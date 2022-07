“Suárez va de lástima a Nacional”: mirá lo que dijo el argentino Azzaro sobre el pase del salteño

El periodista argentino Flavio Azzaro analizó la llegada de Luis Suárez a Nacional luego de su frustrado pase a River Plate de Marcelo Gallardo y consideró que el delantero llegó a los tricolores “de lástima”.

En su canal de YouTube, Azzaro fue consultado por uno de sus seguidores por si la llegada de Suárez a Nacional lo hacía el mejor refuerzo de los últimos 10 años para el fútbol sudamericano.

“Sería si hubiera venido a River”, respondió. “No va a mirar nadie los partidos de Nacional ni del fútbol uruguayo por que venga Suárez. Por ahí los primeros 10 minutos del partido del primer partido. O por ahí el día que lo presentan a Suárez (…) Pero nada más”, comentó.

“Suárez quería jugar en River, va de lástima a Nacional”, agregó Azzaro. “Todos (hablan de) ‘el amor de Suárez a Nacional…’, Suárez iba a River. Como River quedó afuera contra Vélez y no le podían pagar…”, llegó a los tricolores, según el periodista argentino.

Además, señaló que el salteño regresa a Nacional porque le quedan tres meses para aprontar el Mundial de Qatar 2022. “Me quedo en Uruguay, que por ahí va a entrenar dos veces con Nacional y dos veces con la selección uruguaya, me preparo bien, estoy en mi país, juego el Mundial y lo más probable que el año que viene se vaya a otro lado”, dijo, sobre el plan que, entiende, hará “el Pistolero” en Montevideo.

“Queda bien en Nacional por dos meses, porque lo recontra putearon cuando iba a River. Se dio cuenta de eso y ahora arregla así. Pero es lógico que prefiera jugar en River antes que Nacional”, agregó.

Suárez a Nacional

“Si hubiese venido a River, hubiera sido uno de los mejores refuerzos de la última época seguro”, estimó Azzaro. “Volviendo a Nacional es bueno para los pibitos hinchas de Nacional y los hinchas de Nacional, pero para Sudamérica es lo mismo que nadie”.

Para el argentino, a pesar de la presencia de Suárez y su impacto, “nadie va a mirar el fútbol uruguayo”.

Diego Battiste

Luis Suárez en Los Céspedes

“Pero no porque los uruguayos son…, no, es porque el fútbol uruguayo no genera atracción. Es la verdad muchachos. Ni nosotros (los argentinos) (…) los miramos, y no sabemos quién juega con quién. Tendrán que hacer los uruguayos, como tenemos que hacer los argentinos, un fútbol mejor”.

Volviendo a la pregunta que le había hecho el usuario, Azzaro concluyó: “La respuesta es no: Suárez no es el mejor refuerzo de los últimos años porque va a Uruguay. Si viniese a River o a Palmeiras, ahí sí, pero a Nacional, no”.