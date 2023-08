El precio del arroz es la nueva estrella en el mercado de granos

Sin sorpresas, los precios por soja, trigo y maíz transcurren la semana con pocas variaciones, pero es el arroz la nueva estrella de los granos y los productores uruguayos mirando hacia arriba esperan lluvias que permitan llenar las represas y no tener que bajar el área de siembra.

El mercado de ganado, en tanto sigue con ajustes en los valores, con precios para la hacienda gorda que no satisfacen a los productores.

Mientras, en el mercado lanero, esa materia prima se sumerge en el nivel de precios, con el valor de la lana arrastrado por la debilidad de la economía de China.

Granos: arrroz al alza

En el mercado de granos la semana transcurrió con estabilidad de precios en la bolsa de Chicago. El destaque, una vez más, es para la disparada de precios del arroz. La referencia sigue subiendo y ya está prácticamente a US$ 20 por bolsa en Río Grande del Sur.

Es una excelente perspectiva comercial que contrasta con un faltante de agua que podría llevar a una caída importante del área arrocera de Uruguay en la siembra de esta primavera, justo con una muy buena perspectiva de precios para la próxima cosecha.

Las lluvias pronosticadas para la primera semana de setiembre, particularmente en el norte y este del país, podrían solucionar la incertidumbre justo sobre las fechas de comienzo de la implantación.

El área sembrada de trigo en la campaña actual en Uruguay creció más de 9% y agrega 28 mil hectáreas, para alcanzar su mayor superficie desde 2016. Se incrementará desde 302 mil a 330 mil hectáreas, según estimaciones de Urupov basadas en el uso de semilla y encuestas a productores y empresas, adelantó en Tiempo de Cambio de Radio Rural el director ejecutivo de la asociación de semilleristas, Diego Risso.

El último informe de Urupov, que analiza la zafra de soja 2022/23, indica que el área total de chacras teledetectadas fue de 1.234.088 hectáreas, la mayor desde 2017 y muy cerca de máximos históricos.

Según Risso, en la próxima campaña el área de soja podría aumentar, de acuerdo a información de proveedores de semillas socios de Urupov.

Mientras, en el mercado internacional la soja encuentra soporte en la ola de calor que afecta a la agricultura de Estados Unidos y la guerra en Ucrania da algo de sostén a los precios del trigo, pero mucho más débil respecto al efecto del clima en la soja y el maíz.

La soja posición setiembre se mantuvo sobre los US$ 500 por tonelada en Chicago y la de la próxima cosecha subió desde US$ 501 a US$ 510 al cabo de la semana.

En el mercado local se ofrece hasta US$ 452 por soja de 2024 y US$ 462 por tonelada de soja de la actual zafra.

La referencia para el trigo diciembre en Uruguay está en US$ 230, alineada a la cotización de Chicago, que esta semana ajustó levemente de US$ 234 a US$ 232 por tonelada.

La cebada para malterías, atada al valor del trigo Chicago, cotizaba este jueves a US$ 234 el mercado uruguayo y entre US$ 205 y US$ 210 la cebada de exportación.

Por colza se ofrecía este viernes US$ 444 por tonelada.

El maíz bajó con fuerza durante la operativa del mercado, aunque se recuperó sobre el cierre de la jornada y este jueves quedó US$ 3 por tonelada debajo de la cotización del viernes pasado, a US$ 185 la tonelada de maíz en la posición setiembre y US$ 202 la tonelada de maíz de la próxima cosecha, US$ 2 menos que la semana pasada.

En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo su estimación de proyección de producción de maíz en 34 millones de toneladas. En cuanto al trigo, estimó en la última semana que 15% del área de trigo se mantiene en condición regular/mala al tiempo que avanzó de 20% a 23% el área en condiciones buena a excelente como consecuencia de las lluvias de la última semana.

Geopolítica

A nivel geopolítico, la invitación a integrarse al bloque de los BRICS que recibieron seis naciones en desarrollo podría acelerar el cambio de equilibrio en el escenario económico mundial, relegando el poder del dólar como instrumento financiero hegemónico.

El grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica aprobó la integración a la alianza de Arabia Saudita, Argentina, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes. Con esta integración los BRICS tendrían un peso mucho mayor en el comercio mundial de granos, con varias potencias productoras y compradoras.

Ganado gordo: no repunta

En el mercado de hacienda se concretan pocos negocios por ganado gordo. Los productores se resisten a las nuevas bajas de precios propuestas por los frigoríficos. La demanda industrial es cauta en la medida que no se consolidan mejoras en el mercado exterior, esperando especialmente por un repunte de precios de China.

Por ahora no hay un piso de valores en el ganado para faena, si bien las últimas lluvias y buenas temperaturas para la época han mejorado la situación del productor. “Vemos un mercado que sigue frío”, dijo el consignatario Diego Arrospide, de Escritorio Arrospide.

Hay plantas pasando entre US$ 3,30 y US$ 3,40 por kilo para el novillo gordo, entre US$ 3 y US$ 3,20 para la vaca y hasta US$ 3,40 la vaquillona.

En esos rangos está la propuesta y las entradas se han acortado a una semana o algo más.

Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales, destacó la persistente tendencia bajista de precios. “No veo que vaya a subir con o sin ganados de cuota. No le veo el cambio”, dijo. “Se está rumoreando que ahora en setiembre van a empezar a bajar faena cuando terminen con la cuota”, comentó. Algunas plantas aflojarían el ritmo de operaciones ya en la próxima semana.

La semana pasada la faena estuvo arriba de 50.000 cabezas por primera vez desde mayo y fue la cuarta más voluminosa del año, anticipando la inactividad del martes pasado por el paro y de este viernes 25 por el feriado. Fueron 51.348 vacunos procesados.

Sin grandes señales externas la industria mantiene una posición cautelosa. El valor de la tonelada de carne vacuna exportada tuvo una leve baja la semana pasada, con un promedio en 30 días que volvió a caer y quedó en US$ 4.069, por debajo del acumulado anual.

En el mercado de reposición, los precios parecen estar tocando su techo. “Habría que tener un ajuste de unos 15 centavos para que el mercado se empezara a componer”, destacó Núñez, subrayando una muy alta relación flaco/gordo que se encuentra en 1,43, un registro que no se daba desde 2016. “No veo un ajuste para arriba en el ganado gordo y me parece que la reposición va a tener que empezar a ajustar sus valores hacia abajo”, sostuvo.

Para Arrospide los negocios cortos son los más limitados en precio. “Veo una demanda ágil, activa, pero más cautelosa”, señaló.

En lanares es otro el mercado, hay interés de compra, con precios más entonados y entradas rápidas. Los valores propuestos están dos o tres centavos por arriba de las últimas referencias de ACG, que marcaron US$ 2,93 para el cordero pesado, US$ 2,48 los capones y US$ 2,46 las ovejas.

En las categorías adultas la demanda es más lenta y hay poca oferta mientras avanzan las esquilas. Un mercado “con un cambio de tendencia, con demanda más dinámica y más fluido en colocación y en precio”, comentó Arrospide.

En carne ovina el precio de exportación se cayó como un piano. Promedió US$ 3.214 por tonelada la semana pasada, el menor valor desde mayo de 2020. Y arrastró el promedio de los últimos 30 días móviles a US$ 4.083.

Lana: caída libre

Los precios de la lana en el mercado australiano siguen en caída libre. En la última semana el Indicador de Mercados del Este (IME) cayó 3,2% en dólares estadounidenses y cerró a US$ 7,26.

Volvió así a los valores de 2020, cuando los valores de la lana comenzaban a repuntar después del golpe de la pandemia de Covid 19 que llevó el indicador a un mínimo de US$ 6,31 en julio, luego de perder US$ 4 por kilo en cuatro meses, más de 40% del precio.

El indicador también bajó 3,2% en moneda australiana, sin mayor influencia del tipo de cambio.

El enfriamiento de la economía china, con datos cada vez más preocupantes de desempleo, demanda interna y comercio exterior, afectan directamente al mercado lanero.

A su vez, los mercados europeos entran en el último tramo del receso de verano durante el cual la operativa ha sido limitada. Se espera que la reactivación europea contribuya a mover la demanda a partir de setiembre.

Las mayores caídas se dieron en lanas Merino, especialmente en el sector más fino, donde la calidad fue inferior a la de la semana pasada. Nuevamente, los valores de las lanas cruza experimentaron mejores resultados, con valores que se mantuvieron firmes, indicó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Un alto porcentaje de lana quedó sin vender, 14% y 17% en cada una de las dos jornadas de remates, por la negativa de productores a aceptar los precios propuestos.

En el mercado local los operadores señalan que existen pocas consultas y los negocios se hacen a cuentagotas y principalmente por necesidad de los productores de lanas medias y gruesas hacer caja y aliviar galpones con lanas de varias zafras para la actual esquila.

En el sector de lanas finas, con mayor demanda, los productores con lotes de mejor calidad y con certificaciones prefieren aguardar una evolución de valores que esperan estén cerca del piso.