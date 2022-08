¿Qué pasa que luego de dos años creciendo habrá menos arroz en Uruguay?

El área que se sembrará con arroz en la campaña 2022/23, una labor agrícola que se iniciará dentro de un mes y medio aproximadamente, tendrá un ajuste que hoy se estima en un 4% o 5% con relación a la superficie del ciclo anterior, que alcanzó a 164 mil hectáreas.

Por lo tanto, la intención que se comunicó en mayo pasado, al cierre de la última cosecha, de un tercer avance anual consecutivo en el área para llegar a 180 mil hectáreas quedó sin vigencia.

El área menor en lo que va de este siglo sucedió en 2019/20, cuando se sembró en 136 mil hectáreas y desde entonces la superficie fue aumentando.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), explicó a El Observador que el arroz ha tenido en el mercado un comportamiento diferente al que tuvieron otros productos de la agropecuaria y, por ende, ha generado ingresos menores a los que han ido obteniendo otros empresarios del campo.

“La situación del arroz es distinta a la línea que hubo en la soja, en la ganadería, para el propio trigo ahora como cultivo de invierno, los arroceros no hemos tenido el incremento en los precios de exportación que han tenido esos rubros y otros”, explicó.

EO

EO

El costo sube más de 15%

A eso se le añade que se avizora un incremento en el nuevo costo productivo por hectárea sensiblemente mayor al que hubo en la campaña de 2021/22, avanzando de US$ 1.900 a unos US$ 2.220 por hectárea.

“Ese costo no se modificará mucho, los fertilizantes ya están comprados, los agroquímicos están presupuestados, lo que quizás pueda tener una noticia positiva en el corto plazo es el valor del combustible”, señaló.

A propósito de la superficie que cada productor definirá en las próximas semanas, se priorizará mantener las áreas más productivas, con un recorte, en los casos en los que los haya, en chacras más marginales o donde los sistemas demanden costos más elevados, por ejemplo en el tema riego, de modo de no arriesgar.

A. Lago

La disponibilidad de agua mejoró notoriamente.

El entusiasmo no es el mismo

“Obviamente, la sensibilidad del negocio es más compleja, hay indicadores que señalan que el arroz ingresará lentamente en un proceso de mejora de su precio, pero hoy el productor no tiene el entusiasmo que tenía hace un año, porque el negocio no tiene el mismo atractivo, la ecuación económica proyectada no es la misma”, agregó.

Lago admitió que tras varios ejercicios con pérdidas, la recuperación llegó con la cosecha de 2021, cuando hubo un margen de rentabilidad interesante, que se reiteró en 2022, existiendo ahora algunas dudas cuando se proyectan las cuentas del año próximo.

Lo que juega a favor es la inercia que trae el arrocero, que es capaz de producir muchos kilos por hectárea, que tiene un óptimo conocimiento y la inversión tecnológica adecuada, por lo tanto no habrá un cambio radical, el área será similar, con un leve ajuste, indicó.

Otra realidad que reconforta y colabora para que el ajuste no sea mayor, es que a diferencia del panorama que había hace algunas semanas hubo lluvias oportunas que permiten disponer de una reserva de agua que no es ideal, pero se aproxima.

“Las reservas están muy bien encaminadas, hubo buenas lluvias en julio, hay muchas represas completas y la Laguna Merín, la gran reserva de agua en la zona este del país, subió más de un metro si nivel”, contó.

Alfonso Zorrilla

En la exportación, los precios no mejoraron del modo esperado.

Los datos más recientes

La zafra 2021/22 culminó a mediados de mayo con el segundo mayor rendimiento de la historia, 9.250 kilos por hectárea, marca superada por el récord del año anterior (9.400 kilos). En una superficie de 164 mil hectáreas, la producción llegó a 1,51 millones de toneladas. Es una cantidad que para encontrar una mayor hay que remontarse a 2010/11 (un récord de 1,63 millones de toneladas), pero con una diferencia relevante: aquel volumen tuvo como gran explicación el área, 195 mil hectáreas. El área récord sucedió en 1998/99 con 205 mil hectáreas.