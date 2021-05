MEF elevó a US$ 4.468 millones su necesidad de endeudamiento para este año

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó en US$ 133 millones -respecto a lo que había proyectado en enero- sus necesidades de financiamiento, a US$ 4.468 millones, para 2021 y así poder cubrir el rojo de las cuentas públicas (hoy en 5,8% del PIB) y los pagos de intereses y capital de la deuda pública del Estado uruguayo.

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF divulgó su último reporte trimestral en el cual actualizó las necesidades y fuentes de financiamiento del gobierno. Las autoridades están proyectando un déficit primario -sin contar los servicios de deuda- de US$ 1.030 millones para 2021, por debajo de los US$ 1.646 del año pasado pasado. En tanto, por intereses de deuda están previsto desembolsar unos US$ 1.534 millones -muy similar al año anterior-, mientras que las amortizaciones de títulos de mercado y préstamos totalizará US$ 1.514 millones, bastante pro debajo de los US$ 2.194 millones del 2020.

Para financiar ese rojo de las cuentas públicas (US$ 4.468 millones), el grueso provendrá de la emisión de títulos de deuda en el mercado (US$ 3.860 millones, unos US$ 200 millones por encima de lo previsto en enero). Otros US$ 600 millones saldrán de desembolsos de organismo multilaterales e instituciones financieras.

El nuevo marco fiscal introducido en la Ley de Presupuesto 2020-2024, estableció un límite al endeudamiento neto del gobierno anual. El tope legal se estableció en US$ 2.300 millones para el 2021 (significativamente por debajo del tope de US$ 3.500 millones de dólares establecido para 2020). Este marco de endeudamiento también incluye una cláusula de salvaguarda, aplicable solo en circunstancias extraordinarias. Al invocar dicha cláusula se permite la utilización de hasta un 30% adicional del monto base de endeudamiento neto autorizado para el año (el tope aumentado es equivalente a US$ 2.990 millones para 2021).

“Dada la proyección de endeudamiento neto, el gobierno prevé la necesidad de recurrir a dicha cláusula de salvaguarda en algún momento de 2021, dados los recursos adicionales necesarios para mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia”, dice el informe de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF.

El pasado 20 de abril y en el marco de nuevas medidas por el covid-19, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, informó que el gobierno elevó el monto asignado para el Fondo Coronavirus para 2021 en US$ 360 millones. En el arranque de año se estimaba un gasto de US$ 540 millones para el primer semestre, que ahora se amplía a US$ 900 millones.

Al finalizar abril de 2021, los activos líquidos del gobierno central eran de US$ 1.774 millones, de los cuales un 30% estaban denominados en moneda extranjera. Además, las líneas de crédito disponibles con organismos multilaterales sumaban US$ 1.695 millones. Esta cifra no incluye los préstamos aprobados por (pero aún no firmados con) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de US$ 700 millones.

El servicio de deuda para los próximos 12 meses se estima en US$ 2.986 millones. Casi la mitad de los vencimientos de deuda de corto plazo está denominado en moneda local, “lo cual contribuye a mitigar la exposición del balance del gobierno ante una depreciación en el tipo de cambio”, destaca el informe.

¿Ventana para emitir?

En el reporte de la UGD se indica que durante este año se procurará acceder a los mercados de deuda internacionales, tanto en moneda local como extranjera, con el objetivo de continuar expandiendo la base de inversores. En ese sentido, hizo énfasis en que continuará “buscando oportunidades para continuar desarrollando el mercado global en moneda local a tasas de interés fiscalmente sostenibles, apuntalando la liquidez en el mercado secundario”.

“El gobierno buscará incrementar la exposición a monedas de otras economías avanzadas─ mediante emisiones de mercado, así como cambiando sintéticamente la composición de moneda de la deuda denominada en dólares a través de instrumentos derivados y conversiones de préstamos con organismos multilaterales”, añadió.

El mercado internacional de deuda parece darle una venta para que las autoridades salgan en breve con una nueva emisión en el corto plazo.

“El premio por riesgo o diferencial de rendimiento de los bonos uruguayos sobre los bonos de referencia de EEUU sigue siendo uno de los menores de Latinoamérica con 138 puntos básicos (1,38%). Uruguay cuenta con excelentes condiciones de financiamiento”, posteó en su cuenta de Twitter el corredor de bolsa Gastón Bengoechea & Cia.

En la última semana Chile salió al mercado de deuda externa en dólares por US$ 2.000 millones. Por el bono a 2031 de US$ 300 millones pagó una tasa anual de 2,34% y por el de 2041 (US$ 1.700 millones) 3,30%. Por el primero pagó una prima sobre los bonos del Tesor del EEUU de 75 puntos básicos (0,75%) y por el segundo 115 puntos (1,15%).

“Habiendo Chile emitidos bonos globales, es probable (oportuno) que también lo haga Uruguay, aprovechando la estabilización de las tasas y la recaída de los spreads soberanos”, consideró el economista Aldo Lema.