks.

Ricardito

Indicó que la medida ya había sido comunicada a los trabajadores afectados. La unidad de producción de chocolate culminaría el 30 de mayo, pero en ese intercambio con los trabajadores, la dirección de la empresa señaló que si el personal no quería concurrir más a partir de ese momento podía hacerlo y el cierre se adelantaba.

A partir de ese momento comenzó una negociación entre la compañía, la Cámara de la Industria de la Alimentación (Ciali), el sindicato de base y la Organización Nacional de Obreros del Dulce, Ramas y Afines (Onodra). El jueves 11 de este mes se produjo un primer encuentro en el que se comenzó a buscar soluciones para los trabajadores de Ricard. Luego de la reunión, la delegación sindical valoró la voluntad de la Ciali de encontrar una salida.

Este miércoles se realizó un nuevo encuentro y se pudo establecer una propuesta.

El dirigente de la Onodra Javier García informó a El Observador que Bimbo Uruguay se comprometió a tomar a los trabajadores cesados de Ricard cuando necesite reponer personal en la panificadora de su propiedad, Los Sorchantes. También la Ciali manejó la posibilidad de reinsertar empleados en otras empresas del sector, aunque no de manera prioritaria.

Dentro de los 62 empleados hay cinco que cumplen con las condiciones para jubilarse y optarán por ese camino. El resto quedará en una especie de bolsa de trabajo y a disposición de la necesidad de Los Sorchantes y de otras empresas del sector.

García indicó que la edad promedio de los trabajadores de Ricard es de entre 35 y 40 años y en su mayoría llevaban más de una década en la fábrica de chocolate.

Las desvinculaciones tendrán fecha de egreso este jueves 18, pero la compañía abonará todo mayo. También se acordó que el pago por el despido se pagará contado.

El dirigente informó que la propuesta fue aprobada por una asamblea de funcionarios de Ricard prácticamente por unanimidad.

Bimbo Uruguay arrastraba problemas desde el año pasado en la línea de producción de Ricard y parte de la plantilla estuvo en el régimen de seguro de paro rotativo. Pese a los inconvenientes, sobre fines de 2022 retornaron los empleados que estaban en el subsidio. Pero los inconvenientes productivos continuaron y la compañía decidió en mayo cerrar la fabricación de golosinas. La intención es no sustituir productos locales con importaciones o producirlos en otra fábrica o empresa. “Eso no estuvo planteado. Se discontinúa la producción y no se hace en otro lado”, había dicho García días atrás.

Esta semana el PIT-CNT había mostrado su preocupación por el cierre de Ricard. Expuso que la medida había dejado en “evidencia la falta de consideración de los empleadores hacia los trabajadores, sobre todo cuando son decisiones que se toman a nivel de las casas matrices de las grandes corporaciones internacionales”.