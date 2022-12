El precio del trigo frenó su caída y en soja la suba quedó en pausa

El precio del trigo en Uruguay ajustó al eje de US$ 300 la tonelada en consonancia con la baja del grano en el mercado de Chicago. Luego de cinco semanas a la baja, el precio del trigo cayó 15% desde US$ 330 a US$ 279 por la abundante oferta de la Unión Europea y Rusia y los incrementos previstos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para las exportaciones de Australia y Ucrania.

El trigo encontró un piso para el precio, como consecuencia del sólido dato de ventas semanales y el nuevo recorte de la producción argentina, perjudicada por la sequía. La Bolsa de Comercio de Rosario redujo la expectativa de la cosecha actual de 11,8 a 11,5 millones de toneladas, la mitad que en 2021/2022.

El USDA rebajó su previsión para la cosecha argentina de 15,5 a 12,5 millones de toneladas y las exportaciones de 10 a 7,5 millones. Juan Samuelle Cosecha de trigo en campos de Young. Colza, abajo de los US$ 500 La colza, que cerró en Uruguay una cosecha récord y ya comenzó a ser exportada a destinos europeos, se aleja de la línea de los US$ 500 y se colocó esta semana a US$ 485. La cosecha mundial se recupera con el crecimiento de Canadá y una mayor área sembrada en Europa. La soja frenó su aumento en Chicago y ajustó al rango de US$ 530 por la incidencia bajista de los nuevos incrementos de tasas tanto de la FED de Estados Unidos como del Banco Central Europeo, así como por la incidencia de las lluvias en zonas productoras de Brasil y de Argentina. El factor climático debe llevar a un fortalecimiento de la soja más adelante ya que la situación en Argentina tiene una mejora solamente parcial. El vecino país lleva colocados 3,5 millones de toneladas en el marco del programa "Dólar Soja 2", y acaba de prorrogar la exportación de maíz por escasez de stock y atraso en las siembras. Un factor que puede empezar a pesar en el mercado de soja es el de la gran cosecha brasileña. El USDA mantuvo en 152 millones de toneladas su expectativa sobre la cosecha de soja en Brasil y en 89,50 millones el cálculo de las exportaciones. La Comisión Nacional de Abastecimiento (Conab) proyecta 153,5 millones y exportaciones en 96,6 millones. Brasil aumentaría este año 22% su producción de soja y 11% su producción de maíz respecto a la cosecha pasada. A pesar de las dificultades del cultivo en Argentina, el USDA mantuvo su previsión de producción en 49,50 millones de toneladas. La cosecha de Paraguay fue también mantenida en 10 millones de toneladas y la proyección de importaciones de China se mantuvo en 98 millones de toneladas. Brasil, con una producción que fue elevada de 9,40 a 9,50 millones de toneladas empareja la producción de Argentina. La cifra 30% es la proporción de la zafra de soja 2022/23 vendida por los productores brasileños, cuando en estas fechas acostumbran a superar el 45% (la incertidumbre por el tipo de cambio frena la toma de posiciones).