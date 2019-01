El mercado ganadero se debate entre el ajuste y el equilibrio

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Cierra una semana en la que predominaron precios estables y fluidez de colocación en el mercado ganadero. La demanda se mantiene firme, con estradas ágiles y una oferta que vende, sin especulación a la hora de concretar los negocios.

La industria ha propuesto un ajuste en los valores que el mercado se resiste a convalidar. El novillo gordo especial se comercializa mayormente en el eje de los US$ 3,25 por kilos carcasa, con un techo que se mantiene en US$ 3,30 para ganados excepcionales. Eso es más difícil de conseguir que en semanas anterior y no todas las plantas lo manejan.

US$ 3.343 por tonelada fue el promedio para la carne vacuna que se exportó durante la segunda semana de enero.

La industria muestra mayor interés por las hembras. Para la vaca gorda la referencia se ubica en US$ 3,05 y el máximo llega hasta US$ 3,10 por ganados de más 230 kilos de carcasa. Las vaquillonas, sostenidas por una fuerte demanda interna, se ubican en el eje de los US$ 3,15, pudiendo lograr algún centavo más por calidad del ganado y ubicación de la planta.

Volvió a subir la faena vacuna

La faena subió por tercera semana consecutiva con 46.781 animales, 12% por encima de los 41.770 de la semana anterior, aunque muy por debajo que en igual semana un año atrás, cuando se procesaron 51.773 cabezas, aunque con una situación climática opuesta a la de este verano.

Aunque las hembras tuvieron mayor participación en la faena de la semana pasada, la presencia de cuadrillas kosher en alguna planta impulsó la industrialización de novillos. Del total de la faena, el 54,5% fueron hembras con 25.455 cabezas. Los novillos faenados totalizaron 20.331 cabezas, muy por encima de las 14.764 cabezas de la semana anterior.

El novillo gordo especial se coloca mayormente en el eje de los US$ 3,25/kg.

El clima influye en el control de la oferta por parte de los productores. En la reposición es mínima la oferta y los valores se mantienen firmes. En la medida que el tiempo acompañe se espera que los valores se mantengan estables en las próximas semanas o, de concretarse algún ajuste, se espera que sea menor.

En ovinos es muy poca la oferta en el mercado. La faena está concentrada en corderos pesados y el mercado continúa equilibrado. Los corderos de hasta 35 kilos se mantuvieron en US$ 3,30, los pesados subieron un centavo a US$ 3,31, los capones bajaron cuatro centavos a US$ 2,96, las ovejas dos centavos en US$ 2,91 y los borregos subieron un centavo a US$ 3,29, en la planilla de consignatarios.

Aunque la faena aumentó, sigue por debajo de los volúmenes del año pasado. Totalizó 18.130 animales, 14% más que las 15.878 cabezas de la semana anterior y 10.700 menos que en igual semana de 2018, cuando se faenaron 28.832 cabezas. La faena de ovejas fue de 4.834 cabezas muy por debajo de las 7.015 de un año atrás, una señal positiva para la producción.

Ajuste en el precio de exportación de carne vacuna

El precio de exportación de la carne vacuna registró su segunda semana consecutiva de ajuste. Al 9 de enero promedió US$ 3.343 la tonelada, con un volumen exportado de 3.870 toneladas, el más bajo en 16 años, muy similar al total enviado la semana anterior.

En lo que va del año el promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.438, casi 3% arriba que en el mismo período del año pasado (US$ 3.352). En cambio, el volumen exportado se redujo a más de la mitad en la comparación interanual, con 11.301 toneladas frente a 24.525.

54,5% de los vacunos faenados durante la última semana –46.781 cabezas fue el total– fueron hembras.

En carne ovina el precio subió respecto a la semana anterior alcanzando los US$ 4.685, con un volumen exportado muy similar al de la semana pasada, 294 toneladas.

En lo que va del año la tonelada de carne ovina exportada promedió US$ 4.651, 8% menos que los US$ 5.055 del mismo período del año pasado. El volumen acumulado está 18% por debajo que el de un año atrás, con 647 toneladas frente a 788.