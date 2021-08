El PSG anunció que pagará parte del salario de Messi en criptomonedas

En momentos donde en Uruguay se comienza a evaluar la posibilidad de pagar salarios en criptomonedas y los analistas comienzan a estudiar el marco jurídico vigente, el Paris Saint- Germain (PSG) anunció que pagará parte del salario de Lionel Messi, su último fichaje galáctico, en este activo digital.

La llegada de Messi a París este martes y su posterior presentación como nuevo jugador de club el miércoles, ha generado incalculables repercusiones, no solo en Francia sino a nivel mundial, tanto a nivel deportivo como económico.

Según informó el PSG a través de su cuenta oficial de Twitter, el argentino percibirá una parte de su salario en Fan Tokens, que son una de las ramas que tiene el mercado de las criptomonedas. Estas son fichas exclusivas que venden los clubes a los fanáticos que, a su vez, luego pueden acceder a distintos beneficios.

Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux $PSG Fan Tokens.



A través de un comunicado, el equipo parisino aseguró: “En una primicia mundial para un fichaje de tan alto perfil, Leo Messi recibió una gran cantidad de ‘$ PSG Fan Tokens’”. Si bien se desconoce la cantidad exacta de tokens que tendrá por contrato el rosarino, el medio argentino Infobae informó que será “una parte mínima del acuerdo final entre las partes”.

“La inclusión de los ‘$ PSG Fan Tokens’ en el paquete de bienvenida del jugador lo vincula instantáneamente con millones de fanáticos del Paris Saint-Germain en todo el mundo”, expresó el club.

Este anuncio del PSG hizo que se dispare el precio de estos activos digitales. A las 14.19 de este jueves, el token del PSG se cambiaba a US$ 42,63 (Є 36,32), aunque tocó los US$ 49,9 (Є 42,5) el pasado lunes, más del doble de lo que valía el 3 de agosto, cuando su precio se situaba en los US$ 22,47 (Є 19,14).

La compañía detrás de estos tokens, Socios.com, ha señalado en un comunicado, recogido por el diario argentino La Nación, que el impacto generado por el fichaje de Messi elevó el volumen de contratación por encima de los US$ 1.000 millones (Є 852 millones de euros) en los últimos días.

”Paris Saint-Germain está recogiendo los frutos de su innovadora apuesta y creo que esto va a marcar el comienzo de una nueva tendencia en la que los Fan Tokens desempeñarán una función muy importante en el deporte de alto nivel”, ha destacado el consejero delegado de Chiliz y Socios.com, Alexandre Dreyfus.

Socios.com también es “partner” de otros equipos de fútbol que cuentan con sus propios tokens, como el FC Barcelona, el Manchester City, la Juventus, el AC Milán, el Valencia CF y el Atlético de Madrid, así como las selecciones de Portugal y Argentina.