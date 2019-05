Fortalezas y frustraciones: los conceptos de Tabárez a la hora de dar una lista

A lo largo de su carrera en la selección uruguaya, Óscar Tabárez tiene mucha experiencia acumulada a la hora de definir un plantel, para una convocatoria a amistosos, para partidos de Eliminatorias, o para un Mundial o una Copa América, las que más expectativas y repercusiones generan por su importancia.

De cara a la Copa América de Brasil 2019, el entrenador debe elevar este jueves la nómina de 23 futbolistas que representarán a los celestes en el torneo a partir del próximo 16 de junio, día del debut ante Ecuador.

Para eso debe recortar dos nombres de los 25 que maneja.

El entrenador celeste ya sabe lo que es ponerse el traje de seleccionador y elegir a los que considera los mejores futbolistas para cada ocasión.

Y a lo largo de sus años al frente del combinado ha dejado conceptos sobre cómo es su proceso de elección, como también de las repercusiones que puede generar cada lista.

Jugadores por posición

"Para un mismo puesto pretendemos llevar jugadores de diferentes características. Si juegan en el mediocampo podrán tener capacidades físicas parecidas, pero capaz que uno aporta más en lo defensivo y otro en ayudar al equipo cuando está atacando”, dijo Tabárez el año pasado antes del Mundial de Rusia 2018.

Esos conceptos están más que frescos para el actual momento ya que mantiene la base de ese plantel. “Creo que ahora podemos hacer eso por los jugadores que tenemos, al inicio de las Eliminatorias no los teníamos y nos han ayudado a que se consoliden cosas que generan expectativas", señaló en la conferencia de prensa del martes 23 de mayo de 2018.

"Puede que las opiniones en contrario puedan venir de gente que sabe más que yo, pero nadie tiene más información (de los futbolistas) que yo", dijo al respecto.

La “escolaridad” para citar a un futbolista

¿Qué toma en cuenta el entrenador para convocar a un jugador, además de los factores deportivos? "No discrimino: A cada uno lo aceptamos como es. Pero me refiero a lo que tiene que ser desde el punto de vista personal, a lo que puede aportarle al grupo y que tiene que adaptarse al grupo. Por ahí viene el perfil. Si viene con alguna cosa que pueda ser corregible, se trabajará. Si no tienen una escolaridad como debe tener cualquier persona, no lo vamos a eliminar por eso, sino que vamos a trabajar para mejorar en eso", señaló también antes de Rusia.

"Hemos tenido muchas experiencia positivas en ese sentido que nos sorprenden cómo evolucionan los jugadores. Muchas veces no es fácil ser parte de un grupo, aceptar los roles, respetar los roles", indicó.

"Ningún jugador en la historia de la selección me vino a decir por qué no jugaba, o 'por qué me puso usted'". Oscar Tabárez

La frustración de los no convocados

El entrenador también tiene claro que para un jugador es una decepción quedar fuera de la lista. “Ya sabemos de antemano que quienes queden desafectados lo van a tomar como una frustración, van a estar desanimados. Entonces no queremos meternos en ningún tipo de dramas”, dijo el DT antes de la Copa América de Chile 2015, cuando le habían preguntado sobre la situación de Walter Gargano, que al quedar fuera de una convocatoria hizo críticas públicas.

“Considero jugador de la selección a todo aquel que ha participado de la misma aunque circunstancialmente no esté en algún momento. Y hay un montón de ejemplos de futbolistas que no han estado, supongo que habrán sacado fortalezas de esa situación, después se merecieron otra oportunidad y han estado”, agregó

“Ninguna decisión está pensada en cuál es el efecto que va a producir ni en el público ni en la afición ni en los propios futbolistas”. Oscar Tabárez

Este jueves, Tabárez anunciará el plantel que jugará la Copa América y con los 23 que viajarán a Brasil buscará el título 16. Atrás quedará la desilusión de los dos que quedan por el camino.