El mejor y el peor día de Gastón Silva: llegó al Complejo y se quedó sin Copa América

Este jueves fue un día especial para Gastón Silva. Como tantas veces, llegó bien temprano al Complejo de la AUF con la ilusión de una nueva convocatoria, pero al mediodía, cuando Óscar Tabárez reunió al plantel y dio uno a uno los 23 jugadores citados para la Copa América de Brasil 2019, su nombre no fue pronunciado por el seleccionador.

Eso significó que no fue tenido en cuenta para el torneo, si bien el técnico lo consideró en el grupo de 25 que manejó antes del corte definitivo.

La ilusión de Silva duró unas pocas horas. Él y Mathías Suárez, ambos formados en Defensor Sporting, fueron los desafectados por Tabárez, a diferencia de que el “Zorrito” estaba entrenando en el Complejo desde el pasado martes.

Una cara de la renovación

Gastón Silva fue una de las caras de la renovación de Uruguay tras el Mundial de Brasil 2014.

El salteño, que hoy tiene 25 años, debutó en la selección el 13 de octubre de 2014 en un amistoso ante Omán, tras la Copa del Mundo de ese año.

Desde ese entonces, acumula 14 partidos con la celeste mayor, luego de haber integrado la sub 17 del Mundial de México 2011 y la sub 20 del Mundial de Turquía 2013.

El zaguero que también puede jugar de lateral izquierdo, donde más ha sido utilizado por Tabárez, estuvo en la Copa América de Chile en 2015, donde no jugó, y en la Copa América Centenario del año siguiente en Estados Unidos, en la que disputó dos encuentros.

Luego, tuvo 10 presencias en las Eliminatorias para el Mundial 2018 e integró el plantel que viajó a Rusia pero no jugó ningún minuto.

Tras el Mundial, no volvió a disputar ninguno de los siete partidos que tuvo la selección, si bien fue uno de los reservados para el amistoso ante México de setiembre del año pasado.

El zaguero formado en Defensor Sporting es hoy una de las piezas de la defensa del Independiente de Avellaneda de Ariel Holan, con el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2017. Antes de llegar a Argentina jugó en Torino de Italia y Granada de España.

Este jueves, Silva tuvo un duro revés al quedar fuera de la Copa América pero seguirá bajo la mirada de Tabárez, quien comprende el malestar de los futbolistas al no quedar en una lista, pero cree que eso no es motivo para cerrarles las puertas definitivamente. “Considero jugador de la selección a todo aquel que ha participado de la misma aunque circunstancialmente no esté en algún momento. Y hay un montón de ejemplos de futbolistas que no han estado, supongo que habrán sacado fortalezas de esa situación, después se merecieron otra oportunidad y han estado”, dijo el entrenador en una conferencia previa a la Copa América de 2015.

Los que faltan llegar

Tal como estaba planificado, Cristhian, Stuani, Silva y Martín Campaña se sumaron a los entrenamientos esta mañana y realizaron tareas en el gimnasio. Luego, al mediodía, Tabárez les comunicó la lista a los jugadores y Silva fue desafectado.

En tanto, Giovanni González, el lateral de Peñarol, finalmente se sumará el próximo lunes luego de que los carboneros jueguen su último partido por el Torneo Clausura.

El miércoles se había anunciado que este jueves el defensa aurinegro estaría en el Complejo Uruguay Celeste, pero será el lunes cuando esté a la orden.

Además de él, se espera este fin de semana la llegada de Luis Suárez, quien se integraría el lunes a los entrenamientos.

Y también se aguarda por Giorgian De Arrascaeta, el enganche de Flamengo, que tiene actividad con su club el próximo domingo.

El lunes 3 de junio es la fecha tope en la que los clubes deben liberar a sus selecciones a los futbolistas convocados.