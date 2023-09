“El que puede investigar al narcoterrorismo puede investigar la corrupción y hay muchos líderes que no quieren eso”

Udi Levi fue oficial de inteligenciade las Fuerzas Armadas de Israel durante más de 35 años. Es uno de los más reconocidos especialistas en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y rastreo de activos ilegales.

De paso por Buenos Aires, habla de la debilidad institucional de la región y como eso es aprovechado por Irán y Hezbolá. La complicidad de Venezuela y la única ideología del narcoterrorismo: el dinero. También se adentra en los BRICS, en especial luego del ingreso de la Argentina y cómo este instrumento puede convertir a Sudamérica en el galpón trasero de actividades financieras complicadas. Imposible no preguntar por la investigación d atentado a la AMIA y el enfoque que se siguió buscando a los autores ideológicos y no detrás del financiamiento. ¿Esto fue un error?

“Soy un gran devoto de las investigaciones financieras. Y hoy, por ejemplo, en la mayoría de las investigaciones de casos de atentados, se investiga la parte financiera para poder también determinar quiénes son los autores” comienza Levi en una entrevista en la que hablará de todo.

“Es verdad que no se hizo una investigación desde el punto de vista económico de la forma en que se hace ahora: tratando de encontrar las huellas de la actividad financiera como parte de la organización del atentado”, afirma sobre la investigación sobre el atentado a la AMIA.

Udi Levi experto en terrorismo

¿El que financia el terrorismo necesariamente debe tener un interés en las actividades que se realizan o es una inversión más?

En el caso de países como Irán, Irán no sólo está vinculada con la financiación, sino también en la planificación y el desarrollo operativo de las operaciones. Hay modelos distintos. Por ejemplo, países como Qatar que financia también organizaciones terroristas, pero transfiere dinero a ciertas organizaciones y no está involucrada en la planificación de atentados. Es decir que puede ser una actividad lucrativa para algunos

No es una cuestión lucrativa, no hay una ganancia económica. Es un interés operacional, que puede llegar a ser un interés político, o ideológico también. Qatar financia organizaciones islámicas radicales que luego hacen atentados terroristas. Irán lo que hace es financiar y también está involucrada en la actividad terrorista.

Por eso, la actividad terrorista per se no es una actividad lucrativa, como podría ser el narcotráfico.

No. Desde lo que él ha podido ver es que esta unión entre Irán, Hezbolá, organizaciones de narcotráfico se convirtió en un negocio económico que financia las actividades terroristas. Esta unión ha logrado grandes ganancias de dinero, sobre todo para actividades terroristas, y generó también otra cosa, que es la capacidad de Irán y de Hezbolá, de hacer atentados sin utilizar a sus propios terroristas sino a veces a través de miembros de organizaciones criminales. ¿Por qué es importante? Porque luego cuando hay investigaciones de este tipo de atentados, se llega a una organización criminal. No van a llegar a Irán o Hezbolá. Y para ellos al final es muy importante que no los acusen de haber hecho el atentado, sino que acusen a otros.

Por eso la unión entre organizaciones criminales y las organizaciones terroristas es tan crítico, y más importante que eso, que las infraestructuras financieras generalmente se suelen planificar con mucho tiempo de anticipación. Esa infraestructura es como una rueda que está permanentemente girando. Y por eso cuando hacen un atentado, ya el dinero disponible.

No es que un atentado se hace de un día para el otro. Si las fuerzas de seguridad no logran detectar estas infraestructuras antes o mientras suceden estas actividades criminales, después luego de un atentado ya es muy tarde.

¿Fuerzas de seguridad o servicios de inteligencia?

Las organizaciones de inteligencia no están entrenadas para hacer investigaciones financieras. Y las fuerzas de seguridad que sí saben investigar delitos financieros no tienen a veces inteligencia. Por eso es fundamental que haya una unión entre las organizaciones de inteligencia y las fuerzas de seguridad, que sí son las que saben investigar delitos financieros. Tienen que trabajar unidos.

Hoy no está pasando en la región. No están profesionalizadas ni las fuerzas ni la inteligencia para seguir estos delitos complejos. No me voy a referir a si el nivel de profesionalización es bajo o alto. Si sé que no hay concientización de la necesidad de esta cooperación entre estos dos tipos de organizaciones, como las de inteligencia y seguridad. la batalla económica-financiera requiere un abordaje distinto.

Udi Levi experto en terrorismo

Por ejemplo, en las organizaciones de inteligencia vos intentas infiltrarte en una célula terrorista o en una célula criminal; en una investigación económico-financiera, se busca, primero que nada, quién es la persona responsable del dinero, por ejemplo. Investigar lo que sucede a través del sistema bancario. La investigación requiere fuentes de información en los bancos. Muchas veces los bancos saben más que otros blancos de inteligencia lo que está pasando en el espectro económico-financiero. Se busca reclutar como fuentes a los abogados, que son los que abren todas las compañías de cobertura.

Si no se entiende la metodología de trabajo, y si no se entiende cómo este tipo de organizaciones se financian o desarrollan sus actividades financieras, es muy difícil investigarlos. Yo no voy por el pequeño traficante sino por quien está en la cima del negocio, que es donde se hacen las transferencias de dinero. Cuando golpeo es ahí donde quiero golpear porque se logra el objetivo: neutralizar a la organización terrorista. Dejarla sin fondos.

¿Por qué los gobiernos no forman a sus fuerzas, a sus investigadores, a las inteligencias, para combatir? Parece que estamos muy rezagados si vamos a combatir así el narcoterrorismo.

Es un tema muy sensible. No estoy hablando específicamente de la región, esto es a nivel mundial. Muchas veces los líderes políticos entienden que, si se desarrolla con precisión y sofisticación una investigación financiera, al final les puede volver como un búmeran. Hay un fenómeno muy amplio de corrupción política. El que sabe investigar inteligencia económica y financiera de las organizaciones terroristas y organizaciones delictivas, también va a saber investigar lavado de dinero y delitos de corrupción. Porque al final todos utilizan la misma infraestructura y la misma metodología.

O sea que los gobiernos no profesionalizan esas fuerzas porque podrían terminar investigándolos a ellos.

Quiero dar un ejemplo positivo. Cuando Israel se decidió a llevar a cabo este tipo de actividades, desde el primer ministro para abajo, se decidió poner a disposición todos los recursos disponibles para poder cumplir. Cuando se empieza a trabajar de esta manera, el primer ministro había puesto esta organización de inteligencia subordinada directamente a él.

Luego se determinó que todas las organizaciones gubernamentales israelíes, tanto las de inteligencia como las civiles, tenían que colaborar con esta metodología de trabajo. Y les dieron una autoridad legal para llevar a cabo su trabajo, para operar en todo el mundo, y tenían acceso a toda información bancaria e impositiva. Con todos esos recursos, uno tiene la capacidad y el poder de llevar a cabo la tarea.

Udi Levi experto en terrorismo

O sea que se puede hacer

Por supuesto que sí. Él dice que, por ejemplo, en el caso americano, la que lleva a cabo esta tarea es un área específica del Departamento del Tesoro, que funciona como una organización de inteligencia operacional. Le dieron toda la autoridad y están desarrollando su tarea en todo el mundo.

¿Hay algún ejemplo en la región, no digo que lo hayan podido establecer, pero que parezca que sigue ese camino? Porque puso el ejemplo de Israel y de Estados Unidos.

No conozco específicamente casos particulares, pero creo que no. La región tiene un nivel de fragilidad institucional muy importante. Irán y de Hezbolá aprovechan la fragilidad de la zona para operar en la región.

¿Es posible que las organizaciones narco criminales operen sin la complicidad del poder político por la porosidad y la fragilidad de la región?

Hay países de la región que sí son cómplices de Irán y de Hezbolá. Venezuela no es ningún secreto que está alineado con Irán. Últimamente hay mucha actividad iraní en Bolivia. Y en otros países, como Paraguay y Brasil, no hay que dejar de subestimar la influencia que tienen distintos grupos sobre el poder político. Algunos lo hacen sabiendo, y otros lo hacen sin saber que están colaborando con ese tipo de organizaciones.

¿Sabiendo significa que se benefician de inversiones como el caso de Venezuela?

En el caso de Venezuela e Irán hay una cooperación que finalmente se traslada a actividades que son ilegales y que tienen que ver con el terrorismo y el crimen organizado. Ha habido aviones entre Venezuela e Irán. Aviones que llegaban vacíos y volvías llenos, que podrían haber servido para transporte de drogas, armamento u oro. Hay gobiernos que han ayudado a los iraníes a conseguir pasaportes. Han otorgado cargos de "cónsul honorario" a gente vinculada a temas de crimen organizado y terrorismo. Hay en la región una gran cantidad de empresas de cobertura que han montado los iraníes y Hezbolá, que él cree que muy poco se sabe sobre ese tipo de empresas.

¿Empresas de cobertura pueden ser empresas alimenticias?

Exactamente eso. Empresas de alimentos, empresas aparentemente legítimas, que, si no se tiene capacidad de inteligencia de investigación, nunca se va a saber que ese tipo de empresas son empresas que más allá de su fachada sirven a otros fines. Es lo que llamamos "empresas de cobertura".



Hoy en el país en medio de la campaña electoral se debate si es un acierto o un error el ingreso de la Argentina a los BRICS

Los BRICS son como un club de países que pueden llegar a ser problemáticos, que pueden convertir a Sudamérica en una especie de galpón trasero de actividad financiera complicada. Va a empezar a fluir el dinero iraní y va a empezar a fluir el dinero ruso. Y eso se va a ver en los sistemas bancarios. No sé cómo pueden reaccionar los bancos americanos cuando en el sistema de diversos países ingresen fondos de Rusia o de Irán. ¿Qué pasa si al final por este fenómeno los americanos deciden limitar el flujo de dinero?

Argentina no es Venezuela, y Argentina no está alineada con Irán, y no está bajo sanciones. Tiene una situación económica complicada, tiene una alta inflación, y a lo mejor necesita que ingrese dinero y que la fuente de dinero en estos momentos tiene que ser de China. Pero hay que tener cuidado porque en ese paquete vienen también otros países complicados

¿Tiene ideología el narcoterrorismo? ¿Se siente más cómodo con determinados gobiernos que con otros?

La ideología se llama el dinero. No hay ideología, no hay nada.