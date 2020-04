Gobierno evalúa la vuelta a clases bajo monitoreo diario de casos en localidades sin coronavirus

El Poder Ejecutivo prepara por estas horas un plan para llevar adelante un retorno parcial a las clases en las próximas semanas y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en diálogo con el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, manejan cinco escenarios posibles para concretar esa idea.

Lacalle adelantó el jueves pasado dos de esas cinco opciones que están teniendo en cuenta: las "zonas geográficas" y los "grados" de los alumnos. La idea del plan es que "algunos alumnos" con "determinadas características" puedan "eventualmente" retomar su "vida normal como estudiantes", señaló el presidente.

"No me gusta decir las cosas cuando no las tengo ciertas. Si a la opinión pública hoy le menciono los cinco escenarios no va a quedar nada claro", sostuvo en aquella oportunidad. "A medida que vayamos definiendo grados, sectores, zonas geográficas y de una manera distinta, lo vamos a ir informando", agregó.

El presidente de la República recibió este lunes en Torre Ejecutiva a Da Silveira y a Silva para tratar el asunto. "Estuvimos considerando posibles caminos a recorrer. Prefiero no adelantar. Lo que importa decir es que a todos nos preocupa que las clases se puedan reiniciar en los plazos más breves posibles, en condiciones de estricta seguridad de salud para los alumnos y para los docentes, y bueno, estamos viendo como esas dos cosas se pueden armonizar", dijo Da Silveira en rueda de prensa al salir de la reunión y consignó radio Universal.

Leonardo Carreño

Según dijeron a El Observador fuentes de ANEP, en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) se manejó la posibilidad de un reinicio de clases "programado" y "paulatino" en "localidades" donde no hay personas infectadas hasta el momento.

Una de las fechas que se manejó desde el organismo descentralizado fue el 20 de abril como plazo para retornar las clases "paulatinamente" en estos lugares y bajo "monitoreo", aunque los informantes aseguraron que todo dependerá de la evolución del virus en la semana. Desde el Codicen también esperan la habilitación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para trabajar "inmediatamente" el asunto con los respectivos consejos. Otra de las opciones que maneja el Ejecutivo es retomar las clases en las escuelas de las zonas rurales, dijeron a El Observador fuentes de Presidencia.

"Una de las posibilidades a explorar es generar un ecosistema de recursos tecnológicos que apoyen este proceso de aprendizaje y enseñanza desde la virtualidad o a distancia, y la televisión abierta puede ser uno, sin dudas", sostuvo Da Silveira este lunes ante los periodistas.

En diálogo con El Observador este domingo, Silva aseguró que las órdenes del Ejecutivo serán analizadas en el marco de la realidad que vive hoy en día el sistema educativo. "Tenemos los comedores cerrados, no tenemos stock en las despensas de los centros educativos, hay que evaluar el tema de las locomociones, los transportes, los docentes. La realidad de Primaria no es la misma que la de Secundaria ni la de UTU. Lo que nos indiquen lo haremos en el marco de esa realidad", señaló.

Plan Ceibal

Uno de los documentos que Da Silveira llevó a la reunión de este lunes es un reporte semanal del Plan Ceibal, actualizado al 4 de abril, sobre el funcionamiento de las cuatro plataformas educativas que dispone el sistema: Crea, PAM, Matific, y Biblioteca País.

Según el informe al que accedió El Observador, durante las tres semanas transcurridas desde el 15 marzo –ya instalada la emergencia sanitaria y suspendidas las clases– ingresaron a Crea 555.599 usuarios diferentes. El 35% de los que acceden diariamente a esta plataforma que permite gestionar cursos a la manera de una red social, corresponden a alumnos de Primaria, el 32% a estudiantes de Secundaria, un 10% son estudiantes de UTU y un 8% de Formación Docente.

Diego Battiste

En tanto, en la plataforma PAM, una herramienta en línea para el aprendizaje de matemáticas, desde el 1° de marzo al 4 de abril ingresaron un total de 125.897 estudiantes diferentes, donde el 97% de los que entraron los hicieron el partir del 15 de marzo, el primer lunes luego de que se decretara la suspensión de clases. En total se han registrado 8.870.398 actividades finalizadas en el correr del mes.

Matific, otra plataforma para aprender matemáticas pero dirigida únicamente a escolares, ha recibido el ingreso de 101.185 estudiantes diferentes desde el 15 al 28 de marzo. Son 847.955 los episodios finalizados por los alumnos al 4 de abril.

Biblioteca País, por su parte, que permite la lectura de libros online mediante "préstamos", también registró un notorio aumento de ingresos desde que las clases presenciales se suspendieron. Desde el 15 de marzo al 4 de abril, 58.560 usuarios diferentes han ingresado a la plataforma. Desde el primer día de marzo hasta el cuarto de abril, se registraron 100.784 préstamos de libros en formato online.