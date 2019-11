El laberinto de la Estación del Futuro de Martínez y la defensa de la IMM

El tumultuoso camino de la Estación del Futuro que propuso Daniel Martínez cuando todavía era intendente de Montevideo sigue sumando capítulos a su historia. La propuesta del actual candidato del Frente Amplio (FA) le valió un enfrentamiento público con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, que aseguró –una vez que El Observador dio a conocer la idea en febrero de este año– que a diferencia de Martínez él sí tenía "los pies en la tierra".

La propuesta del ingeniero socialista estuvo inspirada en Sillicon Valley, la sede californiana de las compañías tecnológicas más prestigiosas del mundo. Martínez propuso al presidente Tabaré Vázquez que el predio de la antigua estación de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) pasara a ser un centro tecnológico de referencia en Montevideo y el resto del país, con espacios de coworking, así como laboratorios de experimentación y un centro de espectáculos.

Intendencia de Montevideo

Tanto entusiasmó la idea a Martínez que durante la campaña propuso para un eventual gobierno la creación de ocho estaciones de este tipo a nivel nacional.

Sin embargo, la propuesta inicial del candidato se fue desdibujando a lo largo de los últimos meses. Este miércoles, cuando se dieron a conocer las once ideas que se presentaron para remodelar la Estación Central, la de Martínez no estuvo entre ellas, aunque los jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IMM) aseguran que, en espíritu, la idea se mantuvo.

Los antecedentes

El 22 de noviembre de 2018 Martínez, por entonces intendente de Montevideo, se reunió con Vázquez. El jefe departamental le habló al presidente del proyecto que había diseñado junto a sus asesores más cercanos, entre ellos la exdirectora de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Cristina Zubillaga, y el secretario general Fernando Nopitsch. El mandatario lo respaldó y le dijo que le trasladaría la propuesta al ministro Rossi, ya que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es quien tiene la custodia del predio.

Una vez que El Observador dio a conocer la intención de Martínez, el ministro dijo el 11 de febrero de 2019 frente a periodistas que él, a diferencia del intendente de Montevideo, tenía "los pies en la tierra" y no "en el aire".

La ironía de Rossi provocó la respuesta de Martínez, que pidió perdón en una entrevista con el portal Ecos. "Si había otra idea, perdón, no quise pisarle el callo a nadie (...) Movimos a un montón de gente y se la enviamos a los ministros... Aunque ninguno de los dos que la recibieron me contestó", declaró. Los dos ministros a los que se refería eran Rossi y la entonces titular de Industria, Carolina Cosse.

Días después del episodio, Rossi dijo a El Observador que –una vez que el Estado recuperó la custodia del predio– recibió muchas propuestas de privados, entre ellas una presentada por el empresario Carlos Lecueder, administrador de varias superficies comerciales.

La administración de Montevideo se opone a la construcción de un sexto shopping en Montevideo.

Cuando Christian Di Candia pasó de ser prosecretario general a intendente de Montevideo, en abril de este año, dijo en una entrevista con El Observador que bajo su gestión no se firmaría "ni en pedo" la habilitación para un nuevo centro comercial.

Las gestiones siguieron en los meses posteriores a la controversia pública entre el gobierno departamental y el nacional. En marzo de este año, cuando ya era oficial que Martínez sería precandidato a la Presidencia, la Intendencia de Montevideo (IMM) lanzó la Estación del Futuro, que además fue presentada ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El equipo de @montevideoim presenta hoy al BID en Washington el proyecto #EstacionDelFuturo. Tecnología, empresas y el Estado trabajando hacia el futuro, el desarrollo y la generación de empleo. pic.twitter.com/vSs0QnuzBu — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) February 26, 2019

A mediados de setiembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, anunció que llamaría a un concurso de ideas para definir el destino de la Estación Central. Enterado de esto, Di Candia –que ya era intendente– dijo en una entrevista con Buen Día Uruguay que le sorprendió la convocatoria, ya que la intendencia no había sido incluida en el proceso.

Intendencia de Montevideo

Después de una reunión entre Nopitsch y los jerarcas del ministerio se definió que la comuna capitalina formara parte de la convocatoria, así como del jurado que evaluará las ideas.

Pero en el medio, Di Candia aseguró en una entrevista con En Perspectiva que la intendencia se presentaría al llamado con la Estación del Futuro, aunque no participaría en el jurado.

Sin embargo, esto no sucedió y finalmente este miércoles, cuando se presentaron al público las propuestas, la Estación del Futuro no estuvo entre las postuladas. ¿Qué pasó entonces? Según explicó Nopitsch a El Observador, Di Candia pudo haber cometido un "error" cuando afirmó que la intendencia se presentaría, ya que luego se negoció con el ministerio que eso no sería así.

"Esto no se agota acá"

Nopitsch explicó a El Observador que la Estación del Futuro sigue, pese a que no se presentó como tal al llamado de ideas. "Esto no se agota acá. Es un llamado de ideas sobre el cual después tendremos que resolver. Habrá que hacer un llamado a licitación con financiamiento y todo incluido", señaló el secretario general de la comuna, también director de Desarrollo Ambiental.

Además, el jerarca afirmó que las bases del llamado incorporaron parte de la propuesta de la intendencia. "Me siento identificado con el llamado", dijo Nopitsch y agregó que hay seis de las once propuestas presentadas que van en la línea de lo que proponía la Estación del Futuro.

"En ningún momento estuvimos pensando en hacer una inversión propia. Lo que queríamos era esto, que hubiera particulares que tomaran esto como un desarrollo país y de ciudad", sostuvo.

Consultado sobre la presentación ante el BID, Nopitsch afirmó que "en todo caso" lo que la comuna buscaba era "poder ir avanzando en alternativas que pudieran entusiasmar a privados". "No era porque tuviéramos un financiamiento del BID para construir", dijo.

Ante la pregunta de si el llamado entonces es "simbólico", el secretario general dijo que sí, pero que también se convocó para conocer "la demanda" sobre el predio.

En cualquier caso, una vez que el jurado evalúe las propuestas, podrá inclinarse por una o por otra, pero indefectiblemente deberá abrirse una licitación.