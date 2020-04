El pedido de Lacalle y el compromiso del gobierno de pagar los tests a los prestadores

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ingresó a la reunión cuando ya había comenzado. El encuentro de este martes entre el gobierno, las instituciones de salud y las agremiaciones médicas estaba en marcha cuando el mandatario saludó a todos y apareció con un pedido especial: que se elaborara un protocolo de actuación "único" para la realización de tests de diagnóstico y que los diferentes actores que estaban reunidos allí dejaran sus "diferencias" a un lado para mostrarse ante la opinión pública "unidos frente a la pandemia".

Y su pedido se terminó cumpliendo. En la reunión en Torre Ejecutiva, que duró alrededor de dos horas, se definió la realización de un nuevo protocolo –con órdenes claras y no dejando a criterio de cada prestador la realización de los tests–, se le dio la tranquilidad a los prestadores de que el gobierno se hará cargo del costo de los diagnósticos y, al finalizar el intercambio, se brindó una conferencia de prensa con la presencia del presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, uno de los actores de la salud que había presentado más diferencias con el Poder Ejecutivo.

“Estamos en absoluta disposición al trabajo mancomunado por el bienestar de la sociedad y poder llegar a tener resultados concretos que mejoren la asistencia y aseguren a los uruguayos el acceso al test independientemente del prestador o lugar”, dijo Grecco ante los medios. Luego, en diálogo con El Observador expresó que salió "conforme" de la reunión. "Esto es lo que hay que hacer", dijo y destacó que la reunión se haya hecho en Presidencia y bajo el comando de Álvaro Delgado.

Diego Battiste

El SMU llegó con un planteo específico a la Torre Ejecutiva que resultó en sintonía con lo que el propio presidente terminó pidiendo: en un escenario de pandemia, es necesario una única pauta para todos. Según contó Grecco, hasta el momento los médicos se basan en una "pauta de vigilancia epidemiológica" que incluye una "referencia a los pacientes a los cuales hay que hacer el test o no" pero requieren contar con una "pauta clínica".

"¿A qué nos referimos con pauta clínica? Es establecer por escrito, de acuerdo a evidencia científica, qué pacientes se benefician de determinado procedimiento o diagnóstico, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque queremos racionalizar los recursos y si bien queremos tests para todos, no tenemos recursos para hacerle el test a toda la población. No es posible. Entonces, hay que seleccionar específicamente a aquellos pacientes con síntomas leves o, por ejemplo, a los asintomáticos de población de riesgo. Todo eso tiene que estar pautado. Hoy no está. Hoy el médico lo hace en base a su leal saber y entender", explicó el médico intensivista.

En el encuentro de este lunes, que Grecco consideró "bastante dinámico" porque los distintos actores pudieron realizar intervenciones, se llegó a un solución consensuada. El propio Delgado anunció en la conferencia posterior a la reunión que se había acordado la elaboración de un nuevo protocolo y que iba a ser analizado en la tarde de este martes por el grupo de expertos que asesoran a la cartera.

Según contó a El Observador el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, ya este lunes se había comenzado a redactar la actualización de este protocolo, luego de que las autoridades de Salud Pública mantuvieran una reunión con 72 directores técnicos de diferentes prestadores. “La actualización de criterio hace que se incluya a otros pacientes que antes no se incluían porque hay una mayor distribución del virus en el país”, explicó.

El jerarca afirmó que ahora también se podrán realizar tests a personas asintomáticas o con síntomas leves, siempre y cuando se encuentren otras razones que justifiquen la realización del estudio. La fiebre, por ejemplo, dejará de ser un síntoma excluyente, según indicó.

Costos

El tema de las financiación de los testeos era otra piedra en el zapato que, hasta el momento, dificultaba el despegue en la cantidad de tests realizados. Pero este martes desde el gobierno aseguraron que van a cubrir todos los costos relativos al diagnóstico y eso generó tranquilidad en varios directores de instituciones de salud, según manifestaron a El Observador.

El presidente de la Junasa informó que el MSP desarrollará dos mecanismos al respecto. En primer lugar, a los prestadores que tengan su propio laboratorio se le va a reembolsar el dinero que gasten en realizar los diagnósticos. En segundo lugar, a aquellos prestadores que no tengan capacidad de estudiar sus muestras, se les va a indicar que las lleven a uno o más laboratorios que contratará –y pagará– el ministerio.

Según contó González Machado, las autoridades ya tienen un estimativo de cuánto dinero le costará a la cartera financiar los testeos, pero no quiso adelantarlo. Lo que sí informó es que la plata saldrá del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que la secretaría de Estado realizará en la próxima semana una licitación para que todos los laboratorios que quieran se ofrezcan para dar el servicio. Ese servicio incluye también el hisopo y todo lo que se requiere para realizar la muestra. "Esto hace que las mutualistas no tengan que pagar nada y también que los usuarios no tengan que pagar tiques ni nada de eso", señaló el jerarca.

Directivos de instituciones de salud consultados por El Observador para una nota anterior que pidieron reserva habían señalado que de momento las mutualistas se hacen cargo de los costos, pero que esperaban en un futuro la fijación de un valor promedio por parte de las autoridades sanitarias para su reintegro.

"Nos preocupa el total de gastos que estamos teniendo, que nadie puede decir que tenía previsto gastar. Acabo de firmar una orden de compra por US$ 30 mil adicionales de tapabocas. Cada vez que compramos algo, cada partida, son US$ 20 mil o US$ 30 mil que no estaban previstos en el presupuesto ni en el consumo normal", detalló el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, en diálogo con este medio el lunes, un día antes de la reunión.

Satdjian, el coordinador

En el encuentro también se definió que exista un ámbito de coordinación y referencia logística para asegurar que los prestadores puedan acceder a los tests y que ninguna persona que necesite realizarse el diagnóstico se quede sin él. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, será quién coordine con los prestadores de salud.

Tanto desde el gobierno como desde las instituciones de salud y los sindicatos médicos, acordaron que el acceso al diagnóstico funcione como un "sistema integrado" y no como "compartimentos separados", explicó Grecco. Esto haría que un prestador o laboratorio cubra la necesidad de otro al que, por el momento, le puede hacer falta.

Pero llevar eso a la realidad requiere una logística que va a tener como referente al nacionalista. Su rol implicará coordinar acciones para que, como sistema, se pueda garantizar el acceso al diagnóstico del covid-19 a todas las personas que lo requieran y se minimicen problemas relacionados a los traslados de insumos y las horas de espera en los diferentes laboratorios.