El mercado de haciendas mantiene una firmeza extraordinaria. El ritmo de faena y los valores vuelven a sorprender. El destaque de la semana lo lleva la reposición, con nuevos récords en las pantallas y terneras superando con luz el valor de los terneros.

Los ganados para faena de mayor terminación siguen escaseando y logran un marcado diferencial de precios. La retirada de equipos kosher que estaban operando en algunas plantas quita algo de presión para el novillo, pero aún así los precios no aflojan.

Los lotes buenos, bien pesados, alcanzan los US$ 5,30 por kilo a la carne. En volumen, “se pueden pedir US$ 5,40 y seguramente lo vas a vender en esa plata”, dijo el consignatario Alejandro Zugarramurdi, del escritorio del mismo nombre. El piso para esta categoría está en US$ 5,15 por kilo. “Hoy lo que ofrezcas al frigorífico lo compra”, apuntó el operador.

La vaca pesada ronda los US$ 5,05 por kilo. La vaquillona, los US$ 5,15 por kilo. Las entradas a planta siguen muy dinámicas, en promedio una semana, dependiendo del frigorífico.

Faena récord en marzo

La actividad industrial sigue a todo ritmo. Marzo fue otro mes récord de faena. Nunca se habían superado los 250.000 vacunos faenados en el tercer mes del año. Las 53.547 cabezas de la última semana llevaron el acumulado mensual hasta las 252.092 reses, con alta participación de las categorías precoces: novillos de 2 a 4 dientes y vaquillonas.

El frigorífico San Jacinto no faena desde este viernes hasta el 21 de abril y dará licencia al personal. Alguna otra planta reducirá la actividad. ¿Podrá la faena sostenerse arriba de las 50.000 cabezas? Es el gran interrogante.

La oferta proveniente de encierros tiene una incidencia importante. Alcanzó una participación de 15% de la faena total en el primer trimestre en corrales habilitados para cuota. Fue en torno a 25% de la faena de novillos y 15% en vaquillonas. El corral se sigue afianzando, con negocios futuros arriba de US$ 5,60 para novillos.

Carne vacuna a US$ 5.301 la tonelada

La demanda externa sigue traccionando, con exportaciones que crecieron 8% en marzo frente a un año atrás. Además de la fluidez de las colocaciones, los valores se sostienen en niveles históricamente altos. El precio de la tonelada de carne vacuna exportada fue de US$ 5.301 en la última semana y en las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 5.081. Al cierre del primer trimestre el precio promedio está en US$ 4.924 por tonelada, 29% arriba del valor registrado a comienzos de 2021.

EO

Las terneras superan con luz a los terneros

La reposición reaccionó y tocó nuevos máximos esta semana. Los terneros –en plena zafra– promediaron US$ 3,07 el kilo y US$ 527 al bulto en el remate de Plaza Rural. Las terneras marcaron un récord con un salto de 20% frente al remate anterior, superaron a los machos en demanda y precio y alcanzaron los US$ 3,20 en promedio, US$ 504 al bulto y 100% de venta. Incidieron la genética, la calidad de los lotes y la demanda para exportación a China.

Al empuje del gordo se suma un otoño casi primaveral. Llega una lluvia a principios de la semana que viene que afianza los verdeos. En negocios particulares de ganado para el campo, la demanda supera a la oferta y el que vende pide valores en referencia a las pantallas. El ternero “está bien consolidado en los US$ 3 el kilo”, consideró Zugarramurdi.

EO

Firmeza en ovinos

Los ovinos siguen firmes, con buena demanda y valores al alza, en el eje de US$ 4,60 el kilo para los corderos, arriba de US$ 4,50 para los borregos, capones en US$ 4,11 y ovejas en US$ 4,06.

El último dato de faena fue de 25.371 ovinos, un repunte semanal de 19%. En el acumulado anual, aunque la cifra de faena está 7% abajo de los datos de 2021, es casi el doble respecto a 2020.

Los valores para la tonelada exportada siguen siendo destacados. El promedio en los últimos 30 días fue de US$ 5.224, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).