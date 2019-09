IMM emitirá cautelar para evitar que se instale un shopping en la Estación Central

Luego de anunciar, hace una semana, que habría un llamado a expresión de ideas para la Estación Central a iniciativa, el gobierno resolvió -reunión por medio con funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IMM)- involucrar también a la comuna en el llamado, según anunció el ministro de Transporte, Víctor Rossi.

"Lo que cambió es que, en el camino de preparación del llamado, coincidimos con la IMM en las características. Habida cuenta de que la Estación Artigas y la playa de maniobras están en el departamento de Montevideo y mucho daño le ha hecho (a la ciudad) su estado actual. Me pareció que era muy bueno trabajar en conjunto", argumentó este lunes Rossi en una conferencia de prensa.

La custodia de la Estación Central volvió a manos del Estado en agosto del año pasado. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que una resolución judicial también devolvió la propiedad de parte del predio a manos del Ministerio de Transporte. Mientras que el Ministerio de Vivienda tiene la propiedad del edificio de la estación, la playa de maniobras está en manos de la cartera de Transporte. En total, según detalló Rossi, son 5 hectáreas, 3,5 que pertenecen a la playa de maniobras.

Una vez que conoció la resolución, el ministro anunció que junto a Vivienda convocaría a un llamado de ideas. La decisión generó sorpresa en la IMM, según afirmó el intendente Christian Di Candia en una entrevista con el programa Buen Día Uruguay de Canal 4. Allí, el intendente aseguró que cuando se reunió con el presidente Tabaré Vázquez –pocas semanas de asumir en la comuna– ambos establecieron que la idea era "trabajar en conjunto en un proyecto" para el predio de la Aguada.

En la conferencia, el ministro afirmó que en las bases del llamado no se excluiría la posibilidad de instalar un shopping, algo a lo que la intendencia se opone. "No excluyen (las bases) la posibilidad de un shopping. Pero dan una serie de valoraciones de las cosas que se podrían promover. Tal vez los ciudadanos o los emprendedores nos sorprendan con iniciativas que incluso superen las expectativas. Eso es lo deseable", argumentó el ministro.

Consultado por El Observador, el secretario general de la intendencia, Fernando Nopitsch, aseguró que la administración de Di Candia está trabajando para emitir una cautelar que impida que en ese lugar se edifique un shopping. "La cautela es un derecho que tiene la comuna por el plan de ordenamiento territorial. La IMM y Montevideo no va a poner en juego todo lo que trabajó para levantar el Centro y la Ciudad Vieja poniendo un shopping a cuatro cuadras", aseguró el también director interino de Desarrollo Ambiental.

A mediados de abril, a pocos días de asumir como intendente, Di Candia afirmó en una entrevista con El Observador que no iba a firmar la habilitación de un shopping "ni en pedo". El intendente también reafirmó la idea de que en la Estación Central debería haber un espacio potenciado para el "cowork, la innovación, la vivienda juvenil", así como que impulse un "espacio de innovación". "Y que no sea un espacio pensado desde la perspectiva del consumo. Esta gestión se va a oponer absolutamente a eso. No voy a firmar la habilitación de un shopping ni en pedo", dijo.

Consultado sobre si esto podía ser un punto de conflicto entre la IMM y el Ministerio de Transporte, Nopitsch aseguró que no porque "el llamado lo que dice es que se va a cumplir con toda la normativa nacional y departamental". "Entonces, la intendencia tiene el derecho a hacer la norma correspondiente", afirmó.

El secretario general de la comuna le quitó dramatismo al tema y aseguró que hay que esperar a ver los proyectos que efectivamente se presentan. "Esto va a ser un llamado de ideas. Va a haber mucho tiempo, esperemos a ver quiénes se presentan. A nosotros nos parece que ese lugar tiene una vocación de desarrollo de hub tecnológico", señaló.

Rossi, en tanto, afirmó en la conferencia de prensa que el ministerio es consciente de que al gobierno le quedan "seis meses" de gestión, hasta que asuma una nueva administración. "No queremos seguir perdiendo tiempo, pero tampoco comprometer decisiones que, en definitiva, se van a tomar en el próximo período de gobierno", aseguró el ministro.

El Observador informó en febrero de este año que Martínez, por entonces intendente de Montevideo, le había planteado al presidente Tabaré Vázquez el proyecto de "La Estación del Futuro", que incluso fue presentada ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en busca de financiación.

Una vez que se conoció la idea de Martínez, el ministro de Transporte aseguró que él, a diferencia del hoy candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), tenía "los pies en la tierra, no en el aire". El ingeniero socialista, en tanto, aseguró que había comunicado la idea a dos ministros –entre ellos Rossi– y que ninguno le había dado una respuesta.

Entre las propuestas que recibió el gobierno para ese predio, según detalló Rossi en febrero, estaba la del empresario Carlos Lecueder de instalar un shopping en el predio de la Estación Central.