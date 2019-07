El marketing y la publicidad digital se vuelven a encontrar en la décima edición del IAB Forum

Con la mirada de expertos y referentes internacionales en los rubros más relevantes de la industria, el IAB vuelve a su fórum tradicional el jueves 29 de agosto de 9 a 18 horas en el Auditorio de ANTEL, abordando desde distintos ángulos la publicidad y el marketing digital en Uruguay.

En su décima edición, el IAB Forum, realizado por el Interactive Advertising Bureau en Uruguay, en co-organización con ANTEL, ofrece un nuevo espacio de encuentro de la industria publicitaria digital, con reconocidos expositores como protagonistas que tocarán temas tan actuales como urgentes.

Bajo una nueva directiva, la institución dedicada a promover el marketing interactivo y la publicidad digital en el mercado nacional desde 2008 y que agrupa a las distintas empresas y organizaciones dedicadas a estos temas, presenta esta edición como una oportunidad única de realizar un upgrade sobre información y tendencias de esta industria en sistemático crecimiento. Por eso el nombre y posicionamiento de esta edición será R-Evolution.

Las redes y el universo digital han logrado una revolución que instaló en la industria un desafío pero también una oportunidad. Está cambiando la forma de producir y allí se abre una ventana: la posibilidad de reinventar viejos paradigmas y a su vez, monetizar oportunidades.

En este sentido, desde que nació el IAB está dedicado a “ayudar a la comunidad interactiva a establecer estándares y guías de publicidad, así como impulsar a las marcas y anunciantes a aprovechar todo el potencial de los medios digitales” comentó Martín González, flamante presidente de la institución.

“Este año quisimos darle una impronta revolucionaria al evento y cambiamos muchos aspectos del formato. Por un lado volvimos al fórum pero además separamos la entrega de premios de los IAB Mixx para darle a cada evento el protagonismo que se merecen” comentó Carolina de León, gerente de la institución. “Los IAB Mixx se entregarán en octubre y ya informaremos al respecto” agregó de León.

Las entradas generales tienen un costo de US$ 180. Para cámaras socias del sector (CAU, ADM, AUDAP, CUP, CUAM Y CEDU) será de US$ 130 dólares y para socios de IAB y estudiantes US$ 100. Existen precios especiales en entradas anticipadas antes del 31 de julio y se podrán adquirir a través del sitio del Forum https://www.iabforum.com.uy/

Para ser parte de esta revolución que trae cambios pero también aprendizajes tras diez años de intercambios, los oradores confirmados hasta el momento son: Halan Hazan, Líder Analítico en Google Buenos Aires quien nos hablará sobre análisis de datos; Adam Edwards, Global Head en IPG Mediabrands Estados Unidos; la charla sobre Ecommerce estará a cargo de Gonzalo Rodríguez, Gerente de Marketing en Falabella Argentina; Mónique Lópes Lima, Directora de Proyectos Especiales en África Brasil nos inspirará a través de su participación en proyectos que involucran innovación, tecnología y grandes experiencias; Víctor Casabuenas, encargado de las operaciones para toda Ibeoramérica en SALESmanago Polonia, quien tendrá su cargo una exposición sobre Marketing Automation y Pablo Granados, actor argentino, músico y humorista, expondrá su punto de vista sobre la evolución en la generación de contenidos, las redes sociales y cómo se han convertido para seguir tan vigente.

En breve se irán definiendo otras novedades sobre speakers, paneles de discusión y herramientas que brindará el Forum de IAB, que ha sido apoyado hasta el momento por El Observador, WILD Fi, Looping Loop, Amén y Keiretsu.

Por más información, ingresar al sitio del IAB.