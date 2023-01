El legendario arquero Buffon, con 44 años, visita a Inter este martes; mirá hora y TV

El legendario arquero italiano Gianluigi Buffon, con 44 años de edad, volverá a San Siro este martes para el partido entre su equipo, Parma, y el local, Inter de Milán, por los octavos de final de la Copa de Italia.

Inter vs Parma, hora y TV

El partido Inter vs Parma se jugará este martes a las hora 17:00 en el estadio de los negriazules.

El encuentro será televisado por ESPN y Star+.

Gianluigi Buffon en Parma

La vuelta de Buffon

Los octavos de final de la Copa de Italia, que se disputan esta semana y la siguiente, marcan la entrada en competición de los equipos grandes de la Serie A, con Inter de Milán, actual campeón, que abre el juego el martes contra uno de los dos últimos supervivientes de la Serie B, Parma.

Tres días después de verse sorprendidos al final del partido en Monza (2-2) en el campeonato, los Nerazzurri intentarán evitar todo exceso de confianza frente a Parma (sexto de segunda división), que espera reencontrarse con su guardameta y capitán Gianluigi Buffon, lesionado desde el 1 de octubre en el muslo.

El golero de 44 años aparece en el afiche de Parma para presentar el partido, lo que indica que estará este martes en San Siro.

Gianluigi Buffon y Luis Suárez

Campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y cinco veces mundialista, Buffon decidió volver a Parma, club en el que se formó, para intentar el ascenso, tras retirarse de Juventus en la temporada 2020/21, equipo con el que ganó una veintena de títulos en Italia.

"Estos últimos años en particular, para mí, han sido un puro disfrute. Los jóvenes te ayudan a mantenerte joven y a mantener una energía mental alta. Después, está claro que hay que estar al nivel. Con mi orgullo, no aceptaría nunca tener un rendimiento discreto", dijo a AFP el arquero que tiene contrato hasta 2024.

"Lo que es bonito es haber comenzado en 1995 y seguir jugando aunque el fútbol no haya cesado de evolucionar. Eso significa que soy capaz de adaptarme", dijo el golero en una entrevista el año pasado. "Creo que he sido diferente, eso sí, creo haber merecido un lugar en la historia de ese puesto, pero lo que he aportado no lo sé".

Sobre su futuro una vez que deje el fútbol, no dio pistas. "Lo de después, lo pienso desde hace diez años. Pero mientras tenga la energía y la ambición que tengo ahora, continúo. Luego está lo que te diga el cuerpo. Si, por ejemplo, me vuelvo a lesionar, podría eventualmente tomar nota de las señales que me envía mi cuerpo y eso hay que aceptarlo".