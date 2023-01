El gobierno nacional decide “al voleo” y “a ciegas”, criticó Cosse

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, realizó fuertes críticas al gobierno nacional este lunes: dijo que está “decidiendo al voleo”, con un “tanteo a ciegas” y “decisiones que hacen perder el tiempo”.

A modo de ejemplo, la jerarca capitalina afirmó que las autoridades nacionales buscan acuerdos de libre comercio “como quien golpeara puertas”. Esto, además, “desconociendo la dependencia histórica” que Uruguay tiene con la región, enfatizó. “Eso es ir al tanteo en vez de reconocer la realidad y marcarse un rumbo claro y realizable”, aseguró este lunes en rueda de prensa, consignada por Telemundo.

Cosse también se refirió a la reforma educativa: a su juicio, los detalles “los conoce muy poca gente”. “Están los eslogan, la frase; ahora, cómo se va a lograr cada una de las cosas, cómo se va a equipar a los docentes para que puedan hacer frente a una serie de desafíos, nadie lo sabe”, manifestó la intendenta.

“Eso es falta de rumbo”, enfatizó.

Al ser consultada por una eventual candidatura de cara a las elecciones nacionales de 2024, Cosse evitó la respuesta, afirmando que prefiere no “apurarse” y que la “prioridad” está en 2023.

“Hay problemas graves de los que preocuparse. Las candidaturas son un tema importante que tienen que surgir sin poner la carreta delante de los bueyes, no me voy a apurar porque creo que la principal agenda la marca la realidad y no los adversarios políticos", concluyó.