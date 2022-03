El mercado del crédito al consumo creció 4% real en el primer trimestre

El mercado de créditos al consumo abrió el año 2022 con un crecimiento real de 4% respecto a un año atrás, y con una recuperación de los últimos meses, que no ha sido sostenida, sino que ha tenido oscilaciones, sostiene el Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de la firma Pronto! divulgado este lunes. El stock de crédito a las familias superó los US$ 7 mil millones en diciembre y está creciendo apuntalado por un fuerte incremento en los créditos no hipotecarios, destaca.

El reporte refleja que hay una tendencia de reactivación, acompañada de un contexto macroeconómico que sigue mostrando signos de recuperación, con tasas de crecimiento del producto para 2021 y 2022 muy superiores a los niveles prepandemia. A ello se suma una estabilización en los niveles de contagio de covid-19 luego de varias semanas de verano con picos altos, que afectaron en cierta medida la movilidad y capacidad de pago de los usuarios del sistema financiero (en el segmento de las empresas de crédito no bancario). “El mercado se mueve con un aumento en los niveles de demanda que está impulsado por una mejora en las expectativas de los consumidores y un mercado de trabajo que sigue mostrando señales de estabilización, con niveles de tasa de desempleo relativamente bajas”, dice el reporte trimestral. En cuanto a la evolución de la morosidad del mercado, se observa un crecimiento muy leve, medido como proporción de créditos vencidos. “A futuro, de mantenerse las condiciones macro, particularmente la estabilidad en el mercado de trabajo y el dinamismo de la demanda, se esperaría un comportamiento de pago muy estable”, dice el informe. Endeudamiento futuro El 36% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos 4 meses. Entre quienes contratarían, un 39% respondió afirmativamente a la pregunta de si en caso de solicitar hoy un préstamo en efectivo cree que se lo otorgarían. Por otra parte, un 71% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos 4 meses consideró que actualmente está endeudado. Sobre el destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro serían principalmente para: pagar cuentas (25,4%); refaccionar el hogar (21,1%); compra o arreglo de vehículo (8,5%); pagar otros préstamos o tarjetas (8,5%); pagar servicios como UTE, OSE, Antel (7,6%); y comprar comestibles (5,9%); entre otros. En tanto, quienes dijeron que no contratarían en los próximos cuatro meses manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (40,2%); no saben si podrían pagar las cuotas (10,4%); no les gusta contraer deudas (9,5%); no quieren contraer más deuda de la que ya tienen (7,6%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (5,6%); entre otros motivos. Por otro lado, la información por producto contratado muestra que las mayores dificultades las tuvieron quienes tienen vigente al menos un préstamo en efectivo ya que un 46% de ellos manifestó haber tenido alguna dificultad para cubrir sus pagos en los últimos 4 meses. El sondeo trimestral incluyó a personas mayores de 18 años residentes en Montevideo, área metropolitana o interior, usuarios de Facebook e Instagram. La muestra abarcó 999 casos. Leé también El asado con un tope de $ 230 por kg y cortes con hueso "congelados", el acuerdo que promoverá el gobierno