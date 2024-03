El precio de la soja volvió a subir y llegó a US$ 410 por tonelada

En una semana con vaivenes en las cotizaciones y amplias fluctuaciones diarias la soja consiguió cerrar con saldo positivo en el mercado de Chicago, a medida que avanza la cosecha en Brasil y mejoran las previsiones para los cultivos en Argentina y Uruguay.

La posición julio de la oleaginosa avanzó de US$ 439 a US$ 445 por tonelada, después de haber alcanzado cotizaciones de más de US$ 450, que en Uruguay llevaron el valor de la soja a US$ 410 por tonelada por primera vez en el año.

En el final de la semana algunos operadores en Uruguay ofrecen algo más de US$ 400 por tonelada.

Esta semana la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) ajustó su previsión a una producción de 146,9 millones de toneladas de soja, una reducción del 5% respecto de la cosecha anterior. A su vez redujo en dos millones de toneladas la perspectiva de exportaciones.

Sin embargo, el soporte a las cotizaciones en Chicago provino de la suba este viernes en el precio del aceite de soja, con un aumento de la molienda en febrero a niveles récord para el mes (más de 5 MT) en un contexto en que el stock de aceite en Estados Unidos es el más bajo de los últimos nueve años.

Blasina y Asociados

Marcos Guigou, director ejecutivo de ADP, proyectó esta semana rendimientos de hasta 3.000 kilos por hectárea, por encima de las estimaciones recientes que se ubican en torno a los 2.600 a 2.700 kg/ha a nivel de todo Uruguay.

La consultora Exante proyecta una cosecha de 3,5 millones de toneladas, que sería un récord nacional superando a los 3,2 millones de toneladas de la zafra 2017.

En el actual ciclo fueron fueron sembrados 1,23 millones de hectáreas de acuerdo a los datos de la asociación de semilleristas Urupov.

Blasina y Asociados

En Argentina, con muy buenas lluvias en la última semana, se espera una cosecha de 50 millones de toneladas con un rendimiento promedio por encima de los 3.000 kilos por hectárea, según la última proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario que agregó medio millón de toneladas a su previsión de hace un mes.

Las lluvias intensas y temporales de la última semana interrumpieron la cosecha de maíz temprano y acostaron cultivos en Soriano y Río Negro que podrían deteriorar la expectativa de rendimientos en las chacras afectadas, junto a la inesperada aparición de una plaga conocida como chicharrita del maíz que transmite una enfermedad a las plantas llamada spiroplasma.

Blasina y Asociados

Hasta la última semana la estimación de producción para el maíz estaba situada en un volumen récord de 1,2 millones de toneladas, con rendimientos promedio de 7.000 kg/ha.

En Argentina se extiende la preocupación por la proliferación de spiroplasma en los cultivos de maíz, si bien esto no se refleja en la proyección de producción que se mantiene en 57 millones de toneladas y rindes cercanos a 7.700 kg/ha con un lento avance de cosecha por las lluvias.

En Brasil, la Conab redujo de 113,7 MT a 112,7 MT la proyección de producción de maíz y mantuvo la exportación en 32 MT.

En Chicago el maíz levantó el viernes pero terminó la semana con una leve baja de algo más de US$ 1 por tonelada en US$ 172 por tonelada para la posición mayo. En Uruguay la cotización se mantiene en el eje de US$ 155 / ton.

El trigo no pudo sostener la recuperación que mostró en el inicio de la semana y volvió a caer en el mercado estadounidense, cerrando la semana con una baja de casi 2%, desde US$ 197 a US$ 194 por tonelada. En Uruguay se ofrecen US$ 180 por tonelada.

La escasa demanda por el cereal tocó un piso para el actual ciclo comercial, un desempeño que contrasta con la fluidez de los embarques de Rusia y Ucrania. También en los mercados europeos y en Australia la tracción de los mercados es débil.

El arroz en Brasil, que tendrá una zafra casi 5% superior a la del año anterior, sigue bajando y cruzó los US$ 20 por bolsa esta semana después de haber alcanzado picos de casi US$ 27 antes del comienzo de la cosecha.

Un nuevo acuerdo entre los productores y los molinos permite a los cultivadores vender hasta el 20% de la producción por fuera del convenio del sector, con un precio spot inicial de US$ 17 por bolsa. “Es un número bien interesante, que cierra”, dijo Santiago Ferrés, productor y directivo de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), en Tiempo de Cambio de Radio Rural. “Lo más coherente sería ir fijando algo de precio a la producción”, afirmó.

En Uruguay, en el inicio de la zafra, la expectativa es de captar esos valores interesantes y repetir los buenos rendimientos de 9.000 kilos por hectárea de las últimas tres temporadas.

Las primeras señales muestran rindes incluso por encima de ese umbral con un arroz con mayor calidad que en la cosecha anterior. La preocupación es que las lluvias interrumpan eventualmente las labores de la cosecha.