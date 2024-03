El PP quiere renovar el CGPJ, pero la ley de amnistía "no ayuda"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha dicho este viernes que siguen comprometidos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha advertido de que el acuerdo de amnistía del PSOE con los independentistas "genera incertidumbres" y "no ayuda" al consenso.



"Todo el mundo puede entender que si por la mañana te sientas a negociar con el Gobierno para garantizar la independencia del poder judicial y por la tarde ese mismo Gobierno pacta con quienes han malversado dinero público, con quienes intentaron subvertir el ordenamiento constitucional por siete votos, esto no ayuda", ha señalado Sémper en Telecinco.



El portavoz popular ha recalcado que "no se ve confianza" y ha pedido "transparencia", "normalidad" y "verdad" en las conversaciones para desbloquear el poder judicial, como exige Bruselas, pero también para garantizar su independencia.



"Igual hay gente que no está de acuerdo, pero para nosotros es muy relevante la confianza. Hay que recuperar el valor de la palabra dada, de la verdad", ha insistido.



Preguntado por si el PP va a recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional o la Unión Europea, no ha descartado ninguna de las dos medidas y ha recalcado que seguirán "con sensatez y firmeza en la exigencia de que la política vuelva a los cauces de los que nunca ha debido salir".



Para ello ejercerán acciones tanto en el Congreso como en el Senado, en los tribunales "cuando toque" y en la calle, como harán este sábado sumándose a la manifestación contra la amnistía convocada por un centenar de colectivos civiles en la madrileña plaza de Cibeles.



Sémper ha precisado que aún no está confirmada la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero ha destacado que habrá una "altísima representación" de su partido.



"No vamos a dejar de aprovechar cualquier oportunidad para defender la institucionalidad" de la ley pactada por el PSOE con Junts y ERC, así como para que "este país deje de hablar de una vez por todas de los problemas de Pedro Sánchez y su Gobierno", ha subrayado.

EFE