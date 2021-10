El "Kun" Agüero ficha a un uruguayo a su equipo de e-sports: conocé a los "Suárez" del FIFA

Los videojuegos de fútbol son los más jugados en Uruguay. En cualquier tienda local siempre se dice que el título más vendido es alguno del deporte rey. Muchos se preguntan quiénes son los mejores.

Martín Rey y Agustín Wilkins son dos grandes apasionados del fútbol real y virtual. Con el paso de los años y de las nuevas versiones de la célebre simulación, los uruguayos lograron perfeccionar su estilo de juego y estudiar minuciosamente las mecánicas que ofrece.

Desde chicos tienen esta gran pasión por el fútbol. Wilkins jugó oficialmente hasta los 14 años. Estuvo en varios equipos de la Liga Interbalnearia de Ciudad de la Costa, como por ejemplo: City Park, Veloz FC y Carrasco Polo. “Aún no he podido retomar. No me dan los tiempos por los estudios y por las horas de práctica que le tengo que dedicar al FIFA. Ahora juego los fines de semana en una liga de fútbol 7 con mis amigos”, explicó Wilkins.

Rey también se calzó los botines a temprana edad. Jugó al baby fútbol en Dryco y pasó por las divisiones inferiores de River Plate y Bella Vista. Se define como un jugador polifuncional. Puede jugar de extremo derecho o izquierdo, pero también ha ocupado el puesto de cinco ofensivo. “Fue una muy linda etapa de mi vida, pero ahora estoy dedicado al fútbol virtual”, afirmó.

En sus etapas como futbolistas, ambos comenzaron a experimentar lo que era el fútbol virtual. Rey comenzó a entretenerse cuando era un escolar, utilizando la consola de su hermano: la PlayStation 2. En esa época el juego favorito de los gamers era el PES. Luego, los hermanos Rey compraron la nueva consola de PlayStation. Fue una bocanada de aire fresco por su gran cambio a nivel de gráficos. Nueva consola, nuevo juego: decidieron pasar a jugar al FIFA, ya que “era más real que el PES”.

Camilo dos Santos

Rey y Wilkins jugando FIFA 22

Wilkins comenzó a jugar a los 14 años, cuando abandonó el baby fútbol. Su debut fue en el FIFA 16, pero solo disfrutaba del modo offline en su casa o cuando se juntaba con sus amigos. Cuando salió a la venta el FIFA 17, comenzó a jugar en modo online y a competir con rivales de todo el mundo. “Primero empezó como un hobby, pero después me empezó a interesar más. Empecé a averiguar por torneos y dónde me podía inscribir”.

Con el paso de los años, ambos veían que mejoraban sus rendimientos y superaban de manera fácil a sus amigos. Wilkins aseguró que dio el salto de calidad cuando ganó un campeonato de la Liga Uruguaya de FIFA en 2019, donde se medían los mejores jugadores de Uruguay. Ese fue el puntapié inicial para dedicarse de lleno al negocio del fútbol virtual.

Rey cree que su salto fue notorio cuando jugaba con su hermano y le ganaba todos los partidos. El alumno había superado al maestro. Allí sintió que podía dar mucho más y participar en torneos.

Ambos jugadores creen que haber jugado al fútbol los ha ayudado a entender más el deporte y a desarrollar tácticas distintas para sumarle a sus estilos de juego dentro del FIFA.

Wilkins usa sus armas mentales para sobrellevar partidas difíciles. “Es importante estar tranquilo en los momentos adversos, todo pasa por la mente. Eso me lo enseñaron en el baby fútbol y lo sigo usando como una táctica más a la hora de enfrentarme a los rivales”, declaró.

Rey cree que ni siquiera es necesario haber jugado al fútbol profesional para lograr buenas estrategias o un estilo de juego atractivo. “Sin dudas que haber jugado al fútbol me ha ayudado mucho a plasmar mi juego. De todas formas, pienso que si uno es muy fanático del deporte y se pasa viendo partidos todos los días, también puede desarrollar grandes habilidades y estrategias para medirse contra los mejores. Hasta si sale un fútbol con amigos en la vida real uno puede copiar alguna idea del FIFA”, dijo, entre risas.

Camilo dos Santos

Rey y Wilkins jugando FIFA 22

A pesar del éxito virtual, los reconocidos gamers uruguayos no pausaron su vida normal. Debieron seguir adelante con sus obligaciones.

Rey estudia marketing digital, y también ocupa parte de su tiempo en un curso de mercado financiero. Trata de no sobrecargar sus horarios para poder dedicarle cada día un poco de tiempo a lo que le gusta. “Se puede balancear todo. Con la experiencia que tengo jugando este juego puedo armarme mi rutina sabiendo en qué momento puedo dedicarme al FIFA, ya que también es un trabajo. Intento estar libre en la noche, ya que Clubes Pro (un modo de juego 11 vs. 11 en el que cada jugador ocupa un lugar en la cancha como en la vida real) es de lunes a jueves y mi equipo juega tarde. No te voy a mentir, a veces le dedico más tiempo al FIFA que al estudio, y quizás debería ser al revés”, indicó Rey.

Los estudios son la máxima prioridad para Wilkins, ya que está terminando el liceo. Primero debe estudiar y después jugar al FIFA. Ese es su lema. De todas formas, siempre encuentra algún hueco para poder dedicarle tiempo a su más grande pasión. “Eso hace más llevadero todo y logro estudiar y jugar bastante a la vez”, señaló Wilkins.

A ninguno de los dos les costó manifestarles a sus familias su decisión de ser jugador profesional de FIFA. Sin embargo, sus padres no lograron tomar con total seriedad la situación. No veían cómo jugar al fútbol desde una consola se considera un trabajo de verdad.

“Al principio no entendían mucho, pero cuando empecé a jugar torneos y a ganarlos se dieron cuenta que era algo serio. Sin dudas el punto de inflexión fue en 2019, cuando gané un torneo en compañía de mi hermano. Ahí todos se fueron familiarizando un poco más con lo que es el FIFA y me empezaron a dar para adelante”, sostuvo Wilkins.

La familia de Rey lo entendió a base de premios o torneos ganados. Su quiebre fue en el campeonato organizado en el estadio Campeón del Siglo, en 2019. Uno de los primeros fueron dos butacas para los partidos de Peñarol en su estadio.

“Después de eso entré a mi primer equipo: FUF Sports. Hoy son dueños de la liga más importante de Clubes Pro del Uruguay. Les estoy muy agradecido, fui el primer jugador pago y me dieron mucha confianza. Cuando cobré el primer sueldo mi familia se dio cuenta de que era algo serio”, manifestó Rey.

Ramón “Cachila” Arias es el gran responsable de que ambos jueguen en la élite del fútbol virtual. El actual defensor de la Universidad de Chile comenzó a jugar mucho al Ultimate Team, primer espacio donde escuchó el nombre de Rey. Lo siguió en Twitter e intercambiaron un par de mensajes. “Tiempo después me contactó. Quería armar un equipo e-sports, entonces me dijo de ir a jugar a su cuadro y así fue como se dio la oportunidad. Ambos comenzamos a buscar jugadores para el equipo, y ahí le dije que Agustín debía estar sí o sí”, explicó Rey.

Camilo dos Santos

Martín Rey y Agustín Wilkins

Así fue como Wilkins llegó al equipo del “Cachila”. Ambos mantuvieron un acuerdo de palabra con Arias, pero nunca firmaron un contrato formal.

Hoy, los tres llevan una excelente relación, pero uno de ellos ya no está en el equipo. A Wilkins se le presentó una gran oportunidad: jugar en el equipo de Sergio “Kun” Agüero: KRÜ Esports. Es un cuadro que creó el argentino en 2020 y cuenta con excelentes gamers de todo el mundo.

Wilkins estaba atónito cuando recibió la noticia. “Me contactó el manager del club, Sebastián Fernández, es un youtuber y streamer argentino. Ya nos conocíamos porque en el modo Clubes Pro jugué en Independiente y él en ese momento también estaba en el club. Luego de la buena temporada que tuve con el equipo del “Cachila” me llamaron y llegamos a un acuerdo”, declaró Wilkins.

Ambos se proyectan a largo plazo en el mundo FIFA. A Wilkins le gustaría ser mánager de un club e-sports, mientras que a Rey le gustaría competir en Europa y tener su propio club. Para que eso pase deberán mantener una gran constancia, no frustrarse y mirar siempre a grandes profesionales para seguir aprendiendo. Todo eso convierte a uno en un gran jugador de FIFA.

RECUADRO

Primero el PES, ahora el FIFA

El furor comenzó con el Pro Evolution Soccer (PES), saga que lideró las ventas de videojuegos durante varios años. Sin embargo, a medida que salía una nueva versión del célebre título, los usuarios comenzaron a notar que su calidad disminuía. Por eso, la saga de Electronic Arts pasó a ser la favorita de los jugadores virtuales. Así es como FIFA tomó el trono de los videojuegos deportivos.