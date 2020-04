El PIT-CNT insistirá al gobierno en otorgar salario mínimo a trabajadores informales y desocupados

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá este miércoles a una delegación del PIT-CNT que solicitó el encuentro y llevará un listado de temas para conversar con el mandatario, los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que tienen como eje común la emergencia sanitaria pero que se enfocan no solo en medidas para paliar la situación actual a nivel laboral, sino lo que vendrá el día después.

La central sindical terminará de definir los temas este mismo miércoles en el Secretariado Ejecutivo pero de todos modos ya tiene en mente cuáles serán las principales iniciativas que le plantearán al mandatario. “Somos conscientes de que en una reunión con el presidente uno tiene un determinado tiempo”, dijo el presidente de la central, Fernando Pereira, a El Observador para puntualizar qué áreas quieren abarcar. Si bien tienen en mente un listado de once puntos, apelarán a sintetizarlo.

Entre los puntos principales, planteará al gobierno la propuesta del Instituto Cuesta Duarte de crear una renta básica de emergencia –que equivalga a un salario mínimo- para unos 320 mil hogares y que se entregue mensualmente hasta que finalice la emergencia sanitaria.

La propuesta del Cuesta Duarte abarca a quienes reciben transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, personas desocupadas, ocupados que no realizan aportes a la seguridad social y trabajadores que cobran seguros por desempleo o enfermedad pero que no alcanzan un mínimo de referencia. La estimación de ese instituto es que el costo de la medida solo para los beneficiarios del Mides es de unos US$ 70 millones (a quienes se les restaría lo que perciben por la prestación que ya reciben del Estado) pero no cuantificó la de los trabajadores desocupados e informales.

Diego Battiste

“Hay feriantes, modistas, peluqueros, odontólogos. Vivían de eso y ahora pasaron a ganar cero. Si uno quiere hacer una cuarentena y el ‘quédate en casa lo más profundo posible’, esa barra no puede. Estamos de acuerdo con el distanciamiento social pero no todos son iguales. Una cosa es si tenés cómo pagar las facturas y otra es si no tenés para comer”, señaló Pereira.

También conversarán con el gobierno sobre la posibilidad de instalar un diálogo social, que incluya a actores de diferentes áreas, algo que desde el Poder Ejecutivo es visto con buenos ojos. “Están bastante en sintonía con lo que venimos proponiendo”, dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres El Observador.

El jerarca indicó que la idea del encuentro es que sea a “agenda abierta” con un monitoreo de la situación. “Analizaremos las medidas. Estamos en sintonía. Ya llevamos varias reuniones con las cámaras empresariales y el PIT-CNT”, sostuvo.

Pensar en “cómo la máquina se prende”

En la reunión que le pidió al gobierno, el PIT-CNT pondrá sobre la mesa el debate sobre qué pasará el día después, cuando cese la emergencia sanitaria y los uruguayos puedan comenzar a dejar atrás el “quedate en casa”. La mayor preocupación de la central sindical es qué pasará con los puestos de trabajo que por la pandemia están en suspenso y con aquellos que se perdieron.

“Hay que pensar en el día después. En cómo la máquina se prende. Porque la máquina se apagó en todo el mundo”, enfatizó Pereira.

Para el presidente del PIT-CNT las decisiones que tome el gobierno de aquí en más repercutirán en cómo quede parado Uruguay luego de finalizada la emergencia sanitaria.”Esto no se sustenta con ollas populares en el largo plazo. Sostener esta situación en el tiempo es un tema delicado”, dijo.

Este miércoles, luego del encuentro con la central sindical, el presidente de la República dará una conferencia de prensa en la que anunciará los pasos a seguir para los centros educativos. La semana pasada el mandatario había anunciado que las clases se suspendían por tiempo indeterminado pero anunció que se consideraría la posibilidad de que determinados grupos de estudiantes puedan ir retomando las actividades.

Este miércoles se darán detalles de un plan para ir retomando los cursos presenciales de manera paulatina, especialmente en las escuelas. Según informó El Observador este martes, en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) se manejó la posibilidad de un reinicio de clases "programado" y "paulatino" en "localidades" donde no hay personas infectadas hasta el momento.

El presidente de la República se reunió este lunes con el ministro de Educación, Pablo Da Silveira y con el presidente del Codicen, Robert Silva, para analizar el tema. "Lo que importa decir es que a todos nos preocupa que las clases se puedan reiniciar en los plazos más breves posibles, en condiciones de estricta seguridad de salud para los alumnos y para los docentes, y bueno, estamos viendo como esas dos cosas se pueden armonizar", dijo Da Silveira en rueda de prensa al salir de la reunión.

En tanto, el lunes 13 el sector de la construcción retomará las tareas. El sector no es considerado de riesgo para la pandemia y se había llegado a un acuerdo entre empresas y trabajadores por el que se tomaban licencia incluida la Semana Santa –que está incluida reglamentariamente en la licencia de la construcción- y luego retomaban la actividad siguiendo un protocolo de seguridad sanitaria. En el sector comercio por ahora no está previsto anunciar nuevas medidas.