El Ministerio de Economía prepara inminente emisión de deuda en el exterior

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes una ronda de contacto con inversores para salir al mercado con una emisión de deuda. Según lo que consigna Bloomberg y Deal Roadshow, la idea del gobierno es emitir en pesos nominales y dólares con un plazo de 10 años y la posibilidad de introducir canje de títulos cortos.

"Uruguay actualiza el reporte ante la Comisión de Regulación y Supervisión Financiera de EEUU (SEC), lo cual confirma inminente colocación de bonos globales", posteó en su cuenta de twitter el economista Aldo Lema citando a la agencia Bloomberg.

Uruguay actualiza el reporte 18-K ante la comisión de regulación y supervisión financiera de EEUU (SEC), lo cual confirma inminente colocación de bonos globales; vía Bloomberg.https://t.co/TNOWSUw0KR — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) May 10, 2021

Los agentes estructuradores de la emisión son el Bank of America (Bofa), HSBC y Santander. Este lunes en la mañana el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, estaba encabezando una serie de reuniones por Zoom con los potenciales inversores como ocurre actualmente en la fase previa al lanzamiento al mercado.

Las necesidades de caja que tiene el gobierno

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó en US$ 133 millones -respecto a lo que había proyectado en enero- sus necesidades de financiamiento, a US$ 4.468 millones, para 2021 y así poder cubrir el rojo de las cuentas públicas (hoy en 5,8% del PIB) y los pagos de intereses y capital de la deuda pública del Estado uruguayo.

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF divulgó su último reporte trimestral en el cual actualizó las necesidades y fuentes de financiamiento del gobierno. Las autoridades están proyectando un déficit primario -sin contar los servicios de deuda- de US$ 1.030 millones para 2021, por debajo de los US$ 1.646 del año pasado pasado. En tanto, por intereses de deuda están previsto desembolsar unos US$ 1.534 millones -muy similar al año anterior-, mientras que las amortizaciones de títulos de mercado y préstamos totalizará US$ 1.514 millones, bastante pro debajo de los US$ 2.194 millones del 2020.

Para financiar ese rojo de las cuentas públicas (US$ 4.468 millones), el grueso provendrá de la emisión de títulos de deuda en el mercado (US$ 3.860 millones, unos US$ 200 millones por encima de lo previsto en enero). Otros US$ 600 millones saldrán de desembolsos de organismo multilaterales e instituciones financieras.

En el reporte de la UGD se indicó que durante este año se procurará acceder a los mercados de deuda internacionales, tanto en moneda local como extranjera, con el objetivo de continuar expandiendo la base de inversores. En ese sentido, hizo énfasis en que continuará “buscando oportunidades para continuar desarrollando el mercado global en moneda local a tasas de interés fiscalmente sostenibles, apuntalando la liquidez en el mercado secundario”.

“El gobierno buscará incrementar la exposición a monedas de otras economías avanzadas─ mediante emisiones de mercado, así como cambiando sintéticamente la composición de moneda de la deuda denominada en dólares a través de instrumentos derivados y conversiones de préstamos con organismos multilaterales”, añadió.