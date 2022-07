¿Cuánto ganará Suárez en Nacional? El sueldo y las ganancias compartidas con el club

En Nacional hay total hermetismo con respecto a los números que se han manejado para el regreso de Luis Suárez al club, incluso hay clausulas de confidencialidad que prohíben a la institución y al jugador hablar de los acuerdos comerciales que ambas partes firmen de aquí en adelante.

De lo que sí se ha hablado, sin dar cifras, es del salario que tendrá el delantero, que no será especial y que será similar a los más altos del plantel.

"Él no quiere ningún trato especial”, dijo el presidente tricolor José Fuentes este martes a Canal 10, luego de que se confirmara su regreso. “Va a ganar lo mismo que ganan los jugadores del plantel. Que le quede claro a todos los socios que la venida de Suárez no genera ningún perjuicio económico, al contrario, va a generar beneficios. Los documentos que firmamos con él reflejan eso", agregó.

¿Cuál es el tope salarial de Nacional? Los tricolores, durante la anterior administración de José Decurnex y en la aplicación de su plan para bajar el presupuesto, hicieron un reajuste salarial.

Luis Suárez

A través del mismo se estableció que el salario máximo que cobrarían las principales figuras del plantel iba a ser de US$ 30.000.

De esa forma, en enero de 2021, el plantel tricolor en su totalidad tuvo un presupuesto mensual de US$ 350.000.

Ese tope se ha mantenido hasta la actualidad. Por eso, Suárez, cuya llegada a Nacional no implicó "problemas" en el aspecto económico, como han destacado varios directivos, tendrá un salario en el entorno de los US$ 30.000, como reciben las principales figuras del actual plantel.

Socios y butacas

La confirmación de la llegada de Suárez a Nacional tuvo efecto inmediato en los hinchas y socios. Luego de su anuncio este martes, varios bolsos concurrieron al hall del Gran Parque Central para asociarse y para comprar sus butacas en el estadio tricolor y asegurarse su lugar.

El espacio de la entrada principal al estadio de La Blanqueada quedó chico y las filas salieron para el acceso exterior, por lo que este miércoles el club dispuso el amplio Palacio de Cristal de la sede de 8 de Octubre para que los socios hagan sus trámites y no tuvieran que esperar al aire libre en un día de lluvia.

Luis Suárez

El efecto Suárez fue inmediato. En menos de 24 horas, hubo unos 5.000 nuevos socios y se vendieron unas 700 butacas, indicaron a Referí desde el club.

Varios hinchas hicieron los trámites de forma presencial y otros a través de la web de Nacional.

Por la alta demanda, hubo colapsos y demoras en las plataformas de venta de entradas y en las centrales telefónicas para afiliarse, lo que generó malestar en los hinchas.

La cuota social se divide en diferentes regiones y con descuentos según se abone con débito automático o la tarjeta Nacional BBVA. Para el área metropolitana el costo mensual es de $ 835 (anual $ 9.100), para el Interior Sur cuesta $ 390 ($ 4.030 anual), para el Interior Norte $ 295 (anual $ 2.940).

También está la cuota anual para los hinchas que residen en el exterior, que tiene un valor de US$ 110 y la cuota anual cadete $ 835.

El carnet social tiene un pago único de $ 500.

Con respecto a las butacas, el precio para el resto de la temporada 2022 varía según si la compra incluye la camiseta oficial o no.

Luis Suárez

Con camiseta, la más barata es de $ 6.100 en la Atilio García sector 4, mientras que la más cara es de 13.100 en los principales sectores de la José María Delgado. Los precios tienen descuentos con la tarjeta Nacional BBVA.

La otra opción son las butacas con 40% de descuento que van de $ 3.660 a $ 7.860. Además, todos esos sectores tienen descuentos con la tarjeta Nacional BBVA.

Ganancias y confidencialidad

Nacional y Suárez esperan generar ingresos en distintos rubros, como venta de entradas, venta de camisetas, nuevos socios, butacas y más.

¿Cuánto sale una casaca de los albos? Las camisetas oficiales de los tricolores tienen un precio de venta en el mercado de $ 3.990.

La camiseta de Suárez las venderá exclusivamente Nacional que es equipado por la marca Umbro.

Los hinchas están a la espera de que salga a la venta la casaca de Suárez, con su número y nombre. En ese sentido, Nacional, en diálogo con el plantel de jugadores, principalmente con Emmanuel Gigliotti, quien lleva la 9, definirá esta situación. El salteño ya manifestó que no tiene problema para utilizar cualquier otros números, según señaló José Fuentes.

"La gestión por el cambio de camiseta en el torneo local no se hizo porque lo debe definir el plantel. Suárez no puso ningún tipo de condición, la única condición que puso es que quería ganar lo mismo que el plantel; seguramente se decida mañana. Quiere ganar el mismo sueldo que todos, ningún vedetismo, fue un lujo hablar con él, no digo negociar porque nunca se negoció realmente", dijo Fuentes en conferencia de prensa antes de la final de Nacional y Liverpool por el Torneo Intermedio.

“Seguramente todo ese impacto (de ingresos), se distribuirá, se compartirá (entre Suárez y Nacional), si efectivamente se da”, dijo el directivo Gonzalo Lucas a Las voces del Fútbol este martes, antes de que se confirmara la llegada de Suárez.

De esa forma, el futbolista y Nacional serán socios en las ganancias que se generen con su retorno al club.

“Hay cálculos y las negociaciones van a ser en un acuerdo de confidencialidad y ahí se mantendrá. Por lo tanto, en la medida que esto surja, no vamos a poder comentar porque así nos comprometernos y tendremos multas de ambas partes en la medida que incumplamos con esos compromisos”, dijo Lucas, quien señaló que hay “multas muy graves” si se filtran detalles de los contratos.

El efecto Suárez ya se siente en Nacional, con hinchas que quieren llenar el Parque y con el club y el futbolista como potenciales socios en los acuerdos comerciales que esperan concretar en este ciclo.