El hijo de Alberto Spencer generó una polémica por algo que Novick no dijo

Alberto Spencer, hijo del enorme goleador de Peñarol, Alberto Pedro Spencer, máximo artillero en la historia de la Copa Libertadores de América con 54 goles, 48 de ellos con los carboneros, planteó una polémica a raíz de una frase que el secretario de Peñarol, Edgardo Novick, nunca dijo.

Novick estuvo presente el pasado domingo en Polideportivo de canal 12 y allí habló de varios temas, entre otros, del delantero brasileño.

Consultado acerca de si el futbolista va a rendir en Peñarol, Novick manifestó: “Yo le tengo mucha fe. Pero el fútbol es así. Este cabezazo del otro día, no valen las comparaciones, porque Leo Fernández me hizo acordar a (Pedro) Rocha, el cabezazo, no voy a comparar, me hizo acordar a algún gol de (Alberto) Spencer cuando se elevaba y la cambiaba de palo, y no es casualidad, porque cuando estudiamos el caso de Babi, hizo muchos goles de cabeza de ese estilo, que cambia la dirección o baja la pelota a sus compañeros”.

Aquí se puede ver lo que dijo Novick:

El dirigente aurinegro hizo especial hincapié en que no estaba comparando a las viejas glorias aurinegras con los actuales jugadores del club, sin embargo el hijo de Spencer lo interpretó de otra forma y salió a contestar, desde el dolor, no solo en su cuenta de X (ex Twitter), sino también en un programa partidario "1414 con Freddy".

Grave error de @EdgardoNovick @OficialCAP al comparar a Babi con Spencer. Por el y su generación somos campeones del siglo y hoy algunos disfrutan del Mundo Peñarol. Respeto a los ídolos .

Qepd Pa. Sos eterno ⚽️🖤💛🇪🇨🇪🇨. Solo parecidos por el color de tu piel . Te amo ❤️ — SpencerH66 (@betospencer9) March 12, 2024

"Respecto a la situación que se dio con un dirigente, me sentí sorprendido cuando vi la comparación. Estuve buscando, pensando que capaz que había algo que no tenía claro: la manera de correr, el eslálom, el salto, el cabezazo, el físico, la potencia. No sé cuál fue el estudio que se hizo del tema para decir que la comparación valía el ejemplo", comenzó diciendo Alberto Spencer hijo, sobre lo que Novick nunca expresó.

Y agregó: "Lo único que lamentablemente y por eso nuestra molestia, es que pensamos que la única comparación puede haber sido solamente por el color de su piel. Sabemos que son temas muy sensibles hoy, y que no se pueden decir sin estar un poco empapados del tema y más en este caso, siendo uno de los verdaderos ídolos del club, como fueron todos los de la generación de 1970 y 1980. Después estuvieron Morena, Olivera y otros. Además de eso, que lamentablemente no vive y no se puede defender."

"Como me pareció un poco desatinada la comparación y principalmente viniendo de un funcionario del club, es que hablo. Solo eso. Nada más. No pretendo que se me aclare nada. Las cosas caen por su propio peso, todas las opiniones son respetables y simplemente no estoy de acuerdo".

Aquí se puede escuchar lo que dijo el hijo de Spencer: