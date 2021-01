El petróleo comienza el año en verde con la vista puesta en la OPEP

Los precios del petróleo comenzaron el lunes su primera sesión del año al alza, con los dos barriles de referencia volviendo incluso a sus niveles más altos de los últimos diez meses, antes de la esperada decisión de la OPEP+ sobre los niveles de producción de febrero.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en marzo ganaba 1,53% en Londres, a US$ 52,59, poco después de llegar a los US$ 53,33, un precio que no alcanzaba desde el 3 de marzo de 2020.

El barril estadounidense de WTI para entrega febrero subió 1,01%, hasta US$ 49,01, después de haber alcanzado los US$ 49,83, acercándose a los US$ 50 que no toca desde el 26 de febrero.

El mercado tiene la vista puesta en la reunión ministerial del lunes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, que juntos forman la llamada OPEP+.

El encuentro se celebrará de nuevo por videoconferencia a partir de las 13.30 h GMT.

A principios de diciembre, los países de la alianza habían decidido aumentar su producción —que están limitando voluntariamente— en solo 500.000 barriles diarios, para evitar inundar el mercado con los dos millones de barriles diarios previstos inicialmente.

Esta vez, “Rusia sería propicia a aumentar la producción de nuevo, pero Arabia Saudita no”, según el analista de CMC Markets, David Madden.

Durante la última ronda de reuniones, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, el cártel y sus aliados habían “preparado el camino para un retorno gradual de 2 millones de barriles por día al mercado en los próximos meses”, indicó el domingo el Secretario General de la OPEP, Mohammed Barkindo, y ahora está “listo para ajustar estos niveles de acuerdo con las condiciones y la evolución del mercado”.

Fuente: AFP