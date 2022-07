Los detalles del regreso más esperado: así volvió Luis Suárez a Nacional

Luis Suárez llegará el domingo a Nacional después de una movida que iniciaron los hinchas en redes sociales, que lograron conmover a él y a su familia, luego que "se alinearon los astros", como dijo el presidente José Fuentes a Referí.

La intención del futbolista era preparar el Mundial de Qatar jugando en un equipo europeo, y tras el torneo que culminará el 18 de diciembre continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, pero no consiguió un club que le aceptara un contrato por seis meses.

Al final de la temporada en la liga española, Suárez se sometió a un tratamiento en la rodilla y por ese motivo no viajó a Uruguay para estar presente en el partido despedida de la selección frente a Panamá el 11 de junio en el Estadio Centenario, ni estuvo en la gira de los celestes de ese mismo mes por Estados Unidos, donde enfrentar a México y en los anfitriones.

"Ya estaba planificado con mi fisio porque era lo que me pedía el físico para poder llegar bien al Mundial. Son decisiones. En este caso, perder una despedida me duele mucho, pero prefiero perderme una despedida y no perderme un Mundial", manifestó Suárez en AUF TV.

Todo lo que mueve a Suárez durante este año es llegar en la mejor condición física y futbolística a la Copa del Mundo. Será el cuarto y último torneo de estas características del goleador que jugó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Leonardo Carreño

La movida creada por los hinchas para traer a Suárez

Desde que terminó su vinculación con Atlético de Madrid, el 30 de junio y hasta que llegó a un acuerdo con Nacional, la única posibilidad cierta de jugar en Sudamérica fue la River Plate de Argentina.

Si el equipo que dirige Marcelo Gallardo clasificaba a cuartos de final de la Copa Libertadores, el Pistolero se sumaría al plantel.

Así lo confirmó Enzo Francescoli, manager del club millonario desde 2014 y principal responsable de la llegada de Gallardo, el entrenador más ganador en su historia. Fuera de Europa era una opción válida, por el fútbol que desarrolla River, por lo que significa ese mercado y porque el objetivo de ganar la Copa sonaba muy interesante.

Pero el 6 de julio River quedó eliminado en octavos de final por Vélez Sarsfield, que dirige el uruguayo Alexander Medina, y al día siguiente, tras una consulta de Referí, Suárez expresó que descartaba esa alternativa y que le sorprendía que no lo habían llamado de Nacional, el club donde se formó.

"Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Porque si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa", dijo.

Entrenando en las instalaciones de Barcelona

Hasta ese momento, en Nacional ni se imaginaban que esa puerta podía abrirse para reforzar el plantel.

Durante el diálogo con Referí el jugador agregó que en ese momento estaba evaluando tres propuestas para continuar su carrera en Europa: Inglaterra, Italia y España. También surgió interés de Alemania, pero las conversaciones quedaron a mitad de camino.

Durante las últimas semanas también rechazó muy buenas propuestas del fútbol mexicano. Los clubes que se interesaron fueron Toluca y América.

El sitio mexicano futboltotal informó que Toluca le ofreció entre US$ 5 millones y US$ 7 millones por un año de contrato, hasta julio de 2023.

En declaraciones posteriores, el jugador dijo que no aceptó porque no quería jugar en la altura. En Toluca hay 2.660 metros sobre el nivel del mar.

La idea del goleador histórico de la selección en ese momento era continuar en Europa hasta fin de año y en enero sumarse a un equipo de Estados Unidos. Desde hace varios años el goleador histórico de la selección uruguaya es tentado por clubes de la MLS.

Andrés Cuenca

Suárez en su primera época en Nacional

En 2019, Nicolás Lodeiro intentó convencerlo: “Luis quiere venir a la MLS. A él le gusta la liga. Siempre me pregunta cosas al respecto. Ojalá también pueda jugar para Seattle Sounders. Puede ser una tarea más difícil. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que él esté aquí. Tarde o temprano vendrá a la MLS ", expresó el volante que compartió con él varios años en la selección.

Fue así que cuando empezó el conteo regresivo para tomar una decisión, apareció la opción de Nacional.

Luego de la nota con Referí el presidente Fuentes viajó imprevistamente a Madrid para reunirse con el futbolista y contarle en primera persona sobre el interés del club, luego de la movida que iniciaron los hinchas en redes sociales con el hashtag #SuarezaNacional.

El cariño que le demostraron los hinchas conmovió al futbolista y a su familia. Les llegó al corazón. Fue así que después de analizar las propuestas que le llegaron (en primera instancia le pidió tres días de plazo para dar una respuesta y luego tres días más), la escasa chance que tenía de firmar en Europa hasta fin de año, y la puerta que se abrió en Nacional, el jugador decidió regresar al fútbol uruguayo.

Si bien el contrato que firmó con Nacional tiene cláusulas de confidencialidad de ambas partes que incluyen multas en caso de revelar detalles, se conoció que el salario de Suárez será similar a los tres más altos del plantel (Felipe Carballo, Sergio Rochet y Emmanuel Gigliotti) pero compartirá en partes iguales las ganancias que obtenga la institución por su presencia.

Jugará hasta el 9 de noviembre en Nacional (ese día viaja la selección a Abu Dhabi, donde concentrará antes de trasladarse a Doha) y estará vinculado a Nacional hasta el 31 de diciembre. A partir de enero continuará su carrera en el exterior, casi seguro en el fútbol de la MLS.