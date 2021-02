El impresionante recorrido de Luis Suárez que está a punto de alcanzar los 500 goles

Luis Suárez va camino a los 500 goles (antes del partido de este sábado a la hora 10 de Uruguay de Atlético de Madrid ante Granada suma 497) en una carrera que comenzó hace casi 16 años, el 3 de mayo de 2005 en Nacional. Desde entonces fue goleador en todos los equipos que defendió, incluyendo a la selección nacional: Groningen y Ajax de Holanda, Liverpool de Inglaterra, Barcelona y Atlético Madrid de España.

Después del primer gol oficial pasaron nueve partidos para que volviera a convertir. En ese lapso falló varias oportunidades y un grupo de hinchas se lo recriminó desde las tribunas. El 4 de diciembre contra Defensor Sporting volvió al gol: Nacional perdía 2-0 en el Parque Central y lo empató con tantos de Gustavo Méndez y de Suárez. Un gol festejado con el alma por el juvenil.

“Esta vez estuve más frío para definir. Recibí de espalda al arco, amagué para un lado, giré para el otro y tiré a colocar”. Y sobre las críticas, indicó: “Me gritaban de afuera, pero yo no les daba bola. Tengo 18 años y mucho por aprender”.

En la segunda final del Campeonato Uruguayo 2005/2006 contra Rocha FC marcó su último gol en Nacional. Recibió la pelota rodeado de camisetas celestes, encaró y sacó un latigazo al segundo palo. Gol y título. A principio de julio de 2006, tras jugar la segunda fecha de la Liguilla, Suárez se marchó al Groningen con 19 años, 35 partidos en Primera y 12 goles.

Debutó el 20 de agosto en el equipo holandés, frente a Feyenoord, pero su primer gol lo marcó el 14 de setiembre contra el Partizan por la Copa UEFA. Groningen perdió 4-2 en Belgrado y Suárez, que ingresó a los 73, hizo el segundo a los 92 minutos.

Según cuenta en su autobiografía, un partido clave para su futuro en el equipo de camiseta verde se disputó el 1 de octubre, frente al Vitesse. Después de una discusión con el entrenador Ron Jans, Suárez se redimió: su equipo perdía 3-1, le cometieron un penal y marcó dos goles para la victoria 4-3. Fueron sus primeros goles en la Eredivisie (liga holandesa).

Ese día Suárez dio la vuelta a la cancha saludando a los hinchas de su equipo, bailando con el paraguas que le había prestado el técnico.

“Obviamente lo del Groningen y Ajax fueron inicios. Estaba conociendo el fútbol europeo y el fútbol mundial en general. Tuve la suerte de hacer muchos goles y de ir creciendo. Me dio la oportunidad para llegar a Liverpool”, contó Suárez en 2016, en ocasión de recibir su segunda Bota de Oro tras marcar 50 goles con la camiseta de Barcelona.

Goleador europeo

Ganó dos Botas de Oro y dijo que la primera en Liverpool tuvo más mérito que la segunda en el Barcelona.

Después de su primera temporada en Holanda, marcando 15 goles y siete asistencias en Groningen, en agosto de 2007 pasó al Ajax. Anotó en su debut en una goleada por 8-1 ante De Graafschap, y luego dos goles más en el estreno de local una semana después contra el Heerenveen.

En la temporada 2009/2010 no solo fue goleador de la Liga holandesa con 35 goles, sino que también recibió el premio al mejor jugador del año en ese país. El trofeo se lo entregó Ruud Gullit.

En un partido por la Copa de Holanda 2009 marcó seis goles.

“Cuando llegué no me planteé ser goleador en ningún momento. Hasta que fui creciendo y se dio la posibilidad de ir haciendo muchos goles. Más que nada para poder cumplir el sueño de poder ganar una Premier con el club que no se pudo dar”, explicó el salteño sobre su paso posterior por el Liverpool.

Eliminatorias

Con 25 goles, Suárez es el goleador absoluto de las Eliminatorias sudamericanas. Le sigue Messi con 22.

“Teniendo los jugadores que tenés alrededor se te hace mucho más fácil, como lo dije desde el primer año. El equipo me da muchísimas facilidades para convertir y eso se agradece mucho”, dijo Suárez. En Ajax, Suárez se asoció con Klaas-Jan Huntelaar y se convirtió en capitán del club. Se fue con 111 goles en 159 partidos. Su próximo destino: Liverpool, en la Premier League.

El 2 de febrero de 2011 fue debut y gol frente al Stoke City. En el conjunto inglés ganó su primera Bota de Oro en la temporada 2013/2014. En los “reds” marcó 82 goles en 133 partidos.

Uno de los mejores momentos de mi carrera. Inolvidable!! 😊😊 https://t.co/UM2G1WsxHY — Luis Suarez (@LuisSuarez9) December 4, 2018

En Barcelona, con Lios Messi, marcaron época. Suárez disputó 283 partidos entre 2014 y 2020, marcó 198 goles y ganó 13 títulos. A fines de 2020 pasó a Atlético Madrid y tuvo un inicio demoledor con 16 goles en 17 partidos.

El gol que le hizo a Mallorca en 2019 fue finalista del premio Puksas de FIFA.

Por último, Suárez es el goleador histórico de la selección nacional. Debutó en 2007 contra Colombia y el primer gol lo hizo el 13 de octubre frente a Bolivia por las Eliminatorias en el Centenario. Con la celeste tiene 63 goles en 116 partidos. Y el contador sigue en marcha...

Los 780 partidos oficiales de Suárez

Nacional 35

Groningen 37

Ajax 159

Liverpool 133

Barcelona 283

Atlético 17

Selección 116

Los 497 goles oficiales de Suárez

Nacional 12

Groningen 15

Ajax 111

Liverpool 82

Barcelona 198

Atlético de Madrid 16

Selección 63

Goles para recordar

1) Clásico ante Peñarol

Minuto 7 del primer clásico oficial que jugó, en su partido 28 y octavo gol, marcó por primera vez a Peñarol en el Clausura 2006. Terminaron 2-2.

2) El último en Nacional

En la final del Uruguayo 2005/2006 frente a Rocha FC, en el partido número 33, marcó su último gol con la tricolor. Fue en el Parque.

3) Gol clave en Groningen

Contra el Vitesse Arnhem marcó dos goles y le hicieron un penal. Fue un partido clave para el futuro de Suárez en el equipo holandés.

4) Llegó al Ajax

El primer tanto con la camiseta del Ajax ocurrió el 19 de agosto de 2007 frente al Graafschap, por el torneo de la Eridivisie.

5) Seis goles en un partido

Suárez anotó seis goles en una goleada 14-1 de Ajax ante WHC Wezep por la Copa de Holanda 2009. El resultado fue un récord.

7) El debut en Liverpool

El delantero uruguayo sustituyó a Fabio Aurelio a los 63’ y 16’ después ya se estrenó como goleador de los “reds” frente al Stoke City.

8) Cuatro goles inolvidables

Suárez recordó en 2018 que uno de los mejores partidos suyos fue el 4 de diciembre de 2013 cuando jugando en Liverpool le hizo 4 a Norwich.

9) Se demoró en Barcelona

Suárez tardó 393’ desde su debut en anotar su primer gol de azulgrana. Fue en noviembre de 2014 contra Apoel, por Champions.

10) El que no olvida

Uno de los goles que Suárez más remarca de su carrera es el que le hizo a Juventus en la final de la Champions 2015.

11) El mejor gol de taco

Considerado por él mismo el mejor gol de su carrera y finalista en el premio Puskas de Fifa, el de taco que le marcó a Mallorca en 2019.

🔝⚽ @LuisSuarez9: "El de hoy es el mejor gol de mi carrera" pic.twitter.com/yT6R8LTyp8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2019

12) El primero con la celeste

El 13 de octubre de 2007 Uruguay le ganó 5-0 a Bolivia en el Centenario en el inicio de las Eliminatorias. Suárez marcó el 1-0 a los 4’.

13) El favorito del Pistolero

14) El regreso en Brasil

En marzo de 2016 volvió a jugar oficialmente por la selección tras la suspensión del Mundial 2014 y lo hizo con gol ante Brasil, en Recife, por Eliminatorias.

15) El debut en Atlético de Madrid

El 27 de setiembre pasado debutó en Atlético de Madrid. Jugó 20 minutos contra Granada, hizo dos goles y dio un pase gol.