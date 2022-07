El pedido de Lacalle Pou sobre Luis Suárez: "Hay que cuidarlo para el Mundial"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó este viernes la sede del Frente Amplio y a la salida, brindó una conferencia de prensa improvisada.

Allí tocó distintos tópicos y también fue consultado acerca de la llegada de Luis Suárez a Nacional y al fútbol uruguayo.

"Soy socio de Nacional hace muchos años. Le mandé un Whatsapp a él. Que un jugador de la categoría y prestigio de Luis Suárez, hay decidido venir a jugar a su país, con todos los renunciamientos, sobre todo, económicos que pueda tener, habla muy bien de él", indicó.

Diego Battiste

Lacalle Pou y Suárez se encontraron en marzo en la inauguración del complejo deportivo del jugador

Y agregó: "Creo que le aporta mucho al país. Sabemos muchas veces que un jugador de fútbol, gente de otras áreas que se destaca, es mucho más influyente que un dirigente político. Que Luis Suárez haya tomado esta decisión, le hace muy bien al fútbol uruguayo y le hace muy bien a Uruguay".

Y contó una anécdota que le sucedió en la Torre Ejecutiva.

"Ahora me decía un ascensorista en la Torre Ejecutiva ‘¡que no le peguen un latazo!’. No, yo creo que lo van a cuidar. Hay que cuidarlo porque lo necesitamos para el Mundial", dijo Lacalle Pou.