El joven que no puede vivir tranquilo porque lo confunden con Sunny Leone, estrella de Bollywood

Getty Images Sunny Leone fue actriz porno antes de triunfar como cantante y actriz en Bollywood.

El azar es tal vez la mayor distancia entre la realidad y la ficción. Y a veces, cuando se manifiesta, la vida entera se trastoca.

Le pasó Puneet Agarwal, un indio de 26 años que dice que lleva una desafortunada semana sin dormir bien.

Desde el pasado 26 de julio recibe más de 100 llamadas apasionadas de todo el mundo a toda hora que, según cuenta, no le dejan trabajar, comer ni vivir en paz.

"El teléfono sigue sonando hasta las cuatro de la mañana", comenta a la BBC.

Pero lo cierto es que la gran mayoría de los que llama no quiere hablar con él.

En realidad, le piden que le comuniquen nada más y nada menos que con la exmodelo porno canadiense Sunny Leone, una de las nuevas actrices emblemáticas de Bollywood y un icono sexual en India y en medio mundo.

Y es que en la película Arjun Patiala, que se estrenó la pasada semana, Leone menciona como suyo un número de teléfono aleatorio que, en la realidad, pertenece al desafortunado Agarwal.

Según cuenta, las llamadas interrumpen su rutina al punto de que está tomando medidas legales para que editen la película y quiten la parte en la que aparece su número de teléfono.

BBC Agarwal dice que recibe más de 100 llamadas por día.

"Deberían haber llamado al menos para verificar si era un número real", lamenta.

El director de Arjun Patiala, Rohit Jugraj Chauhan, declinó hacer comentarios.

Y aunque las llamadas continúan día y noche, Agarwal asegura que no es una opción cambiar el número que ha tenido durante tantos años.

"Está conectado a mi negocio y muchos viejos amigos tienen este número".

Los problemas del número

Según cuenta, recibió la primera llamada el mismo día del lanzamiento de la película.

La persona que llamó pidió hablar con Leone y no le creyó a Agarwal cuando le dijo que había marcado un número equivocado.

"Durante las primeras dos, tres, incluso 10 llamadas, pensé que alguien me estaba jugando una broma. Pensé que tal vez era algún amigo mío".

Pero las llamadas seguían entrando y todos le hacían la misma pregunta: "¿Puedo hablar con Sunny Leone?".

Getty Images Leone se inició como actriz en el cine para adultos.

Comenzó a darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo después de que muchas de las personas que llamaron se refirieron a la película.

"Así que vi la película y mi número estaba allí. No es culpa de las personas que llamaron. ¡Realmente dieron mi número!".

Los seguidores

Su "fanático" más persistente ha sido de Nueva Zelanda.

Como Agarwal no contestó el teléfono, la persona que llamó comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp pidiéndole que aceptara una videollamada.

Cuando el joven se negó, el hombre le envió fotos de sí mismo y le pidió que se las mostraran a Leone y que le enviaran imágenes de ella.

De momento, cuenta, solo dos de las personas que lo han contactado han sido mujeres, que querían hablar con cualquier actor, no con Leone.

"Cuando dije que no podía ayudarlas, una de las mujeres me pidió que le hablara por un tiempo. Le dije que eso no sería posible y colgué".

Courtesy T-Series/ Maddock Films Arjun Patiala es una comedia romántica sobre un policía de pueblo.

Pero las llamadas pueden volverse algo oscuras y terminan generalmente en abuso verbal.

"Comienza educadamente. Pero una vez que digo que no la conozco, comienzan comentarios abusivos. Dicen que saben dónde vivo y vendrán a darme una lección".

Agarwal afirma que todo la situación se ha vuelto tan absurda que sus amigos, colegas y vecinos ahora se burlan de él: lo llaman la "Sunny Leone de Nueva Delhi" y cantan los éxitos de la actriz cuando lo ven.

"Se ha convertido en una broma y está bien, pero esto no debería volver a ocurrir. Trato de reírme pero se ha salido de control".

El joven espera que dejará de recibir las llamadas pronto.

Mientras tanto, ha encontrado una solución para cortar a sus interlocutores.

"Les digo que ha ido a tomar un baño y que no puede hablar en este momento".